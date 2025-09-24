der Finanzfahrplan für Erstsemester (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Das sollte man machen: So sichern sich Studierende gegen Risiken im Alltag ab.

- Gut zu wissen: Viele Studienanfänger sind zunächst über die Eltern

mitversichert.

- Frühzeitig vorsorgen: trotz des begrenzten Budgets mit der privaten

Altersvorsorge starten.



Der Start des Wintersemesters steht vor der Tür. Damit beginnt für Tausende

Erstsemester in Deutschland ein neuer und spannender Lebensabschnitt. Viele

ziehen für das Studium bei den Eltern aus und leben fortan in WGs oder im

Studentenwohnheim. Der ein oder andere hat vielleicht schon als Schüler gejobbt,

die meisten fangen jetzt aber ganz sicher damit an. Das bringt Freiheit und

Unabhängigkeit - und bedeutet gleichzeitig auch ein bisschen mehr Verantwortung.

Deshalb sollten am besten noch vor der ersten Vorlesung die eigenen Finanzen und

Versicherungen geregelt und das Thema Altersvorsorge angegangen werden. Mit ein

bisschen Hilfe ist das schnell erledigt. Denn Finanzen und Versicherungen müssen

nicht immer kompliziert sein. Die Profis der Deutschen Vermögensberatung (DVAG)

informieren kurz und knapp, was zu erledigen ist.









Es lohnt sich, früh mit dem Sparen zu starten. Spätestens die aktuelle

Diskussion um die Frühstartrente, bei der Kinder und Jugendliche im Alter von 6

bis 18 Jahren zum Sparen ermuntert werden sollen, macht das deutlich. Einen

kleinen Teil des Geldes, das durch Praktika oder Jobben in den Semesterferien

verdient wird, sollte für die Altersvorsorge zur Seite gelegt werden - auch wenn

das erst einmal schwierig erscheint. Die gesetzliche Rente allein reicht später

aber meist nicht aus, um im Alter den gewünschten Lebensstandard zu sichern.



Das Basispaket: die Must-haves für Studierende



Für alle, die von daheim ausziehen, ist eine Hausratversicherung wichtig. Denn

ohne die bleibt man beispielsweise bei einem Wasserschaden oder Brand in der

Wohnung auf den Kosten sitzen. Wer dazu noch ein teures Rad besitzt, der sollte

darauf achten, dass das Fahrrad in der Hausratversicherung mit eingeschlossen

ist.



Was viele nicht auf dem Schirm haben: Auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung

gehört zum Basispaket. Sie sichert die Arbeitskraft frühzeitig ab und stellt

sicher, dass im Fall der Fälle eine monatliche Rente gezahlt wird. Wer sich früh

absichert, profitiert von günstigeren Beiträgen. So schützt die BU-Versicherung

nicht nur während des Studiums, sondern auch während des gesamten Berufslebens

zu gleichbleibenden Konditionen. Denn versichert bleibt versichert!



Wenn noch nicht durch die Eltern abgeschlossen, ist außerdem eine private

Unfallversicherung ratsam: Zwar sind Studierende grundsätzlich gesetzlich Seite 1 von 2 Seite 2 ►





