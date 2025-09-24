    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Human-Centric KI-Publishing startet zur Frankfurter Buchmesse 2025

    Wien/Frankfurt (ots) - Mit StoryOne 300x schneller zum eigenen Buch -
    Journalist:innen können das Tool kostenlos testen

    Ein Buch zu schreiben und zu publizieren galt bisher für viele als Lebensaufgabe
    - zeitaufwendig, komplex und oft unzugänglich. Mit dem Launch von StoryOne 2.0
    präsentiert das Unternehmen rund um Gründer Hannes Steiner eine Plattform, die
    das Publizieren von Sachbüchern völlig neu denkt: Human-Centric Book Publishing
    .
    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!
    Short
    238,90€
    Basispreis
    1,35
    Ask
    × 14,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    208,96€
    Basispreis
    1,32
    Ask
    × 14,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.


    Mit Hilfe des Story Editors können Menschen ihre Ideen, Podcasts, Interviews,
    Artikel, Recherchen oder Manuskripte in nur einer Stunde zu hochwertigen,
    faktenbasierten Sachbüchern machen - bis zu 300-mal schneller als bisher.

    " Ein Buch zu schreiben, dauert oft Monate oder sogar Jahre. Mit den neuen
    KI-Funktionen von StoryOne wird dieser Prozess revolutioniert. Heute kann
    innerhalb weniger Stunden ein professionelles und hochwertiges Buch entstehen -
    und die Autor:innen behalten dabei die volle Kontrolle über ihre Inhalte ", sagt
    Michael Reinartz, Innovationschef von Vodafone Deutschland , anlässlich der
    Einladung zum Vodafone Future Day 2025.

    Bücher, die es sonst nicht gäbe

    - Ein Wissenschaftler verwandelt seine Papers am selben Tag in ein
    verständliches Sachbuch

    - Ärzt:innen können faktenbasierte Ratgeber zu seltenen Krankheiten publizieren,
    während sie aktuell sind.

    - Biografien entstehen direkt aus Audioaufnahmen - etwa die Erinnerungen einer
    100-Jährigen.

    - Neue Stimmen weltweit werden hörbar: persönliche, authentische, berührende
    Bücher, die es so bisher nicht gab.

    Human-Centric Publishing - die Alternative zur Schwemme reiner Prompt-Bücher

    StoryOne unterscheidet sich klar von der aktuellen Welle minderwertiger
    KI-Texte:

    - Der Mensch bleibt Autor:in, Absender und Kurator der Inhalte.

    - Die KI ist ein Werkzeug, trainiert auf Bestseller-Qualität - sie strukturiert,
    ergänzt faktenbasiert und liefert sofort Exposés und Kapitel.

    - Inhalte werden validiert und können auf Wunsch durch zusätzliche Recherchen
    vertieft werden.

    - Entwickelt mit führenden KI-Wissenschaftler:innen (Neuro-Symbolic AI) und
    Verlagsprofis .

    - Bereits von Spiegel-Bestsellerautoren getestet.

    - Thalia ist Anteilseigner, Libri über seine Schwester BOD beteiligt - und
    sichert als einer der führenden europäischen Buchlogistiker die Distribution.

    Aktuelle Studie bestätigt Bedarf

    Eine neue Harvard/OpenAI-Studie (September 2025) zeigt: 40 % aller
    arbeitsbezogenen ChatGPT-Nutzungen sind Schreiben , in Management & Business
    sogar mehr als die Hälfte. Besonders wichtig: Zwei Drittel dieser
    Schreibvorgänge betreffen das Überarbeiten, Strukturieren und Verbessern
    vorhandener Texte - nicht das Generieren von Rohtext. Genau hier setzt StoryOne
    mit seinem "Human-Centric AI"-Ansatz an.

    End-to-End Plattform - von der Idee zum Leser

    StoryOne ist eine komplette Publishing-Plattform:

    - Inhalte hochladen, Buch erstellen, Cover gestalten, ISBN erhalten, weltweit
    veröffentlichen - alles in wenigen Stunden.

    - Bücher erscheinen im zeitgemäßen StoryOne-Format (80 Seiten, 12-17 Kapitel,
    Hardcover) - kompakt, modern, ideal für heutige Lesegewohnheiten.

    - Verkaufstransparenz : Autor:innen sehen ihre Verkäufe im Dashboard.

    - Produktion on demand - nachhaltig, ressourcenschonend.

    - Weltweite Verfügbarkeit - von Thalia bis Amazon.

    Kosten : Ab 50 Euro für die Bucherstellung, Autorenexemplare mit ISBN ab 18 Euro
    - in der Staffelung bis zu 5 Euro pro Stück.

    Einladung an Journalist:innen - ausprobieren

    Journalist:innen können StoryOne sofort selbst testen: Mit dem Code " mybooknow
    " erhalten sie kostenlos 1.000 Credits und können in den kommenden drei Tagen
    (bis einschließlich 26.9.) eigene Inhalte - z. B. ein Interview, einen Podcast
    oder eine Recherche - in ein fertiges Buch verwandeln.

    Über StoryOne

    StoryOne wurde von Hannes Steiner , ehemals Verleger und Buchhändler, gegründet
    und zählt bereits über 100.000 Nutzer:innen weltweit. Mit der neuen Version
    bringt StoryOne eine Plattform auf den Markt, die KI verantwortungsvoll und
    transparent einsetzt - nicht als Ersatz, sondern als Werkzeug . Ziel: mehr
    Wissen, mehr Stimmen, mehr Vielfalt in Buchform.

    Pressekontakt:

    Story.one
    Dr. Hannes Steiner
    Telefon: +436644499945
    Mail: mailto:hannes.steiner@story.one

    Presse:
    Dr. Barbara Brunner
    Telefon: +436643265977
    Mail: mailto:brunner@barbara-brunner.at

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181042/6124150
    OTS: Dr. Barbara Brunner


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amazon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Human-Centric KI-Publishing startet zur Frankfurter Buchmesse 2025 Mit StoryOne 300x schneller zum eigenen Buch - Journalist:innen können das Tool kostenlos testen Ein Buch zu schreiben und zu publizieren galt bisher für viele als Lebensaufgabe - zeitaufwendig, komplex und oft unzugänglich. Mit dem Launch von …