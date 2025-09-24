    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerve Group Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Verve Group Registered (A)

    ANALYSE-FLASH

    Warburg Research hebt Ziel für Verve auf 5,50 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel für Verve auf 5,50 Euro angehoben.
    • Einstufung bleibt bei "Buy" trotz Gegenwind.
    • Zukäufe von Captify und Arcado stärken Wachstum.
    ANALYSE-FLASH - Warburg Research hebt Ziel für Verve auf 5,50 Euro - 'Buy'
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Verve von 5,30 auf 5,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Werbetechnologie habe mit Captify und Arcado zwei attraktive Zukäufe gemeldet, schrieb Jörg Philipp Frey am Mittwoch. Der Experte hob seine Schätzungen für den Umsatz und operativen Gewinn (Ebitda) für das laufende und das kommende Jahr. Dem Beitrag durch die beiden Zukäufe stehe jedoch ein zunehmender Gegenwind durch den schwachen Dollar gegenüber./rob/ag/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verve Group Registered (A) Aktie

    Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 2,336 auf Tradegate (24. September 2025, 11:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verve Group Registered (A) Aktie um +6,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Verve Group Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 468,23 Mio..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,3333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von +113,68 %/+156,41 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 5,50 Euro


