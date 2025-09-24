    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Mehrsprachige Praktiken bereichern das Englischlernen

    Berlin (ots/PRNewswire) -

    - Zum Europäischen Tag der Sprachen betont der British Council die Vorteile
    eines mehrsprachigen Englischunterrichts
    - Forschung zeigt: Der gezielte Einsatz anderer Sprachen kann das Lernen
    erfolgreicher und inklusiver machen
    - In deutschen Klassenzimmern ist Mehrsprachigkeit längst Realität

    Anlässlich des Europäischen Tags der Sprachen am 26. September betont der
    British Council die Vorteile eines mehrsprachigen Ansatzes im
    Englischunterricht. Dieser Ansatz basiert auf Forschungsergebnissen, darunter
    der neue Bericht " Was hat sich im Englischunterricht verändert (https://www.tea
    chingenglish.org.uk/publications/case-studies-insights-and-research/whats-change
    d-english-language-teaching) ?", und widerspricht starren "English-only"-Regeln.
    Er erkennt an, dass der "sorgfältige und umsichtige Gebrauch" anderer Sprachen
    das Lernen bereichert.

    "Sorgfältiger Einsatz" bedeutet, dass Lehrkräfte und Lernende bewusst
    entscheiden, ob, wann und wie sie andere Sprachen nutzen - abhängig von Alter,
    Sprachniveau und persönlichen Vorlieben.

    Von einem einsprachigen zu einem mehrsprachigen Ansatz

    Ein "English-only"-Ansatz dominierte über weite Teile des 20. Jahrhunderts.
    Andere Sprachen als Englisch wurden im Englischunterricht kaum genutzt.

    Heute bestätigen zahlreiche Studien - darunter eigene Publikationen des British
    Council - die Vorteile eines mehrsprachigen Ansatzes. Er wertschätzt mehrere
    Sprachen und bindet diese gezielt ein.

    Englisch bleibt zwar Hauptsprache im Unterricht, doch der gezielte Einsatz
    anderer Sprachen bringt nachweisliche Vorteile für Lehrkräfte und Lernende.

    Positive Effekte für Lehrende und Lernende

    Lehrkräfte und Lernende können vom Einsatz weiterer Sprachen vielfältig
    profitieren - unabhängig davon, ob sie eine gemeinsame Muttersprache haben.

    Diese Vorteile, gestützt durch Unterrichtsforschung, umfassen unter anderem:

    1. Schaffen einer einladenden Atmosphäre - Durch das Einbeziehen der Sprachen
    der Lernenden werden ihre sprachlichen und kulturellen Identitäten anerkannt und
    respektiert.

    2. Stärkt Selbstvertrauen - Der gezielte Einsatz anderer Sprachen zur
    Verständnissicherung ermutigt Lernende, sich aktiver einzubringen.

    3. Fördert Beziehungen - Die Anerkennung der Sprachen der Lernenden schafft
    Vertrauen, Nähe und gegenseitige Unterstützung.

    4. Reduziert Ängste - Vor allem Lernende mit geringeren Vorkenntnissen fühlen
    sich wohler, wenn auch andere Sprachen gelegentlich genutzt werden.

    5. Spart Zeit - Kurze Übersetzungen sichern Verständnis und lassen mehr Raum für
    Übung.

    Sprachliche Vielfalt in Deutschlands Klassenzimmern

    Auch in Deutschlands Klassenzimmern herrscht eine sprachliche Vielfalt. Rund ein
