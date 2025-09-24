    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Sicher studieren, klug vorsorgen

    der Finanzfahrplan für Erstsemester (FOTO)

    Frankfurt (ots) -

    - Das sollte man machen: So sichern sich Studierende gegen Risiken im Alltag ab.
    - Gut zu wissen: Viele Studienanfänger sind zunächst über die Eltern
    mitversichert.
    - Frühzeitig vorsorgen: trotz des begrenzten Budgets mit der privaten
    Altersvorsorge starten.

    Der Start des Wintersemesters steht vor der Tür. Damit beginnt für Tausende
    Erstsemester in Deutschland ein neuer und spannender Lebensabschnitt. Viele
    ziehen für das Studium bei den Eltern aus und leben fortan in WGs oder im
    Studentenwohnheim. Der ein oder andere hat vielleicht schon als Schüler gejobbt,
    die meisten fangen jetzt aber ganz sicher damit an. Das bringt Freiheit und
    Unabhängigkeit - und bedeutet gleichzeitig auch ein bisschen mehr Verantwortung.
    Deshalb sollten am besten noch vor der ersten Vorlesung die eigenen Finanzen und
    Versicherungen geregelt und das Thema Altersvorsorge angegangen werden. Mit ein
    bisschen Hilfe ist das schnell erledigt. Denn Finanzen und Versicherungen müssen
    nicht immer kompliziert sein. Die Profis der Deutschen Vermögensberatung (DVAG)
    informieren kurz und knapp, was zu erledigen ist.

    First things first: am besten heute mit der Altersvorsorge beginnen

    Es lohnt sich, früh mit dem Sparen zu starten. Spätestens die aktuelle
    Diskussion um die Frühstartrente, bei der Kinder und Jugendliche im Alter von 6
    bis 18 Jahren zum Sparen ermuntert werden sollen, macht das deutlich. Einen
    kleinen Teil des Geldes, das durch Praktika oder Jobben in den Semesterferien
    verdient wird, sollte für die Altersvorsorge zur Seite gelegt werden - auch wenn
    das erst einmal schwierig erscheint. Die gesetzliche Rente allein reicht später
    aber meist nicht aus, um im Alter den gewünschten Lebensstandard zu sichern.

    Das Basispaket: die Must-haves für Studierende

    Für alle, die von daheim ausziehen, ist eine Hausratversicherung wichtig. Denn
    ohne die bleibt man beispielsweise bei einem Wasserschaden oder Brand in der
    Wohnung auf den Kosten sitzen. Wer dazu noch ein teures Rad besitzt, der sollte
    darauf achten, dass das Fahrrad in der Hausratversicherung mit eingeschlossen
    ist.

    Was viele nicht auf dem Schirm haben: Auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung
    gehört zum Basispaket. Sie sichert die Arbeitskraft frühzeitig ab und stellt
    sicher, dass im Fall der Fälle eine monatliche Rente gezahlt wird. Wer sich früh
    absichert, profitiert von günstigeren Beiträgen. So schützt die BU-Versicherung
    nicht nur während des Studiums, sondern auch während des gesamten Berufslebens
    zu gleichbleibenden Konditionen. Denn versichert bleibt versichert!

    Wenn noch nicht durch die Eltern abgeschlossen, ist außerdem eine private
    Unfallversicherung ratsam: Zwar sind Studierende grundsätzlich gesetzlich
