Versteckte Millionenlast
Wie die betriebliche Altersversorgung M&A-Deals sprengen kann (FOTO)
Ein Deal scheint perfekt, Zahlen und Perspektiven stimmen -
doch plötzlich stocken die Gespräche. Der Grund: Pensionszusagen aus der
betrieblichen Altersversorgung. Was auf dem Papier oft wie eine Randnotiz
aussieht, kann sich in der Praxis als Millionenlast entpuppen. Investoren ziehen
sich zurück, Verkäufer verlieren Vertrauen und geplante Übernahmen scheitern.
Besonders kritisch wird es, wenn Verträge veraltet oder unübersichtlich
gestaltet sind.
Eine unklare Altersversorgung hat Verhandlungen schon mehrfach fast zum
Scheitern gebracht. Solche Risiken lassen sich aber durch saubere Vorbereitung
und präventive Strategien vermeiden. Dieser Beitrag verrät, warum
Pensionszusagen im M&A-Prozess so sensibel sind und wie man rechtzeitig für
Klarheit sorgt.
Bilanzielle Belastung
Pensionszusagen erscheinen in der Handelsbilanz häufig nicht in voller Höhe. Sie
müssen deshalb gesondert erläutert werden, was zusätzlichen Aufwand bedeutet.
Besonders beim Unternehmensverkauf ist eine klare Darstellung entscheidend.
Steuerlich werden Rückstellungen nach strengen Vorgaben ermittelt, etwa mit
einer Abzinsung von sechs Prozent. Dadurch fallen die Werte oft niedriger aus,
als sie wirtschaftlich tatsächlich sind.
Im Rahmen einer Due Diligence zeigt sich regelmäßig, dass bei realistischen
Marktzinssätzen - aktuell zwischen ein und zwei Prozent - die Verpflichtungen
erheblich höher ausfallen. Die Differenz kann Millionen betragen. Gerade bei
Zusagen, die sich über Jahrzehnte aufgebaut haben, führt das zu einer spürbaren
Belastung.
Liquiditätsrisiken
Neben der bilanziellen Wirkung spielt auch die Liquidität eine zentrale Rolle.
Geht ein Gesellschafter, Geschäftsführer oder Mitarbeiter kurz nach dem Verkauf
in Rente, muss die GmbH sofort zahlen. Solche Verpflichtungen können die
Zahlungsfähigkeit massiv beeinträchtigen und im schlimmsten Fall den
vereinbarten Kaufpreis gefährden. Käufer fürchten daher den sogenannten "Cash
Drain": Mittel, die eigentlich für Investitionen vorgesehen sind, fließen abrupt
in Rentenzahlungen oder sogar in eine vollständige Abfindung.
Steuerliche Stolperfallen
Pensionszusagen sind steuerlich ein sensibles Feld. Fehlerhafte Gestaltungen, zu
hohe Zusagen oder Verstöße gegen den Fremdvergleich können dazu führen, dass das
Finanzamt die Rückstellungen nicht anerkennt. In diesem Fall verpufft nicht nur
der steuerliche Vorteil - es drohen zudem Nachversteuerungen, verdeckte
Gewinnausschüttungen und Verzugszinsen. Verkäufer müssen dann im schlimmsten
Fall erhebliche Summen nachzahlen.
