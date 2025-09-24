    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSojabohnen RohstoffvorwärtsNachrichten zu Sojabohnen
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hülsenfrüchte treffen auf Bakterien-Power / Wie der grüne Wandel schon im Boden beginnt (FOTO)

    Berlin (ots) - Klimawandel, steigende Energiekosten und knapper werdende
    Ressourcen setzen die Landwirtschaft unter Druck. Hülsenfrüchte wie Ackerbohnen,
    Körnererbsen, Süßlupinen und Sojabohnen zeigen, wie nachhaltige Lösungen
    aussehen können: Sie verbessern die Böden, sparen Dünger und leisten einen
    wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

    Sie arbeiten leise, unsichtbar und äußerst effizient: Hülsenfrüchte wie
    Ackerbohnen, Körnererbsen, Süßlupinen und Sojabohnen sind nicht nur wertvolle
    Eiweißlieferanten für eine nachhaltigere Ernährung. "Hülsenfrüchte fungieren als
    Bodenverbesserer und sorgen dafür, dass die Regenwurmpopulationen steigen.
    Außerdem helfen sie bei der Einsparung von synthetischem Dünger", erklärt
    Stephan Arens, Geschäftsführer der Union zur Förderung von Oel- und
    Proteinpflanzen e. V. (UFOP). Möglich macht das eine kaum sichtbare
    Partnerschaft im Boden mit stickstoffbindenden Bakterien.

    Was oberirdisch wie ein gewöhnlicher Acker wirkt, ist unter der Erde nämlich ein
    hochspezialisiertes Ökosystem. Anders als andere Kulturen, die auf die externe
    Zufuhr von Stickstoffdünger angewiesen sind, versorgen sich Hülsenfrüchte auf
    diesem Weg selbst mit einem der wichtigsten Nährstoffe für ihr Wachstum. "Im
    Boden leben sogenannte Rhizobien, spezielle Bakterien, die in Symbiose mit den
    Wurzeln der Pflanzen stehen. Sie nehmen Stickstoff aus der Bodenluft auf und
    stellen ihn der Pflanze zur Verfügung, ganz ohne Zugabe von synthetischem
    Dünger. Im Gegenzug versorgt auch die Pflanze die Rhizobien mit wichtigen
    Nährstoffen, sodass sich ein erstaunlicher und natürlicher Kreislauf bildet. Das
    schont Ressourcen und spart Energie", erläutert Diplom-Agraringenieur Arens.
    Auch nach der Ernte bleibt die Wirkung dieser Symbiose spürbar, denn die im
    Boden zurückgebliebenen Stickstoffreserven kommen den Folgekulturen zugute. Der
    ökologische Vorteil liegt auf der Hand: Ein geringerer Bedarf an mineralischem
    Stickstoffdünger schont Ressourcen und verringert den Energiebedarf.

    Von der Europäischen Union finanziert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen
    entsprechen jedoch ausschließlich denen des Autors bzw. der Autoren und spiegeln
    nicht zwingend die der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur
    für die Forschung (REA) wider. Weder die Europäische Union noch die
    Bewilligungsbehörde können dafür verantwortlich gemacht werden.

    Über "DIE VIER VON HIER!":

    "DIE VIER VON HIER! Körnerleguminosen aus Europa für eine nachhaltige Ernährung"
    ist eine Absatzförderkampagne, die von der Europäischen Union finanziert wird
    mit den Zielen, Wissen über europäische Körnerleguminosen zu vermitteln, deren
    Image zu verbessern und damit Verhaltensänderungen bei den Konsumentinnen und
    Konsumenten hin zu einer ausgewogenen und nachhaltigen Ernährung anzustoßen.
    Diese Kampagne wird von der Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e.
    V. von Februar 2024 bis Januar 2027 in Deutschland und Österreich durchgeführt.

    Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V. (UFOP):

    Die Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V. (UFOP) vertritt die
    politischen Interessen der an der Produktion, Verarbeitung und Vermarktung
    heimischer Öl- und Eiweißpflanzen beteiligten Unternehmen, Verbände und
    Institutionen in nationalen und internationalen Gremien. Die UFOP fördert
    Untersuchungen zur Optimierung der landwirtschaftlichen Produktion und zur
    Entwicklung neuer Verwertungsmöglichkeiten in den Bereichen Food, Non-Food und
    Feed. Die Öffentlichkeitsarbeit der UFOP dient der Förderung des Absatzes der
    Endprodukte heimischer Öl- und Eiweißpflanzen.

    Aktuelle Ernährungsempfehlungen zu Körnerleguminosen (Hülsenfrüchte):

    Deutschland: https://www.dge.de/gesunde-ernaehrung/gut-essen-und-trinken/dge-ern
    aehrungskreis/

    Österreich: https://www.oege.at/wissenschaft/10-ernaehrungsregeln-der-oege/

    Pressekontakt:

    Dr. Manuela Specht
    Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e.V. (UFOP)
    Claire-Waldoff-Str. 7
    10117 Berlin
    Tel.: +49 30 235 9799 30
    Fax: +49 30 235 9799 99
    mailto:m.specht@ufop.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178526/6124156
    OTS: Die Vier von hier




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Hülsenfrüchte treffen auf Bakterien-Power / Wie der grüne Wandel schon im Boden beginnt (FOTO) Klimawandel, steigende Energiekosten und knapper werdende Ressourcen setzen die Landwirtschaft unter Druck. Hülsenfrüchte wie Ackerbohnen, Körnererbsen, Süßlupinen und Sojabohnen zeigen, wie nachhaltige Lösungen aussehen können: Sie verbessern die …