Wie die betriebliche Altersversorgung M&A-Deals sprengen kann (FOTO)

Schwarzach (ots) - Ein Deal scheint perfekt, Zahlen und Perspektiven stimmen -

doch plötzlich stocken die Gespräche. Der Grund: Pensionszusagen aus der

betrieblichen Altersversorgung. Was auf dem Papier oft wie eine Randnotiz

aussieht, kann sich in der Praxis als Millionenlast entpuppen. Investoren ziehen

sich zurück, Verkäufer verlieren Vertrauen und geplante Übernahmen scheitern.

Besonders kritisch wird es, wenn Verträge veraltet oder unübersichtlich

gestaltet sind.



Eine unklare Altersversorgung hat Verhandlungen schon mehrfach fast zum

Scheitern gebracht. Solche Risiken lassen sich aber durch saubere Vorbereitung

und präventive Strategien vermeiden. Dieser Beitrag verrät, warum

Pensionszusagen im M&A-Prozess so sensibel sind und wie man rechtzeitig für

Klarheit sorgt.









Pensionszusagen erscheinen in der Handelsbilanz häufig nicht in voller Höhe. Sie

müssen deshalb gesondert erläutert werden, was zusätzlichen Aufwand bedeutet.

Besonders beim Unternehmensverkauf ist eine klare Darstellung entscheidend.

Steuerlich werden Rückstellungen nach strengen Vorgaben ermittelt, etwa mit

einer Abzinsung von sechs Prozent. Dadurch fallen die Werte oft niedriger aus,

als sie wirtschaftlich tatsächlich sind.



Im Rahmen einer Due Diligence zeigt sich regelmäßig, dass bei realistischen

Marktzinssätzen - aktuell zwischen ein und zwei Prozent - die Verpflichtungen

erheblich höher ausfallen. Die Differenz kann Millionen betragen. Gerade bei

Zusagen, die sich über Jahrzehnte aufgebaut haben, führt das zu einer spürbaren

Belastung.



Liquiditätsrisiken



Neben der bilanziellen Wirkung spielt auch die Liquidität eine zentrale Rolle.

Geht ein Gesellschafter, Geschäftsführer oder Mitarbeiter kurz nach dem Verkauf

in Rente, muss die GmbH sofort zahlen. Solche Verpflichtungen können die

Zahlungsfähigkeit massiv beeinträchtigen und im schlimmsten Fall den

vereinbarten Kaufpreis gefährden. Käufer fürchten daher den sogenannten "Cash

Drain": Mittel, die eigentlich für Investitionen vorgesehen sind, fließen abrupt

in Rentenzahlungen oder sogar in eine vollständige Abfindung.



Steuerliche Stolperfallen



Pensionszusagen sind steuerlich ein sensibles Feld. Fehlerhafte Gestaltungen, zu

hohe Zusagen oder Verstöße gegen den Fremdvergleich können dazu führen, dass das

Finanzamt die Rückstellungen nicht anerkennt. In diesem Fall verpufft nicht nur

der steuerliche Vorteil - es drohen zudem Nachversteuerungen, verdeckte

Gewinnausschüttungen und Verzugszinsen. Verkäufer müssen dann im schlimmsten

Fall erhebliche Summen nachzahlen.





