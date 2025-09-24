Vom Massenmarkt zur Nische
Wege zu erfolgreichen Produkten auf Amazon (FOTO)
noch immer auf offensichtliche Verkaufsschlager. Doch genau dort ist der
Wettbewerb längst am stärksten - mit hohen Werbekosten und nur geringen Chancen
auf Sichtbarkeit. Erfolg verspricht eher ein anderer Ansatz: nicht nach Masse zu
suchen, sondern nach Produkten, die bislang unter dem Radar liegen.
Gerade in Bereichen, die bisher wenig Beachtung fanden oder erst durch neue
Trends interessant werden, entstehen Märkte mit erheblichem Potenzial. In diesem
Beitrag wird erläutert, wie gezielte Analysen, sorgfältige Marktbeobachtung und
moderne Hilfsmittel dazu beitragen können, echte Angebotslücken zu
identifizieren und daraus erfolgreiche Produkte aufzubauen.
Noch vor einigen Jahren genügte es, Produkte mit hohen Verkaufszahlen zu
entdecken. Heute ist es aber so, dass nahezu jede Kategorie beachtliche Umsätze
erzielt, da die Zahl der Amazon-Kunden in Deutschland jährlich zweistellig
wächst. Die reine Umsatzhöhe sagt daher wenig über Erfolgschancen aus.
Entscheidend ist inzwischen, Nischen zu finden, in denen zwar Nachfrage
vorhanden ist, die Zahl der Anbieter aber überschaubar bleibt. Genau in solchen
Märkten können Händler auch mit vergleichsweise einfachen Produkten schnell Fuß
fassen und stabile Erlöse erzielen.
Wie kleine Segmente zu eigenständigen Märkten werden
Ein gutes Beispiel dafür sind Flammlachsbretter. Vor einigen Jahren war die
Nachfrage in diesem Bereich noch so gering, dass kaum Umsätze erzielt wurden.
Inzwischen hat sich daraus jedoch ein eigenständiger Markt entwickelt, der
stabile Erträge ermöglicht: Durchschnittlich setzt ein Anbieter hier etwa 30.000
Euro im Monat um. Schon mit einem soliden Produkt lassen sich damit fünfstellige
Einnahmen erzielen, und das bei überschaubarer Konkurrenz.
Genau solche Nischen werden von gängigen Produktsuch-Tools häufig übersehen.
Anwendungen wie Helium 10 oder Jungle Scout arbeiten mit standardisierten
Algorithmen, die ähnliche Ergebnisse liefern und dadurch immer wieder dieselben
Ideen hervorbringen. Die Folge ist eine Konzentration vieler Händler auf
identische Kategorien, während andere Chancen unentdeckt bleiben.
Grenzen klassischer Tools
Viele Händler verlassen sich auf Tools wie Helium 10 oder Jungle Scout. Diese
basieren jedoch auf standardisierten Algorithmen, die seit Jahren weitgehend
unverändert sind. Das Ergebnis: Immer wieder werden ähnliche Produkte
vorgeschlagen, die längst überlaufen sind.
Wer stattdessen bereit ist, andere Methoden einzusetzen, verschafft sich einen
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amazon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
- Visa Regeln für ausländische Beschäftige habe ich gelesen betrifft mehrere 10.000 Mitarbeiter in den USA (der Konzern der am meisten betroffen ist in den USA, Plus sind das MA für die sich die Gebühren zu zahlen nicht lohnt —> keine Paketboten oder Amerikaner die mehr Gehalt wollen müssen eingestellt werden ….)
- Wettbewerbsbehörde FTC verklagt Amazon (dreistelliger Millionenbetrag droht)
- Chinas Alibaba macht Konkurrenz in den westlichen Ländern, nehmen sich Beispiel an Temu. Etablierte westliche Marken Anbieter wechseln wegen niedriger Gebühren zu Alibaba oder fahren zweigleisig
- Dauerthema Zoll
Langfristig aber gute Einstiegschancen jetzt oder?
Die spannende Frage für viele Investoren lautet derzeit, wann die Grenze von 200 Euro fällt und wie weit es nach oben gehen kann.
Mehrere Antworten darauf werden wahrscheinlich belegen können, dass es nicht mehr lange dauern sollte.
Die Zinsen in den USA werden sinken
Dabei werden die Zinsen in den USA am 17.9. mutmaßlich ( also heute!!!) in der nächsten Fed-Sitzung (US-Zentralbank) gesenkt. Dies wiederum kann einem Unternehmen wie Amazon fast durchgehend nur guttun......Schließlich bessert sich die Stimmung an den Aktienmärkten in Abhängigkeit davon, wie die Zinssituation sich entwickelt. All dies lässt vermuten, dass morgen(heute!!) in großer Tag für die Aktie von Amazon sein kann.
Amazon setzt seinen strategischen Expansionskurs mit gleich drei bedeutenden Kooperationen fort. Während die Aktie in diesem Jahr bereits solide Gewinne verzeichnet, könnten die jüngsten Partnerschaften dem Papier zusätzlichen Rückenwind verleihen.
Netflix-Allianz stärkt Werbesparte dramatisch
Der Tech-Riese hat sich den Zugriff auf das milliardenschwere Werbeinventar von Netflix gesichert. Ab dem vierten Quartal wird Amazon über seine Demand-Side-Plattform....https://www.boerse-express.com/news/articles/amazon-aktie-wa…