Human-Centric KI-Publishing startet zur Frankfurter Buchmesse 2025

Wien/Frankfurt (ots) - Mit StoryOne 300x schneller zum eigenen Buch -

Journalist:innen können das Tool kostenlos testen



Ein Buch zu schreiben und zu publizieren galt bisher für viele als Lebensaufgabe

- zeitaufwendig, komplex und oft unzugänglich. Mit dem Launch von StoryOne 2.0

präsentiert das Unternehmen rund um Gründer Hannes Steiner eine Plattform, die

das Publizieren von Sachbüchern völlig neu denkt: Human-Centric Book Publishing

.



Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte AMAZON - geht es wieder aufwärts? Amazon +2,10 % Aktie 70 Aufrufe heute finanzthema gestern 18:14

Mit Hilfe des Story Editors können Menschen ihre Ideen, Podcasts, Interviews,Artikel, Recherchen oder Manuskripte in nur einer Stunde zu hochwertigen,faktenbasierten Sachbüchern machen - bis zu 300-mal schneller als bisher." Ein Buch zu schreiben, dauert oft Monate oder sogar Jahre. Mit den neuenKI-Funktionen von StoryOne wird dieser Prozess revolutioniert. Heute kanninnerhalb weniger Stunden ein professionelles und hochwertiges Buch entstehen -und die Autor:innen behalten dabei die volle Kontrolle über ihre Inhalte ", sagtMichael Reinartz, Innovationschef von Vodafone Deutschland , anlässlich derEinladung zum Vodafone Future Day 2025.Bücher, die es sonst nicht gäbe- Ein Wissenschaftler verwandelt seine Papers am selben Tag in einverständliches Sachbuch- Ärzt:innen können faktenbasierte Ratgeber zu seltenen Krankheiten publizieren,während sie aktuell sind.- Biografien entstehen direkt aus Audioaufnahmen - etwa die Erinnerungen einer100-Jährigen.- Neue Stimmen weltweit werden hörbar: persönliche, authentische, berührendeBücher, die es so bisher nicht gab.Human-Centric Publishing - die Alternative zur Schwemme reiner Prompt-BücherStoryOne unterscheidet sich klar von der aktuellen Welle minderwertigerKI-Texte:- Der Mensch bleibt Autor:in, Absender und Kurator der Inhalte.- Die KI ist ein Werkzeug, trainiert auf Bestseller-Qualität - sie strukturiert,ergänzt faktenbasiert und liefert sofort Exposés und Kapitel.- Inhalte werden validiert und können auf Wunsch durch zusätzliche Recherchenvertieft werden.- Entwickelt mit führenden KI-Wissenschaftler:innen (Neuro-Symbolic AI) undVerlagsprofis .- Bereits von Spiegel-Bestsellerautoren getestet.- Thalia ist Anteilseigner, Libri über seine Schwester BOD beteiligt - undsichert als einer der führenden europäischen Buchlogistiker die Distribution.Aktuelle Studie bestätigt BedarfEine neue Harvard/OpenAI-Studie (September 2025) zeigt: 40 % allerarbeitsbezogenen ChatGPT-Nutzungen sind Schreiben , in Management & Businesssogar mehr als die Hälfte. Besonders wichtig: Zwei Drittel dieserSchreibvorgänge betreffen das Überarbeiten, Strukturieren und Verbessernvorhandener Texte - nicht das Generieren von Rohtext. Genau hier setzt StoryOnemit seinem "Human-Centric AI"-Ansatz an.End-to-End Plattform - von der Idee zum LeserStoryOne ist eine komplette Publishing-Plattform:- Inhalte hochladen, Buch erstellen, Cover gestalten, ISBN erhalten, weltweitveröffentlichen - alles in wenigen Stunden.- Bücher erscheinen im zeitgemäßen StoryOne-Format (80 Seiten, 12-17 Kapitel,Hardcover) - kompakt, modern, ideal für heutige Lesegewohnheiten.- Verkaufstransparenz : Autor:innen sehen ihre Verkäufe im Dashboard.- Produktion on demand - nachhaltig, ressourcenschonend.- Weltweite Verfügbarkeit - von Thalia bis Amazon.Kosten : Ab 50 Euro für die Bucherstellung, Autorenexemplare mit ISBN ab 18 Euro- in der Staffelung bis zu 5 Euro pro Stück.Einladung an Journalist:innen - ausprobierenJournalist:innen können StoryOne sofort selbst testen: Mit dem Code " mybooknow" erhalten sie kostenlos 1.000 Credits und können in den kommenden drei Tagen(bis einschließlich 26.9.) eigene Inhalte - z. B. ein Interview, einen Podcastoder eine Recherche - in ein fertiges Buch verwandeln.Über StoryOneStoryOne wurde von Hannes Steiner , ehemals Verleger und Buchhändler, gegründetund zählt bereits über 100.000 Nutzer:innen weltweit. Mit der neuen Versionbringt StoryOne eine Plattform auf den Markt, die KI verantwortungsvoll undtransparent einsetzt - nicht als Ersatz, sondern als Werkzeug . Ziel: mehrWissen, mehr Stimmen, mehr Vielfalt in Buchform.Pressekontakt:Story.oneDr. Hannes SteinerTelefon: +436644499945Mail: mailto:hannes.steiner@story.onePresse:Dr. Barbara BrunnerTelefon: +436643265977Mail: mailto:brunner@barbara-brunner.atWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/181042/6124150OTS: Dr. Barbara Brunner