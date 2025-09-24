Cybersicherheitsmonat 2025
Berlin (ots) - Phishing, NIS2, KI & sichere Passwörter: Das sind die
Top-Cyberthemen für mittelständische Unternehmen
Im Rahmen des europäischen Monats der Cybersicherheit rückt die Transferstelle
Cybersicherheit im Oktober die digitale Sicherheit von kleinen und mittleren
Unternehmen in den Fokus. Unter dem Motto "Vier Wochen - vier Trendthemen"
erhalten Betriebe praxisnahe Impulse, wie sie sich wirksam vor Cyberangriffen
schützen können - kostenfrei, anbieterneutral und passgenau auf die Realität des
Mittelstands zugeschnitten.
"Cybersicherheit ist keine Kür, sondern eine Grundvoraussetzung für nachhaltiges
Wirtschaften. Schon kleine, gezielte Maßnahmen können große Wirkung entfalten",
betont Marc Dönges, Projektleiter der Transferstelle, die vom Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie gefördert wird.
Top-Cyberthemen für mittelständische Unternehmen
Im Rahmen des europäischen Monats der Cybersicherheit rückt die Transferstelle
Cybersicherheit im Oktober die digitale Sicherheit von kleinen und mittleren
Unternehmen in den Fokus. Unter dem Motto "Vier Wochen - vier Trendthemen"
erhalten Betriebe praxisnahe Impulse, wie sie sich wirksam vor Cyberangriffen
schützen können - kostenfrei, anbieterneutral und passgenau auf die Realität des
Mittelstands zugeschnitten.
"Cybersicherheit ist keine Kür, sondern eine Grundvoraussetzung für nachhaltiges
Wirtschaften. Schon kleine, gezielte Maßnahmen können große Wirkung entfalten",
betont Marc Dönges, Projektleiter der Transferstelle, die vom Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie gefördert wird.
Kick-off mit exklusivem Lagebild
Zum Auftakt präsentiert die Transferstelle erstmals ihr Lagebild Cybersicherheit
für den Mittelstand. Ergänzt wird dies durch Einblicke eines ethischen Hackers
in aktuelle Angriffsmethoden sowie ein Grußwort von Senator a.D. Christoph
Ahlhaus, Bundesgeschäftsführer des BVMW.
Die vier Trendthemen im Überblick
Phishing & Ransomware: Gefälschte E-Mails oder manipulierte Dokumente können in
Sekunden Unternehmen lahmlegen. Laut BSI war 2024 über ein Viertel der Betriebe
von Phishing-Angriffen betroffen, mehr als ein Drittel von Ransomware.
Praxisbeispiele zeigen, wie klare Prozesse und Notfallpläne Schäden begrenzen
können.
NIS2 - Neue Pflichten, neue Chancen: Die EU-Richtlinie betrifft künftig auch
viele KMU direkt oder über Lieferketten. Wer frühzeitig handelt, vermeidet nicht
nur Bußgelder und Reputationsschäden, sondern verschafft sich klare
Wettbewerbsvorteile.
Künstliche Intelligenz in der Cybersicherheit: KI erkennt Bedrohungen schneller
- wird aber auch von Angreifern genutzt, etwa für Deepfakes oder automatisiertes
Phishing. Entscheidend ist, Chancen und Risiken realistisch einzuschätzen und
geprüfte Lösungen einzusetzen.
Sichere Passwörter & Authentifizierung: Unsichere Zugangsdaten sind nach wie vor
das größte Einfallstor. Passwortmanager, Zwei-Faktor-Authentifizierung und klare
Regeln bieten schon mit wenig Aufwand großen Schutz.
Die Transferstelle dankt ihren Kooperationspartnern Digital Innovation Ostbayern
(DInO), der Digitalagentur Berlin, dem IT-Sicherheitsnetzwerk Berlin-Brandenburg
(it's.BB) sowie dem Cyber Intelligence Institute, die mit ihrer Expertise zum
Gelingen des Cybersicherheitsmonats beitragen.
Zur Webseite der Transferstelle Cybersicherheit:
https://transferstelle-cybersicherheit.de/
Mehr Information zum Cybersicherheitsmonat: https://ots.de/wmJOfU
Über die Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand
Ziel des Förderprojektes ist es, das Cybersicherheitsniveau von kleinen und
mittleren Unternehmen, Handwerksbetrieben und Start-ups für eine sichere
digitale Transformation durch Prävention, Detektion und Reaktion zu erhöhen.
Über Informations- und Qualifikationsformate, zahlreiche Veranstaltungen
bundesweit, eine Detektions- und Reaktionsplattform für Cyberangriffe und ein
breites Netzwerk an Partnern wollen wir das Cybersicherheitsniveau im
Mittelstand zu erhöhen und Unternehmen resilienter machen. Das Projekt wird von
Der Mittelstand, BVMW e.V., dem FZI Forschungszentrum Informatik, der Leibniz
Universität Hannover - Institut für Berufspädagogik und Erwachsenenbildung und
dem tti Technologietransfer und Innovationsförderung Magdeburg GmbH
durchgeführt.
Das Mittelstand-Digital Netzwerk bietet mit den Mittelstand-Digital Zentren, der
Initiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft umfassende Unterstützung bei der
Digitalisierung. Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von konkreten
Praxisbeispielen und passgenauen, anbieterneutralen Angeboten zur Qualifikation
und IT-Sicherheit. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermöglicht
die kostenfreie Nutzung und stellt finanzielle Zuschüsse bereit. Weitere
Informationen finden Sie unter http://www.mittelstand-digital.de .
Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:
Tobias Diemer
Projektmanager Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
E-Mail: info@transferstelle-cybersicherheit.de
Der Mittelstand, BVMW e.V.
Bundeszentrale
Potsdamer Straße 7 | Potsdamer Platz10785 Berlin
Über den Verband
Der Mittelstand. BVMW e.V. ist die größte, politisch unabhängige und
branchenübergreifende Interessenvereinigung des deutschen Mittelstands. Weitere
Informationen unter: www.bvmw.de
Pressekontakt:
Lutz Kordges
Potsdamer Straße 7
10785 Berlin
Telefon: 030 533206-302
mailto:presse@bvmw.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51921/6124171
OTS: Der Mittelstand. BVMW e. V.
Zum Auftakt präsentiert die Transferstelle erstmals ihr Lagebild Cybersicherheit
für den Mittelstand. Ergänzt wird dies durch Einblicke eines ethischen Hackers
in aktuelle Angriffsmethoden sowie ein Grußwort von Senator a.D. Christoph
Ahlhaus, Bundesgeschäftsführer des BVMW.
Die vier Trendthemen im Überblick
Phishing & Ransomware: Gefälschte E-Mails oder manipulierte Dokumente können in
Sekunden Unternehmen lahmlegen. Laut BSI war 2024 über ein Viertel der Betriebe
von Phishing-Angriffen betroffen, mehr als ein Drittel von Ransomware.
Praxisbeispiele zeigen, wie klare Prozesse und Notfallpläne Schäden begrenzen
können.
NIS2 - Neue Pflichten, neue Chancen: Die EU-Richtlinie betrifft künftig auch
viele KMU direkt oder über Lieferketten. Wer frühzeitig handelt, vermeidet nicht
nur Bußgelder und Reputationsschäden, sondern verschafft sich klare
Wettbewerbsvorteile.
Künstliche Intelligenz in der Cybersicherheit: KI erkennt Bedrohungen schneller
- wird aber auch von Angreifern genutzt, etwa für Deepfakes oder automatisiertes
Phishing. Entscheidend ist, Chancen und Risiken realistisch einzuschätzen und
geprüfte Lösungen einzusetzen.
Sichere Passwörter & Authentifizierung: Unsichere Zugangsdaten sind nach wie vor
das größte Einfallstor. Passwortmanager, Zwei-Faktor-Authentifizierung und klare
Regeln bieten schon mit wenig Aufwand großen Schutz.
Die Transferstelle dankt ihren Kooperationspartnern Digital Innovation Ostbayern
(DInO), der Digitalagentur Berlin, dem IT-Sicherheitsnetzwerk Berlin-Brandenburg
(it's.BB) sowie dem Cyber Intelligence Institute, die mit ihrer Expertise zum
Gelingen des Cybersicherheitsmonats beitragen.
Zur Webseite der Transferstelle Cybersicherheit:
https://transferstelle-cybersicherheit.de/
Mehr Information zum Cybersicherheitsmonat: https://ots.de/wmJOfU
Über die Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand
Ziel des Förderprojektes ist es, das Cybersicherheitsniveau von kleinen und
mittleren Unternehmen, Handwerksbetrieben und Start-ups für eine sichere
digitale Transformation durch Prävention, Detektion und Reaktion zu erhöhen.
Über Informations- und Qualifikationsformate, zahlreiche Veranstaltungen
bundesweit, eine Detektions- und Reaktionsplattform für Cyberangriffe und ein
breites Netzwerk an Partnern wollen wir das Cybersicherheitsniveau im
Mittelstand zu erhöhen und Unternehmen resilienter machen. Das Projekt wird von
Der Mittelstand, BVMW e.V., dem FZI Forschungszentrum Informatik, der Leibniz
Universität Hannover - Institut für Berufspädagogik und Erwachsenenbildung und
dem tti Technologietransfer und Innovationsförderung Magdeburg GmbH
durchgeführt.
Das Mittelstand-Digital Netzwerk bietet mit den Mittelstand-Digital Zentren, der
Initiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft umfassende Unterstützung bei der
Digitalisierung. Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von konkreten
Praxisbeispielen und passgenauen, anbieterneutralen Angeboten zur Qualifikation
und IT-Sicherheit. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermöglicht
die kostenfreie Nutzung und stellt finanzielle Zuschüsse bereit. Weitere
Informationen finden Sie unter http://www.mittelstand-digital.de .
Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:
Tobias Diemer
Projektmanager Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
E-Mail: info@transferstelle-cybersicherheit.de
Der Mittelstand, BVMW e.V.
Bundeszentrale
Potsdamer Straße 7 | Potsdamer Platz10785 Berlin
Über den Verband
Der Mittelstand. BVMW e.V. ist die größte, politisch unabhängige und
branchenübergreifende Interessenvereinigung des deutschen Mittelstands. Weitere
Informationen unter: www.bvmw.de
Pressekontakt:
Lutz Kordges
Potsdamer Straße 7
10785 Berlin
Telefon: 030 533206-302
mailto:presse@bvmw.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51921/6124171
OTS: Der Mittelstand. BVMW e. V.
Autor folgen