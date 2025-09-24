Ausschreibung verloren, weil der Bagger Diesel schluckt? So sichern sich Bauunternehmen Millionenaufträge (FOTO)

Friedrichsdorf (ots) - Wer heute öffentliche Bauaufträge gewinnen will, braucht

mehr als nur Erfahrung und Kapazität, denn zunehmend zählen auch Umweltaspekte.

Bauunternehmen, die noch mit klassischen Dieselfahrzeugen anrücken, haben bei

Ausschreibungen immer weniger Chancen auf einen Auftrag, besonders bei Projekten

mit Nachhaltigkeitsvorgaben.



Ohne CO2-Strategie landet man schnell auf dem Abstellgleis. Dieser Beitrag

verrät, warum sich die Investition in E-Bagger, emissionsfreie Transporter und

saubere Logistik jetzt doppelt auszahlt - für die Umwelt und den

Auftragseingang.





Abgrund öffnet sich - Emissionsdruck verändert die BrancheDie Spielregeln im öffentlichen Beschaffungswesen verändern sich rasant. WährendBauunternehmen bisher vor allem durch Erfahrung und Kapazität punkten konnten,geraten nun Unternehmen in den Fokus, die auf Nachhaltigkeit setzen.Traditionelle Baumaschinen-Flotten, die mit Diesel betrieben werden, geratengezielt unter Druck. Wer darauf beharrt, muss mit spürbaren Nachteilen rechnen:Emissionsabgaben durch beispielsweise CO2-Steuern erhöhen die Betriebskosten,und die stetig wachsenden Berichtspflichten führen zu zusätzlichenadministrativen Aufwand. Zugleich verändern Banken ihre Kreditvergabe:Finanzierungsbedingungen können sich verschärfen, wenn der CO2-Fußabdruck zuhoch ausfällt.Der Markt erwartet, dass Unternehmen den Wandel annehmen - ein Zögern birgtRisiken. Wer sich nicht zeitnah um eine nachhaltige Flottenstrategie kümmert,verliert bei Ausschreibungen, riskiert steigende Betriebskosten und potenziellenImageverlust. Die zunehmende Berücksichtigung von CO2-Emissionen alsVergabekriterium sorgt dafür, dass ohne klare CO2-Strategie Unternehmenkonsequent ausgeschlossen werden. Das gilt längst nicht mehr nur fürGroßprojekte.Öffentliche Vorgaben treiben nachhaltige LösungenDie Änderung der Rahmenbedingungen wurzelt in klarer EU-Politik: Nachhaltigkeitund Emissionsreduzierung werden zu Fixpunkten in öffentlichen Vergaben.Offizielle Vorgaben wie die Einreichung von Umweltberichten und die Bewertungder Lebenszykluskosten einschließlich CO2-Emissionen sind in mehrerenBundesländern bereits Pflicht. Ein prominentes Beispiel ist Baden-Württemberg,wo ein CO2-Schattenpreis verbindlich einzurechnen ist - mit deutlichen Folgenfür die Wirtschaftlichkeitsberechnung.Aber auch europaweit wächst der Einfluss: Das Beschaffungswesen steuert etwa 15Prozent des BIP und hat somit die Kraft, ganze Märkte in Richtung Nachhaltigkeitzu lenken. Zugleich zeigt sich: Über die Hälfte der öffentlichen Aufträge werdennoch ohne Umweltkriterien vergeben - das Potenzial für Emissionssenkungen im