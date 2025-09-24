Enapter AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinzuf...

Original-Research
- Enapter AG senkt Umsatzprognose auf 20-22 Mio. Euro.
- EBITDA-Erwartung sinkt auf -9 bis -10 Mio. Euro.
- Kursziel von 5,00 Euro auf 2,10 Euro herabgesetzt.
Original-Research: Enapter AG - von First Berlin Equity Research GmbH
24.09.2025 / 11:26 CET/CEST
Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Enapter AG
Unternehmen: Enapter AG
ISIN: DE000A255G02
Anlass der Studie: Update
Empfehlung: Hinzufügen
seit: 24.09.2025
Kursziel: 2,10 Euro
Kursziel auf Sicht 12 Monate
von:
Letzte 12.08.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Ratingänderung: Kaufen
Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf ADD herab und senkt das Kursziel von EUR 5,00 auf EUR 2,10.
Zusammenfassung:
Enapter hat ihre Guidance für das laufende Jahr deutlich gesenkt. Das Unternehmen erwartet nunmehr einen Umsatz zwischen EUR20 Mio. - EUR22 Mio. (bisher: EUR39 Mio. bis EUR42 Mio.) und ein EBITDA zwischen EUR-9 Mio. bis EUR-10 Mio. (bisher: EUR-2 Mio. bis EUR0 Mio.). Als Grund nennt Enapter längere Produktions- und Abnahmeprozesse beim Joint Venture in China, die zu einer Verschiebung von Umsätzen ins nächste Jahr führen. Der H1-Umsatz fiel um 32% J/J auf EUR5,6 Mio. und das EBITDA betrug EUR-8,1 Mio. nach EUR-3,0 Mio. im Vorjahr. Beide Werte lagen deutlich unter unseren Schätzungen. Nach der Guidancesenkung, den schwachen Halbjahresergebnissen und dem niedrigen Auftragseingang senken wir unsere Prognosen für 2025E und die Folgejahre. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt neues Kursziel von EUR2,10 (bisher: EUR5,00). Wir stufen unser Rating von Kaufen auf Hinzufügen herab (Kurspotenzial: 16%).
First Berlin Equity Research has published a research update on Enapter AG (ISIN: DE000A255G02). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal downgraded the stock to ADD and decreased the price target from EUR 5.00 to EUR 2.10.
Abstract:
Enapter has significantly lowered guidance for the current year. The company now expects revenue of between EUR20m and EUR22m (previously: EUR39m to EUR42m) and EBITDA of between EUR-9m and EUR-10m (previously: EUR-2m to EUR0m). Enapter cites longer production and acceptance processes at its joint venture in China, which will lead to a shift in revenues to next year, as the reason for the reduced guidance. H1 revenues fell by 32% y/y to EUR5.6m and EBITDA amounted to EUR-8.1m after EUR-3.0m in H1/24. Both figures were significantly below our forecasts. Following the lowered guidance, weak half-year results and low order intake, we have reduced our forecasts for 2025E and the following years. An updated DCF model yields a new price target of EUR2.10 (previously: EUR5.00). We have downgraded our rating from Buy to Add (upside: 16%).
Der aktuelle Order Backlog (Auftragsbestand) von Enapter liegt bei rund 45 Mio. €
Das bedeutet:
- Es handelt sich um bereits verbindlich bestätigte Aufträge, die noch nicht abgearbeitet bzw. umsatzwirksam geworden sind.
- Ein Teil davon war ursprünglich für 2025 eingeplant, verschiebt sich aber aufgrund von Produktions- und Zertifizierungsverzögerungen ins Jahr 2026.
- Der Auftragsbestand ist damit mehr als doppelt so hoch wie der für 2025 erwartete Umsatz (20–22 Mio. €), was zeigt, dass die Nachfrage grundsätzlich vorhanden ist – die Herausforderung liegt in der Umsetzung.
Eine genaue prozentuale Aufteilung auf 2025 und 2026 hat das Unternehmen nicht in absoluten Zahlen veröffentlicht-https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ad-hoc-mitteilungen/enapter-ag-de000a255g02/68198656- aber es gibt klare Hinweise:
- 2025: Geplant sind nur noch 20–22 Mio. € Umsatz. Das bedeutet, dass weniger als die Hälfte des Auftragsbestands in diesem Jahr realisiert wird.
- 2026: Ein „wesentlicher Teil“ der Umsätze verschiebt sich ins Folgejahr – also über 50 % des Backlogs. Das entspricht grob 23–25 Mio. €, sofern keine weiteren Verzögerungen auftreten.
💡 Interpretation: 2025 wird für Enapter vor allem ein Jahr der Fertigstellung und Auslieferung bereits begonnener Projekte, während 2026 der große Nachholeffekt kommen soll – vorausgesetzt, die Produktions- und Zertifizierungsprobleme sind bis dahin gelöst.
Fazit: 2026 wird für Enapter ein Schicksalsjahr. Der Schlüssel liegt in der schnellen Lösung der Produktions- und Zertifizierungsprobleme sowie im Halten der bestehenden Kunden.
Optimistisches Szenario
- Produktionsprobleme gelöst: Das Joint Venture mit Wolong läuft stabil, Zertifizierungen sind abgeschlossen.
- Umsatzsprung: Verschobene Aufträge aus 2025 werden ausgeliefert, Umsatz > 40 Mio. €.
- EBITDA-Verbesserung: Verlust sinkt deutlich oder Break-even wird erreicht.
- Markttrend: Starker Rückenwind durch Wasserstoff-Förderprogramme in EU, USA und Asien.
- Investorensicht: Vertrauen kehrt zurück, Aktienkurs erholt sich spürbar.
