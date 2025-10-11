Die Gehälter der DAX-CEOs: Zwei Chefs knacken die Zehn-Millionen-Grenze

Die Gehälter der Vorstände der größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland sind im Jahr 2024 erneut gestiegen. Nach Berechnungen der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und der TU München lag die durchschnittliche Vergütung der DAX-Topmanager bei rund 3,8 Millionen Euro – ein Plus von drei Prozent gegenüber 2023. An der Spitze stehen dabei wie schon im Vorjahr einige bekannte Namen: Oliver Blume, Björn Gulden und Christian Sewing zählen zu den Topverdienern unter den Vorstandsvorsitzenden.

1. Oliver Blume – Volkswagen & Porsche

Oliver Blume führt gleich zwei DAX-Konzerne: Volkswagen und Porsche. 2024 erhielt er eine Gesamtvergütung von 10,6 Mio. €, was einem Plus von 2,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

2. Björn Gulden – Adidas

Der Norweger Björn Gulden leitet den Sportartikelhersteller Adidas. Mit 10,3 Mio. € lag seine Vergütung 12,4 % über dem Vorjahreswert – erstmals knackte er damit die Zehn-Millionen-Marke.

3. Christian Sewing – Deutsche Bank

Christian Sewing steht an der Spitze der Deutschen Bank. Er erhielt 2024 eine Vergütung von 9,9 Mio. €, was einem Anstieg von 9,6 % gegenüber 2023 entspricht.

4. Christian Klein – SAP

SAP-Chef Christian Klein verdiente 2024 insgesamt 9,3 Mio. €. Damit stieg seine Vergütung um 5,2 % im Vergleich zum Vorjahr.

5. Oliver Bäte – Allianz

Oliver Bäte leitet den Versicherungskonzern Allianz. Seine Gesamtvergütung lag bei 8,5 Mio. €, ein Plus von 9,4 % gegenüber 2023.

6. Bill Anderson – Bayer

Bayer-CEO Bill Anderson erhielt 2024 eine Vergütung von 8,4 Mio. €. Das entspricht einem deutlichen Anstieg um 17,4 % gegenüber dem Vorjahr.

7. Belén Garijo López – Merck

Belén Garijo López führt den Pharma- und Chemiekonzern Merck. Mit 8,4 Mio. € lag ihre Vergütung 1,2 % unter dem Vorjahresniveau.

8. Roland Busch – Siemens

Siemens-Chef Roland Busch kam 2024 auf eine Vergütung von 8,0 Mio. €. Das bedeutet ein Rückgang um 5,6 % gegenüber 2023.

9. Timotheus Höttges – Deutsche Telekom

Timotheus Höttges steht an der Spitze der Deutschen Telekom. 2024 erhielt er 7,7 Mio. €, ein Plus von 2,6 % gegenüber dem Vorjahr.

10. Ola Källenius – Mercedes-Benz

Mercedes-CEO Ola Källenius verdiente 2024 insgesamt 7,7 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Rückgang von 4,8 %.

Blume, der gleichzeitig die Geschicke von Volkswagen und Porsche leitet, bleibt Spitzenreiter. Seine Gesamtvergütung belief sich 2024 auf 10,6 Millionen Euro. Erstmals überschritt auch Adidas-Chef Björn Gulden die Marke von zehn Millionen Euro und kam auf 10,3 Millionen Euro – ein Anstieg von 12,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Aktionärsvertreter sehen diese Entwicklung kritisch, während mehrere DAX-Konzerne bereits auf ihren Hauptversammlungen entsprechende Weichen für künftig höhere Vergütungen gestellt haben.

Autor: wO-Redaktion

