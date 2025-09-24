Cybersicherheitsmonat 2025

Berlin (ots) - Phishing, NIS2, KI & sichere Passwörter: Das sind die

Top-Cyberthemen für mittelständische Unternehmen



Im Rahmen des europäischen Monats der Cybersicherheit rückt die Transferstelle

Cybersicherheit im Oktober die digitale Sicherheit von kleinen und mittleren

Unternehmen in den Fokus. Unter dem Motto "Vier Wochen - vier Trendthemen"

erhalten Betriebe praxisnahe Impulse, wie sie sich wirksam vor Cyberangriffen

schützen können - kostenfrei, anbieterneutral und passgenau auf die Realität des

Mittelstands zugeschnitten.



"Cybersicherheit ist keine Kür, sondern eine Grundvoraussetzung für nachhaltiges

Wirtschaften. Schon kleine, gezielte Maßnahmen können große Wirkung entfalten",

betont Marc Dönges, Projektleiter der Transferstelle, die vom Bundesministerium

für Wirtschaft und Energie gefördert wird.





Kick-off mit exklusivem Lagebild



Zum Auftakt präsentiert die Transferstelle erstmals ihr Lagebild Cybersicherheit

für den Mittelstand. Ergänzt wird dies durch Einblicke eines ethischen Hackers

in aktuelle Angriffsmethoden sowie ein Grußwort von Senator a.D. Christoph

Ahlhaus, Bundesgeschäftsführer des BVMW.



Die vier Trendthemen im Überblick



Phishing & Ransomware: Gefälschte E-Mails oder manipulierte Dokumente können in

Sekunden Unternehmen lahmlegen. Laut BSI war 2024 über ein Viertel der Betriebe

von Phishing-Angriffen betroffen, mehr als ein Drittel von Ransomware.

Praxisbeispiele zeigen, wie klare Prozesse und Notfallpläne Schäden begrenzen

können.



NIS2 - Neue Pflichten, neue Chancen: Die EU-Richtlinie betrifft künftig auch

viele KMU direkt oder über Lieferketten. Wer frühzeitig handelt, vermeidet nicht

nur Bußgelder und Reputationsschäden, sondern verschafft sich klare

Wettbewerbsvorteile.



Künstliche Intelligenz in der Cybersicherheit: KI erkennt Bedrohungen schneller

- wird aber auch von Angreifern genutzt, etwa für Deepfakes oder automatisiertes

Phishing. Entscheidend ist, Chancen und Risiken realistisch einzuschätzen und

geprüfte Lösungen einzusetzen.



Sichere Passwörter & Authentifizierung: Unsichere Zugangsdaten sind nach wie vor

das größte Einfallstor. Passwortmanager, Zwei-Faktor-Authentifizierung und klare

Regeln bieten schon mit wenig Aufwand großen Schutz.



Die Transferstelle dankt ihren Kooperationspartnern Digital Innovation Ostbayern

(DInO), der Digitalagentur Berlin, dem IT-Sicherheitsnetzwerk Berlin-Brandenburg

(it's.BB) sowie dem Cyber Intelligence Institute, die mit ihrer Expertise zum

Gelingen des Cybersicherheitsmonats beitragen.



Zur Webseite der Transferstelle Cybersicherheit:

https://transferstelle-cybersicherheit.de/



Mehr Information zum Cybersicherheitsmonat: https://ots.de/wmJOfU



Über die Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand



Ziel des Förderprojektes ist es, das Cybersicherheitsniveau von kleinen und

mittleren Unternehmen, Handwerksbetrieben und Start-ups für eine sichere

digitale Transformation durch Prävention, Detektion und Reaktion zu erhöhen.

Über Informations- und Qualifikationsformate, zahlreiche Veranstaltungen

bundesweit, eine Detektions- und Reaktionsplattform für Cyberangriffe und ein

breites Netzwerk an Partnern wollen wir das Cybersicherheitsniveau im

Mittelstand zu erhöhen und Unternehmen resilienter machen. Das Projekt wird von

Der Mittelstand, BVMW e.V., dem FZI Forschungszentrum Informatik, der Leibniz

Universität Hannover - Institut für Berufspädagogik und Erwachsenenbildung und

dem tti Technologietransfer und Innovationsförderung Magdeburg GmbH

durchgeführt.



Das Mittelstand-Digital Netzwerk bietet mit den Mittelstand-Digital Zentren, der

Initiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft umfassende Unterstützung bei der

Digitalisierung. Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von konkreten

Praxisbeispielen und passgenauen, anbieterneutralen Angeboten zur Qualifikation

und IT-Sicherheit. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermöglicht

die kostenfreie Nutzung und stellt finanzielle Zuschüsse bereit. Weitere

Informationen finden Sie unter http://www.mittelstand-digital.de .



