    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Cybersicherheitsmonat 2025

    Berlin (ots) - Phishing, NIS2, KI & sichere Passwörter: Das sind die
    Top-Cyberthemen für mittelständische Unternehmen

    Im Rahmen des europäischen Monats der Cybersicherheit rückt die Transferstelle
    Cybersicherheit im Oktober die digitale Sicherheit von kleinen und mittleren
    Unternehmen in den Fokus. Unter dem Motto "Vier Wochen - vier Trendthemen"
    erhalten Betriebe praxisnahe Impulse, wie sie sich wirksam vor Cyberangriffen
    schützen können - kostenfrei, anbieterneutral und passgenau auf die Realität des
    Mittelstands zugeschnitten.

    "Cybersicherheit ist keine Kür, sondern eine Grundvoraussetzung für nachhaltiges
    Wirtschaften. Schon kleine, gezielte Maßnahmen können große Wirkung entfalten",
    betont Marc Dönges, Projektleiter der Transferstelle, die vom Bundesministerium
    für Wirtschaft und Energie gefördert wird.

    Kick-off mit exklusivem Lagebild

    Zum Auftakt präsentiert die Transferstelle erstmals ihr Lagebild Cybersicherheit
    für den Mittelstand. Ergänzt wird dies durch Einblicke eines ethischen Hackers
    in aktuelle Angriffsmethoden sowie ein Grußwort von Senator a.D. Christoph
    Ahlhaus, Bundesgeschäftsführer des BVMW.

    Die vier Trendthemen im Überblick

    Phishing & Ransomware: Gefälschte E-Mails oder manipulierte Dokumente können in
    Sekunden Unternehmen lahmlegen. Laut BSI war 2024 über ein Viertel der Betriebe
    von Phishing-Angriffen betroffen, mehr als ein Drittel von Ransomware.
    Praxisbeispiele zeigen, wie klare Prozesse und Notfallpläne Schäden begrenzen
    können.

    NIS2 - Neue Pflichten, neue Chancen: Die EU-Richtlinie betrifft künftig auch
    viele KMU direkt oder über Lieferketten. Wer frühzeitig handelt, vermeidet nicht
    nur Bußgelder und Reputationsschäden, sondern verschafft sich klare
    Wettbewerbsvorteile.

    Künstliche Intelligenz in der Cybersicherheit: KI erkennt Bedrohungen schneller
    - wird aber auch von Angreifern genutzt, etwa für Deepfakes oder automatisiertes
    Phishing. Entscheidend ist, Chancen und Risiken realistisch einzuschätzen und
    geprüfte Lösungen einzusetzen.

    Sichere Passwörter & Authentifizierung: Unsichere Zugangsdaten sind nach wie vor
    das größte Einfallstor. Passwortmanager, Zwei-Faktor-Authentifizierung und klare
    Regeln bieten schon mit wenig Aufwand großen Schutz.

    Die Transferstelle dankt ihren Kooperationspartnern Digital Innovation Ostbayern
    (DInO), der Digitalagentur Berlin, dem IT-Sicherheitsnetzwerk Berlin-Brandenburg
    (it's.BB) sowie dem Cyber Intelligence Institute, die mit ihrer Expertise zum
    Gelingen des Cybersicherheitsmonats beitragen.

    Zur Webseite der Transferstelle Cybersicherheit:
    https://transferstelle-cybersicherheit.de/

    Mehr Information zum Cybersicherheitsmonat: https://ots.de/wmJOfU

    Über die Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand

    Ziel des Förderprojektes ist es, das Cybersicherheitsniveau von kleinen und
    mittleren Unternehmen, Handwerksbetrieben und Start-ups für eine sichere
    digitale Transformation durch Prävention, Detektion und Reaktion zu erhöhen.
    Über Informations- und Qualifikationsformate, zahlreiche Veranstaltungen
    bundesweit, eine Detektions- und Reaktionsplattform für Cyberangriffe und ein
    breites Netzwerk an Partnern wollen wir das Cybersicherheitsniveau im
    Mittelstand zu erhöhen und Unternehmen resilienter machen. Das Projekt wird von
    Der Mittelstand, BVMW e.V., dem FZI Forschungszentrum Informatik, der Leibniz
    Universität Hannover - Institut für Berufspädagogik und Erwachsenenbildung und
    dem tti Technologietransfer und Innovationsförderung Magdeburg GmbH
    durchgeführt.

    Das Mittelstand-Digital Netzwerk bietet mit den Mittelstand-Digital Zentren, der
    Initiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft umfassende Unterstützung bei der
    Digitalisierung. Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von konkreten
    Praxisbeispielen und passgenauen, anbieterneutralen Angeboten zur Qualifikation
    und IT-Sicherheit. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermöglicht
    die kostenfreie Nutzung und stellt finanzielle Zuschüsse bereit. Weitere
    Informationen finden Sie unter http://www.mittelstand-digital.de .

    Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

    Tobias Diemer
    Projektmanager Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
    E-Mail: info@transferstelle-cybersicherheit.de
    Der Mittelstand, BVMW e.V.
    Bundeszentrale
    Potsdamer Straße 7 | Potsdamer Platz10785 Berlin

    Über den Verband

    Der Mittelstand. BVMW e.V. ist die größte, politisch unabhängige und
    branchenübergreifende Interessenvereinigung des deutschen Mittelstands. Weitere
    Informationen unter: www.bvmw.de

    Pressekontakt:

    Lutz Kordges
    Potsdamer Straße 7
    10785 Berlin
    Telefon: 030 533206-302
    mailto:presse@bvmw.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51921/6124171
    OTS: Der Mittelstand. BVMW e. V.




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Cybersicherheitsmonat 2025 Phishing, NIS2, KI & sichere Passwörter: Das sind die Top-Cyberthemen für mittelständische Unternehmen Im Rahmen des europäischen Monats der Cybersicherheit rückt die Transferstelle Cybersicherheit im Oktober die digitale Sicherheit von kleinen und …