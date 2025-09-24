Zeitreise in die Recycling-Zukunft / HolyPoly verwandelt ungenutzte Abfallquellen in das Recyclingmaterial von morgen (FOTO)

Dresden (ots) - Plastik ist überall: nicht nur in Verpackungen, sondern ebenso

in Möbeln, Autos und Elektrogeräten. Heute werden weniger als 5 % der

Kunststoffe dieser ausgedienten Produkte recycelt. Stattdessen werden sie

verbrannt oder auf Deponien gelagert. Das bedeutet Millionen Tonnen

verschwendetes Plastik - und eine verpasste Chance für Klima und Umwelt.



Die HolyPoly GmbH zeigt auf der Kunststoff-Fachmesse K2025, dass es auch anders

geht: Mit einer Zeitreise im legendären DeLorean aus Zurück in die Zukunft

erleben Fachbesucher die Recycling-Realität des Jahres 2035.





"Wir nehmen unsere Besucher auf eine Zeitreise ins Jahr 2035 mit - und das

könnte ihren Blick auf die Gegenwart verändern", verspricht CEO Fridolin

Pflüger. "Schon heute entwickeln wir für Markenhersteller Kreisläufe, die aus

bisher ungenutzten Abfallquellen hochwertige neue Kunststoffe machen. So lässt

sich Recyclingmaterial für hochwertige Produkte herstellen, das genauso gut ist

wie Neuware - nur ohne Erdöl und mit deutlich weniger CO2."



Ein Beispiel: Allein bei Waschmaschinenblenden fallen jährlich über 12.000

Tonnen Kunststoff in Europa an. Bis zu 90 Prozent davon könnten wiederverwendet

werden - und dabei mehr als 65 Prozent CO2-Emissionen einsparen. HolyPoly sorgt

dafür, dass solche Abfallströme nicht verloren gehen, sondern zurück in die

Industrie fließen.



Die Botschaft: Wer heute die Weichen stellt, gestaltet nicht nur die Lösung des

Plastikproblems aktiv mit, sondern sichert zugleich das eigene Unternehmens

gegenüber den Materialengpässen von morgen. Denn laut einer aktuellen BKV-Studie

wird mit Inkrafttreten von EU-Recyclingquoten schon ab 2030 nicht genug Rezyklat

verfügbar sein, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. "Dann wird der Zugang

zu verlässlichen Rezyklatquellen entscheidend sein - denn viele Unternehmen

werden weder ausreichende Mengen noch die nötige Qualität beziehen können", so

Recycling-Experte Pflüger.



Der Kurztrip im DeLorean macht klar: Recycling ist keine ferne Zukunftsvision -

sondern eine Lösung, die schon heute beginnt.



Messebsucher können Ausflug in die Recylcing-Zukunft unter

http://holypoly.co/K2025 buchen.



