Wege zu erfolgreichen Produkten auf Amazon (FOTO)

Die spannende Frage für viele Investoren lautet derzeit, wann die Grenze von 200 Euro fällt und wie weit es nach oben gehen kann.

Mehrere Antworten darauf werden wahrscheinlich belegen können, dass es nicht mehr lange dauern sollte.

Die Zinsen in den USA werden sinken

Dabei werden die Zinsen in den USA am 17.9. mutmaßlich ( also heute!!!) in der nächsten Fed-Sitzung (US-Zentralbank) gesenkt. Dies wiederum kann einem Unternehmen wie Amazon fast durchgehend nur guttun......Schließlich bessert sich die Stimmung an den Aktienmärkten in Abhängigkeit davon, wie die Zinssituation sich entwickelt. All dies lässt vermuten, dass morgen(heute!!) in großer Tag für die Aktie von Amazon sein kann.



