Tether plant Milliarden-Finanzierung für Rekordbewertung

Tether strebt an, zwischen 15 und 20 Milliarden US-Dollar für rund 3 Prozent Unternehmensanteile über eine Private Placement-Runde einzusammeln. Sollte der Deal zustande kommen, würde dies das Unternehmen auf eine bewertete Größe von etwa 500 Milliarden US-Dollar heben – auf Augenhöhe mit Tech-Schwergewichten wie OpenAI und SpaceX.

Der weltgrößte Stablecoin-Emittent Tether plant eine der größten Finanzierungsrunden in der Geschichte der Kryptowährungen. CEO Paolo Ardoino bestätigte auf seinem offiziellen X-Account, dass das Unternehmen "eine Kapitalerhöhung mit ausgewählten hochkarätigen Investoren prüft", um die Skalierung der Geschäftsstrategie über bestehende und neue Geschäftsbereiche deutlich zu steigern.

"Die Mittel würden es ermöglichen, die Strategie von Tether über bestehende und neue Geschäftsbereiche hinweg um mehrere Größenordnungen zu erweitern", erklärte Ardoino. Zu diesen Bereichen zählen neben Stablecoins auch Vertrieb, künstliche Intelligenz, Rohstoffhandel, Energie, Kommunikation und Medien.

Neue Aktien, nicht bestehende Anteile

Quellen zufolge würde die Transaktion neue Aktien betreffen, nicht den Verkauf bestehender Beteiligungen. Die Gespräche befinden sich noch in einem frühen Stadium und die Details, einschließlich der Höhe der Platzierung, könnten sich noch ändern.

Investmentbank Cantor Fitzgerald fungiert als Hauptberater des Deals. Die Bank hatte im vergangenen Jahr einen 5-Prozent-Anteil an Tether im Wert von rund 600 Millionen US-Dollar erworben. Sollte die Bewertung von 500 Milliarden US-Dollar erreicht werden, wäre dieser Anteil plötzlich etwa 25 Milliarden US-Dollar wert.

Konkurrenzdruck und Marktposition

Tethers Stabelcoin USDT hat kürzlich eine Marktkapitalisierung von 172 Milliarden US-Dollar überschritten und bleibt damit der unangefochtene Marktführer. Der nächstgrößte Konkurrent, Circle, kommt mit dem USDC-Stablecoin auf etwa 74 Milliarden US-Dollar.

In jüngster Vergangenheit hat Tether, das ursprünglich in Hongkong gegründet wurde und mittlerweile seinen Hauptsitz in El Salvador hat, Pläne für eine Rückkehr in die USA vorangetrieben, unterstützt durch die pro-Krypto-Politik unter Donald Trump. Dazu gehört die Gründung einer US-Einheit namens USAT, die nach dem GENIUS Act reguliert wird. Bo Hines, CEO der neuen US-Einheit, betonte auf einer Konferenz in Seoul, dass derzeit keine Kapitalaufnahme in den USA geplant sei.

Rekordgewinne im zweiten Quartal

Tether gilt als eines der profitabelsten Unternehmen im Kryptosektor. Allein im zweiten Quartal dieses Jahres verzeichnete das Unternehmen einen Nettoertrag von 4,9 Milliarden US-Dollar. Insgesamt wurden in der ersten Jahreshälfte rund 20 Milliarden USDT ausgegeben, mit einem Nettogewinn von 5,7 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hält unter anderem Bitcoin und Gold in seinen Reserven.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

