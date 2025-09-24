ANALYSE-FLASH/Barclays
Anlegerreaktion bei Gerresheimer übertrieben
- Anleger überreagieren auf Bafin-Prüfung von Gerresheimer.
- Experten erwarten Kurserholung trotz Vertrauensdämpfer.
- Prüfung betrifft weniger als 5% der Umsätze und Profite.
LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger haben nach Ansicht der Investmentbank Barclays am Mittwoch übertrieben auf die Überprüfung von Gerresheimer durch die deutsche Finanzaufsichtsbehörde Bafin reagiert. Die Experten sehen zwar einen weiteren Vertrauensdämpfer, gehen aber von einer Kurserholung nach dem Einbruch aus. Die Prüfung betreffe lediglich weniger als 5 Prozent der Umsätze und Profite. Es sei allerdings trotz attraktiver Bewertung schwierig, neue Anleger anzulocken, gestehen die Experten ein. Ihre Einstufung bleibt dennoch mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Overweight"./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 09:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 09:38 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,53 % und einem Kurs von 36,22 auf Tradegate (24. September 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -0,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,27 Mrd..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von +29,62 %/+173,03 % bedeutet.
Steht in der ausführlichen Analyse alles drin. Er vermutet es halt aufgrund seiner Prognose.
JPMORGAN stuft GERRESHEIMER AG auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 99,30 Euro auf "Overweight" belassen. Die Trends seien vergleichbar mit dem zweiten Quartal, schrieb David Adlington am Dienstag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht Mitte Oktober. Das endgültige Wachstum des Verpackungsherstellers hänge letztlich also stark vom vierten Quartal ab./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:05 / BST, Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / BST
⚠️⚠️⚠️ Offener Brief an die aktivistischen Aktionäre mit dem Appell, weiterhin Druck auf Gerresheimer auszuüben, so dass endlich wesentliche Veränderungen durchgeführt werden. Insbesondere neben dem bereits erfolgten CFO-Wechsel und dem angedachten Verkauf von Moulded Glass auch ein massives Kostensenkungsprogramm und weitere Portfoliooptimierungen. Für den letztgenannten Punkt hier ein konkreter Vorschlag: ⚠️⚠️⚠️
Centor würde sich meiner Ansicht nach dafür hervorragend anbieten.
Eine Separierung wäre quasi überflüssig, da das Tochter-Unternehmen bereits jetzt eigenständig mit seinen beiden Werken in Ohio (USA) agiert.
Es hat, so weit ich weiß, als einziges Gerresheimer Tochter-Unternehmen eine eigene Homepage und tritt auf Messen und Ausstellungen eigenständig als "Centor" auf. Klein darunter steht "A Gerresheimer Company".
Vor 10 Jahren hat man das Unternehmen für 725 Mio. Dollar übernommen. Und ich würde schätzen, da es unangefochtener Marktführer in den USA mit seinen orangefarbenen Pillendosen ist, dass es mittlerweile rund 1 Mrd. Euro wert ist und bei Private-Equity-Unternehmen sehr begehrt sein dürfte.
https://www.finance-magazin.de/deals/ma/behind-the-deal-gerr…
Es passt mit seinen "normalen" Pillendosen aber nicht mehr so ganz in die modernen Zukunftspläne der "neuen" Gerresheimer mit seinen High-Value-Lösungen mit Injektoren, Pens, Inhalatoren, Ampullen, Karpulen, Mikropumpen, Spritzen und Injektionsfläschchen.
Wobei auch bei Centor die Entwicklungen Richtung moderne Hightech-Anwendungen gehen, was den Wert noch mehr steigert. Seit kurzem gibt es Pillendosen mit Erinnerungsfunktion. Dh der Deckel enthält einen Chip, der registriert, wann die Dose geöffnet wurde und speichert dies für den Anwender bzw. Patienten.
https://www.gerresheimer.com/kunden/produkte-loesungen/pharm…
Sollte tatsächlich Moulded Glass als auch Centor verkauft werden, könnte Gerresheimer damit seine gesamte Nettofinanzverschuldung in Höhe von 2 Mrd. Euro vollständig tilgen.
Es verbliebe noch eine Gerresheimer mit weiterhin rund 30 Werken in 16 Ländern, einem Umsatz von rund 1,3 Mrd. Euro und einer deutlich gesteigerten EBITDA-Marge von 23-27 Prozent und mit der Marktführerschaft bzw. der Top3-Zugehörigkeit bei High-Value-Lösungen für Pharma und Biologika. Zudem komplett schuldenfrei.
Wie oft muss man eigentlich noch die Diskussion führen, dass das nicht „Goldman“ ist oder eine Strategie von Goldman, sondern dass diese Stimmrechtsmitteilungen sich in den allermeisten Fällen aus Kundentransaktionen von Goldmans Kunden ergeben?!
Da verleiht Blackrock seine Aktien an einen Hedge Funds und Goldman ist die Investmentbank/Prime Brokerage Abteilung dazwischen und muss aus regulatorischen Gründen die Stimmrechte melden. Und jedes Mal wird daraus in den Foren gemacht, dass Goldman einsteigt/erhöht/Strategien fährt.
Kann man da nicht mal ein wenig Logik walten lassen? Wenn es nach diesen Meldungen geht, dann hätten GS, JPM, BoA, BNP, SocGen, Citi, MS mind. zwei- bis dreistellige Milliardenbeträge in deutsche Einzelwerte gesteckt. Klingt das plausibel, dass Investmentbanken einen View auf deutsche Nebenwerte haben, die eigene Bilanz nutzen und dafür regulatorisches Kapital vorhalten müssen?
Auf der Covestro Homepage steht, dass ADNOC über 95% der Stimmrechte hält - und dennoch werden JPM, Goldman und MS weiterhin über 23% der Stimmrechte zugerechnet. Helfen solche Beispiel evtl.?