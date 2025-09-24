Anlegerreaktion bei Gerresheimer übertrieben

Steht in der ausführlichen Analyse alles drin. Er vermutet es halt aufgrund seiner Prognose.





Er geht in Q3 von einem organischen Wachstum von +1 Prozent aus, was für 9Mo dann -1 Prozent ergeben würde.

Folglich müsste Q4 dann mit +3 Prozent abschließen, damit man die Ziel-Range von 0-2 Prozent noch erreicht.





Beim EBITDA geht er in Q3 von 20,5 Prozent aus. Was nach 9Mo dann 19,3 Prozent ergeben würde.

Die Ziel-Range liegt bei 20 Prozent fürs GJ.





Der Analyst bezweifelt, dass es erreicht wird und senkt zudem für 2026 seine Erwartungen für das EPS um 7 Prozent und für 2027 um 5 Prozent.





Es gibt aber auch konträre Stimmen, wie hier zB ganz aktuell:





JPMORGAN stuft GERRESHEIMER AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 99,30 Euro auf "Overweight" belassen. Die Trends seien vergleichbar mit dem zweiten Quartal, schrieb David Adlington am Dienstag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht Mitte Oktober. Das endgültige Wachstum des Verpackungsherstellers hänge letztlich also stark vom vierten Quartal ab./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:05 / BST, Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / BST









Wir haben nun also die gesamte Brandbreite. Dt. Bank sagt 49 Euro und JP Morgan sagt 99,30 Euro. Kann sich jetzt jeder was aussuchen. Vielleicht liegt die Wahrheit, wie so häufig, ja in der Mitte 😉. Das wären 74 Euro und ich persönlich könnte damit gut leben. Und zu dem Preis in etwa (75 bis 80 Euro) könnte Gerresheimer bei einer Übernahme durch ein Private-Equity-Unternehmen letztendlich auch über den Tisch gehen. Die wollen ja dann auch noch ihren Schnitt machen und werden daher keine Mondpreise zahlen. Ich denke, innerhalb der nächsten beiden HVs wird das vollzogen. Bis dahin werden wir das Tal überwunden haben und die Themen Moulded Glass-Verkauf, Kostensenkungsprogramm, Margensteigerung, weitere Portfoliooptimierungen etc. werden für Auftrieb sorgen und somit auch die Leerverkaufsquote signifikant nach unten drücken. Gerresheimer tun frische Besen, die nun durchkehren, sehr gut. Das alte Management war oder wollte das wohl in der sich gebotenen Notwendigkeit nicht durchführen, so meine Einschätzung. Die Aktivisten, allen voran AOC, treiben dies nun scheinbar mit Nachdruck voran. Und ich persönlich bin sehr froh darüber, dass dadurch endlich zügig Bewegung reinkommen könnte. Denn letztendlich möchte ich Rendite erzielen, ich bin ja nicht die Caritas.



