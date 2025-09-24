    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Vom Massenmarkt zur Nische

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wege zu erfolgreichen Produkten auf Amazon (FOTO)

    Berlin (ots) - Viele Händler richten ihren Blick bei der Produktsuche auf Amazon
    noch immer auf offensichtliche Verkaufsschlager. Doch genau dort ist der
    Wettbewerb längst am stärksten - mit hohen Werbekosten und nur geringen Chancen
    auf Sichtbarkeit. Erfolg verspricht eher ein anderer Ansatz: nicht nach Masse zu
    suchen, sondern nach Produkten, die bislang unter dem Radar liegen.

    Gerade in Bereichen, die bisher wenig Beachtung fanden oder erst durch neue
    Trends interessant werden, entstehen Märkte mit erheblichem Potenzial. In diesem
    Beitrag wird erläutert, wie gezielte Analysen, sorgfältige Marktbeobachtung und
    moderne Hilfsmittel dazu beitragen können, echte Angebotslücken zu
    identifizieren und daraus erfolgreiche Produkte aufzubauen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!
    Short
    238,90€
    Basispreis
    1,34
    Ask
    × 14,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    208,96€
    Basispreis
    1,32
    Ask
    × 14,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Warum Umsatz keine ausreichende Orientierung mehr ist

    Noch vor einigen Jahren genügte es, Produkte mit hohen Verkaufszahlen zu
    entdecken. Heute ist es aber so, dass nahezu jede Kategorie beachtliche Umsätze
    erzielt, da die Zahl der Amazon-Kunden in Deutschland jährlich zweistellig
    wächst. Die reine Umsatzhöhe sagt daher wenig über Erfolgschancen aus.

    Entscheidend ist inzwischen, Nischen zu finden, in denen zwar Nachfrage
    vorhanden ist, die Zahl der Anbieter aber überschaubar bleibt. Genau in solchen
    Märkten können Händler auch mit vergleichsweise einfachen Produkten schnell Fuß
    fassen und stabile Erlöse erzielen.

    Wie kleine Segmente zu eigenständigen Märkten werden

    Ein gutes Beispiel dafür sind Flammlachsbretter. Vor einigen Jahren war die
    Nachfrage in diesem Bereich noch so gering, dass kaum Umsätze erzielt wurden.
    Inzwischen hat sich daraus jedoch ein eigenständiger Markt entwickelt, der
    stabile Erträge ermöglicht: Durchschnittlich setzt ein Anbieter hier etwa 30.000
    Euro im Monat um. Schon mit einem soliden Produkt lassen sich damit fünfstellige
    Einnahmen erzielen, und das bei überschaubarer Konkurrenz.

    Genau solche Nischen werden von gängigen Produktsuch-Tools häufig übersehen.
    Anwendungen wie Helium 10 oder Jungle Scout arbeiten mit standardisierten
    Algorithmen, die ähnliche Ergebnisse liefern und dadurch immer wieder dieselben
    Ideen hervorbringen. Die Folge ist eine Konzentration vieler Händler auf
    identische Kategorien, während andere Chancen unentdeckt bleiben.

    Grenzen klassischer Tools

    Viele Händler verlassen sich auf Tools wie Helium 10 oder Jungle Scout. Diese
    basieren jedoch auf standardisierten Algorithmen, die seit Jahren weitgehend
    unverändert sind. Das Ergebnis: Immer wieder werden ähnliche Produkte
    vorgeschlagen, die längst überlaufen sind.

    Wer stattdessen bereit ist, andere Methoden einzusetzen, verschafft sich einen
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amazon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Vom Massenmarkt zur Nische Wege zu erfolgreichen Produkten auf Amazon (FOTO) Viele Händler richten ihren Blick bei der Produktsuche auf Amazon noch immer auf offensichtliche Verkaufsschlager. Doch genau dort ist der Wettbewerb längst am stärksten - mit hohen Werbekosten und nur geringen Chancen auf Sichtbarkeit. Erfolg …