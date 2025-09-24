Zeitreise in die Recycling-Zukunft / HolyPoly verwandelt ungenutzte Abfallquellen in das Recyclingmaterial von morgen (FOTO)
Dresden (ots) - Plastik ist überall: nicht nur in Verpackungen, sondern ebenso
in Möbeln, Autos und Elektrogeräten. Heute werden weniger als 5 % der
Kunststoffe dieser ausgedienten Produkte recycelt. Stattdessen werden sie
verbrannt oder auf Deponien gelagert. Das bedeutet Millionen Tonnen
verschwendetes Plastik - und eine verpasste Chance für Klima und Umwelt.
Die HolyPoly GmbH zeigt auf der Kunststoff-Fachmesse K2025, dass es auch anders
geht: Mit einer Zeitreise im legendären DeLorean aus Zurück in die Zukunft
erleben Fachbesucher die Recycling-Realität des Jahres 2035.
"Wir nehmen unsere Besucher auf eine Zeitreise ins Jahr 2035 mit - und das
könnte ihren Blick auf die Gegenwart verändern", verspricht CEO Fridolin
Pflüger. "Schon heute entwickeln wir für Markenhersteller Kreisläufe, die aus
bisher ungenutzten Abfallquellen hochwertige neue Kunststoffe machen. So lässt
sich Recyclingmaterial für hochwertige Produkte herstellen, das genauso gut ist
wie Neuware - nur ohne Erdöl und mit deutlich weniger CO2."
Ein Beispiel: Allein bei Waschmaschinenblenden fallen jährlich über 12.000
Tonnen Kunststoff in Europa an. Bis zu 90 Prozent davon könnten wiederverwendet
werden - und dabei mehr als 65 Prozent CO2-Emissionen einsparen. HolyPoly sorgt
dafür, dass solche Abfallströme nicht verloren gehen, sondern zurück in die
Industrie fließen.
Die Botschaft: Wer heute die Weichen stellt, gestaltet nicht nur die Lösung des
Plastikproblems aktiv mit, sondern sichert zugleich das eigene Unternehmens
gegenüber den Materialengpässen von morgen. Denn laut einer aktuellen BKV-Studie
wird mit Inkrafttreten von EU-Recyclingquoten schon ab 2030 nicht genug Rezyklat
verfügbar sein, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. "Dann wird der Zugang
zu verlässlichen Rezyklatquellen entscheidend sein - denn viele Unternehmen
werden weder ausreichende Mengen noch die nötige Qualität beziehen können", so
Recycling-Experte Pflüger.
Der Kurztrip im DeLorean macht klar: Recycling ist keine ferne Zukunftsvision -
sondern eine Lösung, die schon heute beginnt.
Messebsucher können Ausflug in die Recylcing-Zukunft unter
http://holypoly.co/K2025 buchen.
Pressekontakt:
Matthias Röder
mailto:matthias.roeder@holypoly.co
+49 1721407156
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181038/6124168
OTS: HolyPoly GmbH
