Warburg Research hebt Ziel für Verve auf 5,50 Euro - 'Buy'

Das ist dann aber eben auch schon eine Art von "Selbsttäuschung" (rosarote Brille).





Natürlich erhöht sich die Verschuldung, auch wenn man die Käufe in bar bezahlt, da der sinkende Cash-Bestand trotzdem die Nettoverschuldung erhöht!

Und damit steigt nunmal auch der net-debt to EBITDA - Leverage ... und damit die Schuldenquote ...und damit natürlich auch die Verschuldung an! 🙄





Standen Ende Q2 den 530 Mio.€ an Finanzschulden noch 160 Mio.€ an Cash gegenüber, sind es dann eben bald nur noch 110 Mio.€ an Cash ...

Ergo erhöht sich auch die Nettoverschuldung von zuvor 370 Mio.€ auf dann eben 420 Mio.€ !!!





Wer sich da einreden will, dass sich "die Verschuldung nicht ändert", bitte! Das ist dann aber eben auch nur blanke Augenwischerei! 🙈

Wer das behauptet, behauptet ja auch, dass sich die Finanzlage von Verve nicht ändert, obwohl man ja 50 Mio.€ (in Cash) ausgibt! 🤥





Sorry, aber das ist absurd! 😵





420 Mio.€ Nettofinanzschulden sind nunmal mehr, als 370 Mio.€ Nettofinanzschulden ... und das belastet z.B. auch ein Finanzergebnis !!!





Es gibt ja einen sehr guten Grund, warum es solche "debt-to-X-Leverages" gibt. Denn die sollen die Verschuldung verdeutlichen! 🙃

Und wenn ein "debt-to-X-Leverage" steigt, steigt nunmal auch die Schuldenquote - und damit natürlich auch die Verschuldung!





Und am Ende steigen dadurch entweder die Refinanzierungskosten ... und/oder es gibt die nächste Kapitalerhöhung in sehr naher Zukunft!





Und auch wenn das EBITDA durch die beiden Übernahmen etwas steigen mag, steigt die Schuldenquote trotzdem weiter an!





Und ich bin auch nicht diesem Forum beigetreten, um uns hier "eine Welt vorzugaukeln, die so nicht ist" !!!




