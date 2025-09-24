Hülsenfrüchte treffen auf Bakterien-Power / Wie der grüne Wandel schon im Boden beginnt (FOTO)

Berlin (ots) - Klimawandel, steigende Energiekosten und knapper werdende

Ressourcen setzen die Landwirtschaft unter Druck. Hülsenfrüchte wie Ackerbohnen,

Körnererbsen, Süßlupinen und Sojabohnen zeigen, wie nachhaltige Lösungen

aussehen können: Sie verbessern die Böden, sparen Dünger und leisten einen

wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.



Sie arbeiten leise, unsichtbar und äußerst effizient: Hülsenfrüchte wie

Ackerbohnen, Körnererbsen, Süßlupinen und Sojabohnen sind nicht nur wertvolle

Eiweißlieferanten für eine nachhaltigere Ernährung. "Hülsenfrüchte fungieren als

Bodenverbesserer und sorgen dafür, dass die Regenwurmpopulationen steigen.

Außerdem helfen sie bei der Einsparung von synthetischem Dünger", erklärt

Stephan Arens, Geschäftsführer der Union zur Förderung von Oel- und

Proteinpflanzen e. V. (UFOP). Möglich macht das eine kaum sichtbare

Partnerschaft im Boden mit stickstoffbindenden Bakterien.





Was oberirdisch wie ein gewöhnlicher Acker wirkt, ist unter der Erde nämlich ein

hochspezialisiertes Ökosystem. Anders als andere Kulturen, die auf die externe

Zufuhr von Stickstoffdünger angewiesen sind, versorgen sich Hülsenfrüchte auf

diesem Weg selbst mit einem der wichtigsten Nährstoffe für ihr Wachstum. "Im

Boden leben sogenannte Rhizobien, spezielle Bakterien, die in Symbiose mit den

Wurzeln der Pflanzen stehen. Sie nehmen Stickstoff aus der Bodenluft auf und

stellen ihn der Pflanze zur Verfügung, ganz ohne Zugabe von synthetischem

Dünger. Im Gegenzug versorgt auch die Pflanze die Rhizobien mit wichtigen

Nährstoffen, sodass sich ein erstaunlicher und natürlicher Kreislauf bildet. Das

schont Ressourcen und spart Energie", erläutert Diplom-Agraringenieur Arens.

Auch nach der Ernte bleibt die Wirkung dieser Symbiose spürbar, denn die im

Boden zurückgebliebenen Stickstoffreserven kommen den Folgekulturen zugute. Der

ökologische Vorteil liegt auf der Hand: Ein geringerer Bedarf an mineralischem

Stickstoffdünger schont Ressourcen und verringert den Energiebedarf.



Von der Europäischen Union finanziert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen

entsprechen jedoch ausschließlich denen des Autors bzw. der Autoren und spiegeln

nicht zwingend die der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur

für die Forschung (REA) wider. Weder die Europäische Union noch die

Bewilligungsbehörde können dafür verantwortlich gemacht werden.



Über "DIE VIER VON HIER!":



"DIE VIER VON HIER! Körnerleguminosen aus Europa für eine nachhaltige Ernährung"

ist eine Absatzförderkampagne, die von der Europäischen Union finanziert wird

mit den Zielen, Wissen über europäische Körnerleguminosen zu vermitteln, deren

Image zu verbessern und damit Verhaltensänderungen bei den Konsumentinnen und

Konsumenten hin zu einer ausgewogenen und nachhaltigen Ernährung anzustoßen.

Diese Kampagne wird von der Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e.

V. von Februar 2024 bis Januar 2027 in Deutschland und Österreich durchgeführt.



Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V. (UFOP):



Die Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V. (UFOP) vertritt die

politischen Interessen der an der Produktion, Verarbeitung und Vermarktung

heimischer Öl- und Eiweißpflanzen beteiligten Unternehmen, Verbände und

Institutionen in nationalen und internationalen Gremien. Die UFOP fördert

Untersuchungen zur Optimierung der landwirtschaftlichen Produktion und zur

Entwicklung neuer Verwertungsmöglichkeiten in den Bereichen Food, Non-Food und

Feed. Die Öffentlichkeitsarbeit der UFOP dient der Förderung des Absatzes der

Endprodukte heimischer Öl- und Eiweißpflanzen.



Aktuelle Ernährungsempfehlungen zu Körnerleguminosen (Hülsenfrüchte):



Deutschland: https://www.dge.de/gesunde-ernaehrung/gut-essen-und-trinken/dge-ern

aehrungskreis/



Österreich: https://www.oege.at/wissenschaft/10-ernaehrungsregeln-der-oege/



