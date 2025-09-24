    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Versteckte Millionenlast

    Wie die betriebliche Altersversorgung M&A-Deals sprengen kann (FOTO)

    Schwarzach (ots) - Ein Deal scheint perfekt, Zahlen und Perspektiven stimmen -
    doch plötzlich stocken die Gespräche. Der Grund: Pensionszusagen aus der
    betrieblichen Altersversorgung. Was auf dem Papier oft wie eine Randnotiz
    aussieht, kann sich in der Praxis als Millionenlast entpuppen. Investoren ziehen
    sich zurück, Verkäufer verlieren Vertrauen und geplante Übernahmen scheitern.
    Besonders kritisch wird es, wenn Verträge veraltet oder unübersichtlich
    gestaltet sind.

    Eine unklare Altersversorgung hat Verhandlungen schon mehrfach fast zum
    Scheitern gebracht. Solche Risiken lassen sich aber durch saubere Vorbereitung
    und präventive Strategien vermeiden. Dieser Beitrag verrät, warum
    Pensionszusagen im M&A-Prozess so sensibel sind und wie man rechtzeitig für
    Klarheit sorgt.

    Bilanzielle Belastung

    Pensionszusagen erscheinen in der Handelsbilanz häufig nicht in voller Höhe. Sie
    müssen deshalb gesondert erläutert werden, was zusätzlichen Aufwand bedeutet.
    Besonders beim Unternehmensverkauf ist eine klare Darstellung entscheidend.
    Steuerlich werden Rückstellungen nach strengen Vorgaben ermittelt, etwa mit
    einer Abzinsung von sechs Prozent. Dadurch fallen die Werte oft niedriger aus,
    als sie wirtschaftlich tatsächlich sind.

    Im Rahmen einer Due Diligence zeigt sich regelmäßig, dass bei realistischen
    Marktzinssätzen - aktuell zwischen ein und zwei Prozent - die Verpflichtungen
    erheblich höher ausfallen. Die Differenz kann Millionen betragen. Gerade bei
    Zusagen, die sich über Jahrzehnte aufgebaut haben, führt das zu einer spürbaren
    Belastung.

    Liquiditätsrisiken

    Neben der bilanziellen Wirkung spielt auch die Liquidität eine zentrale Rolle.
    Geht ein Gesellschafter, Geschäftsführer oder Mitarbeiter kurz nach dem Verkauf
    in Rente, muss die GmbH sofort zahlen. Solche Verpflichtungen können die
    Zahlungsfähigkeit massiv beeinträchtigen und im schlimmsten Fall den
    vereinbarten Kaufpreis gefährden. Käufer fürchten daher den sogenannten "Cash
    Drain": Mittel, die eigentlich für Investitionen vorgesehen sind, fließen abrupt
    in Rentenzahlungen oder sogar in eine vollständige Abfindung.

    Steuerliche Stolperfallen

    Pensionszusagen sind steuerlich ein sensibles Feld. Fehlerhafte Gestaltungen, zu
    hohe Zusagen oder Verstöße gegen den Fremdvergleich können dazu führen, dass das
    Finanzamt die Rückstellungen nicht anerkennt. In diesem Fall verpufft nicht nur
    der steuerliche Vorteil - es drohen zudem Nachversteuerungen, verdeckte
    Gewinnausschüttungen und Verzugszinsen. Verkäufer müssen dann im schlimmsten
    Fall erhebliche Summen nachzahlen.
