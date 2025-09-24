Hülsenfrüchte treffen auf Bakterien-Power / Wie der grüne Wandel schon im Boden beginnt (FOTO)
Berlin (ots) - Klimawandel, steigende Energiekosten und knapper werdende
Ressourcen setzen die Landwirtschaft unter Druck. Hülsenfrüchte wie Ackerbohnen,
Körnererbsen, Süßlupinen und Sojabohnen zeigen, wie nachhaltige Lösungen
aussehen können: Sie verbessern die Böden, sparen Dünger und leisten einen
wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.
Sie arbeiten leise, unsichtbar und äußerst effizient: Hülsenfrüchte wie
Ackerbohnen, Körnererbsen, Süßlupinen und Sojabohnen sind nicht nur wertvolle
Eiweißlieferanten für eine nachhaltigere Ernährung. "Hülsenfrüchte fungieren als
Bodenverbesserer und sorgen dafür, dass die Regenwurmpopulationen steigen.
Außerdem helfen sie bei der Einsparung von synthetischem Dünger", erklärt
Stephan Arens, Geschäftsführer der Union zur Förderung von Oel- und
Proteinpflanzen e. V. (UFOP). Möglich macht das eine kaum sichtbare
Partnerschaft im Boden mit stickstoffbindenden Bakterien.
Was oberirdisch wie ein gewöhnlicher Acker wirkt, ist unter der Erde nämlich ein
hochspezialisiertes Ökosystem. Anders als andere Kulturen, die auf die externe
Zufuhr von Stickstoffdünger angewiesen sind, versorgen sich Hülsenfrüchte auf
diesem Weg selbst mit einem der wichtigsten Nährstoffe für ihr Wachstum. "Im
Boden leben sogenannte Rhizobien, spezielle Bakterien, die in Symbiose mit den
Wurzeln der Pflanzen stehen. Sie nehmen Stickstoff aus der Bodenluft auf und
stellen ihn der Pflanze zur Verfügung, ganz ohne Zugabe von synthetischem
Dünger. Im Gegenzug versorgt auch die Pflanze die Rhizobien mit wichtigen
Nährstoffen, sodass sich ein erstaunlicher und natürlicher Kreislauf bildet. Das
schont Ressourcen und spart Energie", erläutert Diplom-Agraringenieur Arens.
Auch nach der Ernte bleibt die Wirkung dieser Symbiose spürbar, denn die im
Boden zurückgebliebenen Stickstoffreserven kommen den Folgekulturen zugute. Der
ökologische Vorteil liegt auf der Hand: Ein geringerer Bedarf an mineralischem
Stickstoffdünger schont Ressourcen und verringert den Energiebedarf.
Von der Europäischen Union finanziert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen
entsprechen jedoch ausschließlich denen des Autors bzw. der Autoren und spiegeln
nicht zwingend die der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur
für die Forschung (REA) wider. Weder die Europäische Union noch die
Bewilligungsbehörde können dafür verantwortlich gemacht werden.
Über "DIE VIER VON HIER!":
"DIE VIER VON HIER! Körnerleguminosen aus Europa für eine nachhaltige Ernährung"
ist eine Absatzförderkampagne, die von der Europäischen Union finanziert wird
mit den Zielen, Wissen über europäische Körnerleguminosen zu vermitteln, deren
Image zu verbessern und damit Verhaltensänderungen bei den Konsumentinnen und
Konsumenten hin zu einer ausgewogenen und nachhaltigen Ernährung anzustoßen.
Diese Kampagne wird von der Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e.
V. von Februar 2024 bis Januar 2027 in Deutschland und Österreich durchgeführt.
Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V. (UFOP):
Die Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V. (UFOP) vertritt die
politischen Interessen der an der Produktion, Verarbeitung und Vermarktung
heimischer Öl- und Eiweißpflanzen beteiligten Unternehmen, Verbände und
Institutionen in nationalen und internationalen Gremien. Die UFOP fördert
Untersuchungen zur Optimierung der landwirtschaftlichen Produktion und zur
Entwicklung neuer Verwertungsmöglichkeiten in den Bereichen Food, Non-Food und
Feed. Die Öffentlichkeitsarbeit der UFOP dient der Förderung des Absatzes der
Endprodukte heimischer Öl- und Eiweißpflanzen.
Aktuelle Ernährungsempfehlungen zu Körnerleguminosen (Hülsenfrüchte):
Deutschland: https://www.dge.de/gesunde-ernaehrung/gut-essen-und-trinken/dge-ern
aehrungskreis/
Österreich: https://www.oege.at/wissenschaft/10-ernaehrungsregeln-der-oege/
Pressekontakt:
Dr. Manuela Specht
Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e.V. (UFOP)
Claire-Waldoff-Str. 7
10117 Berlin
Tel.: +49 30 235 9799 30
Fax: +49 30 235 9799 99
mailto:m.specht@ufop.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178526/6124156
OTS: Die Vier von hier
