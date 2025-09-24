Bivial AG rolls out Physical Visa Debit Cards

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    Zug, Switzerland (ots/PRNewswire) - Swiss Fintech, Bivial AG
    (https://www.bivial.com/) , is announcing the launch of Physical Visa Cards.
    Building on its Apple Pay and Google Pay-enabled virtual Visa cards, Bivial
    customers can now order physical debit cards for convenient and secure global
    transactions.

    "Adding physical Visa cards to our portfolio is a key step in our mission to
    offer end-to-end financial services," said Martynas Bieliauskas, CEO of Bivial.
    "Our partners and users have asked for physical cards that match the reliability
    and reach of our digital services, and we're proud to deliver just that-powered
    by the global Visa network."

    Key Features of the Bivial Visa Physical Card Offering:

    - Global Acceptance: Use anywhere Visa is accepted-over 80 million locations
    worldwide.
    - Integrated Account Management: All payment and transaction information is
    easily accessible through the Bivial Dashboard or can be integrated through
    Bivial's APIs.
    - Customisable Limits: Companies can manage each card separately by setting
    different limits and payment options for each user.
    - Unlimited Card Issuance in Seconds : Issue as many cards as your business
    requires under a linked IBAN account in EUR.
    - Enhanced Security: EMV chip technology and real-time transaction controls
    offer peace of mind for users.

    The physical Visa cards complement Bivial's robust suite of finance solutions,
    including Business Accounts, global bank transfers, direct debit collections,
    virtual IBANs, virtual corporate cards, alternative payment methods/wallets, and
    API-first banking infrastructure.

    About Bivial AG.

    For more information:

    For more information about Bivial's Physical Cards, visit bivial.ch.
    Bivial AG is a deposit-taking financial institution authorised and regulated
    by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) under the Swiss
    Federal Banking Act, Article 1b, offering modern Swiss accounts and
    cross-border payment solutions for digital businesses. Headquartered in Zug,
    Switzerland, Bivial specialises in offering online businesses access to IBAN
    accounts in multiple currencies, global payment acceptance, and digital
    disbursement solutions. As the first Swiss-licensed fintech company to work
    exclusively with e-commerce, digital entrepreneurs, and social media
    influencers, Bivial seeks to empower digital businesses through borderless,
    scalable, bespoke business accounts and payment solutions.
    CONTACT: marketing@bivial.ch, +41 41 552 0093
    Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2659954/5257095/Bivial_AG_Logo.jpg
    View original
    content:https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/bivial-ag-rolls-out-physical-
    visa-debit-cards-302565593.html

    Additional content: http://presseportal.de/pm/179529/6124198
    OTS: Bivial AG


