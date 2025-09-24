Enapter AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinzuf...

24.09.2025 / 11:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Unternehmen: Enapter AG

ISIN: DE000A255G02



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 24.09.2025

Kursziel: 2,10 Euro

Kursziel auf Sicht 12 Monate

von:

Letzte 12.08.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Ratingänderung: Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf ADD herab und senkt das Kursziel von EUR 5,00 auf EUR 2,10.

Zusammenfassung:

Enapter hat ihre Guidance für das laufende Jahr deutlich gesenkt. Das Unternehmen erwartet nunmehr einen Umsatz zwischen EUR20 Mio. - EUR22 Mio. (bisher: EUR39 Mio. bis EUR42 Mio.) und ein EBITDA zwischen EUR-9 Mio. bis EUR-10 Mio. (bisher: EUR-2 Mio. bis EUR0 Mio.). Als Grund nennt Enapter längere Produktions- und Abnahmeprozesse beim Joint Venture in China, die zu einer Verschiebung von Umsätzen ins nächste Jahr führen. Der H1-Umsatz fiel um 32% J/J auf EUR5,6 Mio. und das EBITDA betrug EUR-8,1 Mio. nach EUR-3,0 Mio. im Vorjahr. Beide Werte lagen deutlich unter unseren Schätzungen. Nach der Guidancesenkung, den schwachen Halbjahresergebnissen und dem niedrigen Auftragseingang senken wir unsere Prognosen für 2025E und die Folgejahre. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt neues Kursziel von EUR2,10 (bisher: EUR5,00). Wir stufen unser Rating von Kaufen auf Hinzufügen herab (Kurspotenzial: 16%).



First Berlin Equity Research has published a research update on Enapter AG (ISIN: DE000A255G02). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal downgraded the stock to ADD and decreased the price target from EUR 5.00 to EUR 2.10.

Abstract:

Enapter has significantly lowered guidance for the current year. The company now expects revenue of between EUR20m and EUR22m (previously: EUR39m to EUR42m) and EBITDA of between EUR-9m and EUR-10m (previously: EUR-2m to EUR0m). Enapter cites longer production and acceptance processes at its joint venture in China, which will lead to a shift in revenues to next year, as the reason for the reduced guidance. H1 revenues fell by 32% y/y to EUR5.6m and EBITDA amounted to EUR-8.1m after EUR-3.0m in H1/24. Both figures were significantly below our forecasts. Following the lowered guidance, weak half-year results and low order intake, we have reduced our forecasts for 2025E and the following years. An updated DCF model yields a new price target of EUR2.10 (previously: EUR5.00). We have downgraded our rating from Buy to Add (upside: 16%).

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Enapter Aktie Die Enapter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 1,760 auf Tradegate (24. September 2025, 11:18 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Enapter Aktie um -19,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,05 %. Die Marktkapitalisierung von Enapter bezifferte sich zuletzt auf 54,69 Mio..



