Human-Centric KI-Publishing startet zur Frankfurter Buchmesse 2025
Journalist:innen können das Tool kostenlos testen
Ein Buch zu schreiben und zu publizieren galt bisher für viele als Lebensaufgabe
- zeitaufwendig, komplex und oft unzugänglich. Mit dem Launch von StoryOne 2.0
präsentiert das Unternehmen rund um Gründer Hannes Steiner eine Plattform, die
das Publizieren von Sachbüchern völlig neu denkt: Human-Centric Book Publishing
.
Mit Hilfe des Story Editors können Menschen ihre Ideen, Podcasts, Interviews,
Artikel, Recherchen oder Manuskripte in nur einer Stunde zu hochwertigen,
faktenbasierten Sachbüchern machen - bis zu 300-mal schneller als bisher.
" Ein Buch zu schreiben, dauert oft Monate oder sogar Jahre. Mit den neuen
KI-Funktionen von StoryOne wird dieser Prozess revolutioniert. Heute kann
innerhalb weniger Stunden ein professionelles und hochwertiges Buch entstehen -
und die Autor:innen behalten dabei die volle Kontrolle über ihre Inhalte ", sagt
Michael Reinartz, Innovationschef von Vodafone Deutschland , anlässlich der
Einladung zum Vodafone Future Day 2025.
Bücher, die es sonst nicht gäbe
- Ein Wissenschaftler verwandelt seine Papers am selben Tag in ein
verständliches Sachbuch
- Ärzt:innen können faktenbasierte Ratgeber zu seltenen Krankheiten publizieren,
während sie aktuell sind.
- Biografien entstehen direkt aus Audioaufnahmen - etwa die Erinnerungen einer
100-Jährigen.
- Neue Stimmen weltweit werden hörbar: persönliche, authentische, berührende
Bücher, die es so bisher nicht gab.
Human-Centric Publishing - die Alternative zur Schwemme reiner Prompt-Bücher
StoryOne unterscheidet sich klar von der aktuellen Welle minderwertiger
KI-Texte:
- Der Mensch bleibt Autor:in, Absender und Kurator der Inhalte.
- Die KI ist ein Werkzeug, trainiert auf Bestseller-Qualität - sie strukturiert,
ergänzt faktenbasiert und liefert sofort Exposés und Kapitel.
- Inhalte werden validiert und können auf Wunsch durch zusätzliche Recherchen
vertieft werden.
- Entwickelt mit führenden KI-Wissenschaftler:innen (Neuro-Symbolic AI) und
Verlagsprofis .
- Bereits von Spiegel-Bestsellerautoren getestet.
- Thalia ist Anteilseigner, Libri über seine Schwester BOD beteiligt - und
sichert als einer der führenden europäischen Buchlogistiker die Distribution.
Aktuelle Studie bestätigt Bedarf
Eine neue Harvard/OpenAI-Studie (September 2025) zeigt: 40 % aller
arbeitsbezogenen ChatGPT-Nutzungen sind Schreiben , in Management & Business
sogar mehr als die Hälfte. Besonders wichtig: Zwei Drittel dieser
Schreibvorgänge betreffen das Überarbeiten, Strukturieren und Verbessern
vorhandener Texte - nicht das Generieren von Rohtext. Genau hier setzt StoryOne
mit seinem "Human-Centric AI"-Ansatz an.
End-to-End Plattform - von der Idee zum Leser
StoryOne ist eine komplette Publishing-Plattform:
- Inhalte hochladen, Buch erstellen, Cover gestalten, ISBN erhalten, weltweit
veröffentlichen - alles in wenigen Stunden.
- Bücher erscheinen im zeitgemäßen StoryOne-Format (80 Seiten, 12-17 Kapitel,
Hardcover) - kompakt, modern, ideal für heutige Lesegewohnheiten.
- Verkaufstransparenz : Autor:innen sehen ihre Verkäufe im Dashboard.
- Produktion on demand - nachhaltig, ressourcenschonend.
- Weltweite Verfügbarkeit - von Thalia bis Amazon.
Kosten : Ab 50 Euro für die Bucherstellung, Autorenexemplare mit ISBN ab 18 Euro
- in der Staffelung bis zu 5 Euro pro Stück.
Einladung an Journalist:innen - ausprobieren
Journalist:innen können StoryOne sofort selbst testen: Mit dem Code " mybooknow
" erhalten sie kostenlos 1.000 Credits und können in den kommenden drei Tagen
(bis einschließlich 26.9.) eigene Inhalte - z. B. ein Interview, einen Podcast
oder eine Recherche - in ein fertiges Buch verwandeln.
Über StoryOne
StoryOne wurde von Hannes Steiner , ehemals Verleger und Buchhändler, gegründet
und zählt bereits über 100.000 Nutzer:innen weltweit. Mit der neuen Version
bringt StoryOne eine Plattform auf den Markt, die KI verantwortungsvoll und
transparent einsetzt - nicht als Ersatz, sondern als Werkzeug . Ziel: mehr
Wissen, mehr Stimmen, mehr Vielfalt in Buchform.
