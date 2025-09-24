    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer

    ANALYSE-FLASH/Barclays

    Anlegerreaktion bei Gerresheimer übertrieben

    • Anleger überreagieren auf Bafin-Prüfung von Gerresheimer.
    • Experten erwarten Kurserholung trotz Vertrauensdämpfer.
    • Prüfung betrifft weniger als 5% der Umsätze und Profite.
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger haben nach Ansicht der Investmentbank Barclays am Mittwoch übertrieben auf die Überprüfung von Gerresheimer durch die deutsche Finanzaufsichtsbehörde Bafin reagiert. Die Experten sehen zwar einen weiteren Vertrauensdämpfer, gehen aber von einer Kurserholung nach dem Einbruch aus. Die Prüfung betreffe lediglich weniger als 5 Prozent der Umsätze und Profite. Es sei allerdings trotz attraktiver Bewertung schwierig, neue Anleger anzulocken, gestehen die Experten ein. Ihre Einstufung bleibt dennoch mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Overweight"./ag/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 09:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 09:38 / GMT

    Gerresheimer

    -15,44 %
    -0,83 %
    -7,31 %
    -6,29 %
    -56,02 %
    -8,18 %
    -54,91 %
    -32,98 %
    -17,59 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,53 % und einem Kurs von 36,22 auf Tradegate (24. September 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -0,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,27 Mrd..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von +29,62 %/+173,03 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
