Ausschreibung verloren, weil der Bagger Diesel schluckt? So sichern sich Bauunternehmen Millionenaufträge (FOTO)
Friedrichsdorf (ots) - Wer heute öffentliche Bauaufträge gewinnen will, braucht
mehr als nur Erfahrung und Kapazität, denn zunehmend zählen auch Umweltaspekte.
Bauunternehmen, die noch mit klassischen Dieselfahrzeugen anrücken, haben bei
Ausschreibungen immer weniger Chancen auf einen Auftrag, besonders bei Projekten
mit Nachhaltigkeitsvorgaben.
Ohne CO2-Strategie landet man schnell auf dem Abstellgleis. Dieser Beitrag
verrät, warum sich die Investition in E-Bagger, emissionsfreie Transporter und
saubere Logistik jetzt doppelt auszahlt - für die Umwelt und den
Auftragseingang.
Abgrund öffnet sich - Emissionsdruck verändert die Branche
Die Spielregeln im öffentlichen Beschaffungswesen verändern sich rasant. Während
Bauunternehmen bisher vor allem durch Erfahrung und Kapazität punkten konnten,
geraten nun Unternehmen in den Fokus, die auf Nachhaltigkeit setzen.
Traditionelle Baumaschinen-Flotten, die mit Diesel betrieben werden, geraten
gezielt unter Druck. Wer darauf beharrt, muss mit spürbaren Nachteilen rechnen:
Emissionsabgaben durch beispielsweise CO2-Steuern erhöhen die Betriebskosten,
und die stetig wachsenden Berichtspflichten führen zu zusätzlichen
administrativen Aufwand. Zugleich verändern Banken ihre Kreditvergabe:
Finanzierungsbedingungen können sich verschärfen, wenn der CO2-Fußabdruck zu
hoch ausfällt.
Der Markt erwartet, dass Unternehmen den Wandel annehmen - ein Zögern birgt
Risiken. Wer sich nicht zeitnah um eine nachhaltige Flottenstrategie kümmert,
verliert bei Ausschreibungen, riskiert steigende Betriebskosten und potenziellen
Imageverlust. Die zunehmende Berücksichtigung von CO2-Emissionen als
Vergabekriterium sorgt dafür, dass ohne klare CO2-Strategie Unternehmen
konsequent ausgeschlossen werden. Das gilt längst nicht mehr nur für
Großprojekte.
Öffentliche Vorgaben treiben nachhaltige Lösungen
Die Änderung der Rahmenbedingungen wurzelt in klarer EU-Politik: Nachhaltigkeit
und Emissionsreduzierung werden zu Fixpunkten in öffentlichen Vergaben.
Offizielle Vorgaben wie die Einreichung von Umweltberichten und die Bewertung
der Lebenszykluskosten einschließlich CO2-Emissionen sind in mehreren
Bundesländern bereits Pflicht. Ein prominentes Beispiel ist Baden-Württemberg,
wo ein CO2-Schattenpreis verbindlich einzurechnen ist - mit deutlichen Folgen
für die Wirtschaftlichkeitsberechnung.
Aber auch europaweit wächst der Einfluss: Das Beschaffungswesen steuert etwa 15
Prozent des BIP und hat somit die Kraft, ganze Märkte in Richtung Nachhaltigkeit
zu lenken. Zugleich zeigt sich: Über die Hälfte der öffentlichen Aufträge werden
noch ohne Umweltkriterien vergeben - das Potenzial für Emissionssenkungen im
