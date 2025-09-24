    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKohlendioxid RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kohlendioxid
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zeitreise in die Recycling-Zukunft / HolyPoly verwandelt ungenutzte Abfallquellen in das Recyclingmaterial von morgen (FOTO)

    Dresden (ots) - Plastik ist überall: nicht nur in Verpackungen, sondern ebenso
    in Möbeln, Autos und Elektrogeräten. Heute werden weniger als 5 % der
    Kunststoffe dieser ausgedienten Produkte recycelt. Stattdessen werden sie
    verbrannt oder auf Deponien gelagert. Das bedeutet Millionen Tonnen
    verschwendetes Plastik - und eine verpasste Chance für Klima und Umwelt.

    Die HolyPoly GmbH zeigt auf der Kunststoff-Fachmesse K2025, dass es auch anders
    geht: Mit einer Zeitreise im legendären DeLorean aus Zurück in die Zukunft
    erleben Fachbesucher die Recycling-Realität des Jahres 2035.

    "Wir nehmen unsere Besucher auf eine Zeitreise ins Jahr 2035 mit - und das
    könnte ihren Blick auf die Gegenwart verändern", verspricht CEO Fridolin
    Pflüger. "Schon heute entwickeln wir für Markenhersteller Kreisläufe, die aus
    bisher ungenutzten Abfallquellen hochwertige neue Kunststoffe machen. So lässt
    sich Recyclingmaterial für hochwertige Produkte herstellen, das genauso gut ist
    wie Neuware - nur ohne Erdöl und mit deutlich weniger CO2."

    Ein Beispiel: Allein bei Waschmaschinenblenden fallen jährlich über 12.000
    Tonnen Kunststoff in Europa an. Bis zu 90 Prozent davon könnten wiederverwendet
    werden - und dabei mehr als 65 Prozent CO2-Emissionen einsparen. HolyPoly sorgt
    dafür, dass solche Abfallströme nicht verloren gehen, sondern zurück in die
    Industrie fließen.

    Die Botschaft: Wer heute die Weichen stellt, gestaltet nicht nur die Lösung des
    Plastikproblems aktiv mit, sondern sichert zugleich das eigene Unternehmens
    gegenüber den Materialengpässen von morgen. Denn laut einer aktuellen BKV-Studie
    wird mit Inkrafttreten von EU-Recyclingquoten schon ab 2030 nicht genug Rezyklat
    verfügbar sein, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. "Dann wird der Zugang
    zu verlässlichen Rezyklatquellen entscheidend sein - denn viele Unternehmen
    werden weder ausreichende Mengen noch die nötige Qualität beziehen können", so
    Recycling-Experte Pflüger.

    Der Kurztrip im DeLorean macht klar: Recycling ist keine ferne Zukunftsvision -
    sondern eine Lösung, die schon heute beginnt.

    Messebsucher können Ausflug in die Recylcing-Zukunft unter
    http://holypoly.co/K2025 buchen.

    Pressekontakt:

    Matthias Röder
    mailto:matthias.roeder@holypoly.co
    +49 1721407156

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181038/6124168
    OTS: HolyPoly GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Zeitreise in die Recycling-Zukunft / HolyPoly verwandelt ungenutzte Abfallquellen in das Recyclingmaterial von morgen (FOTO) Plastik ist überall: nicht nur in Verpackungen, sondern ebenso in Möbeln, Autos und Elektrogeräten. Heute werden weniger als 5 % der Kunststoffe dieser ausgedienten Produkte recycelt. Stattdessen werden sie verbrannt oder auf Deponien gelagert. Das …