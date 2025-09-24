British Council
Mehrsprachige Praktiken bereichern das Englischlernen
Berlin (ots/PRNewswire) -
- Zum Europäischen Tag der Sprachen betont der British Council die Vorteile
eines mehrsprachigen Englischunterrichts
- Forschung zeigt: Der gezielte Einsatz anderer Sprachen kann das Lernen
erfolgreicher und inklusiver machen
- In deutschen Klassenzimmern ist Mehrsprachigkeit längst Realität
Anlässlich des Europäischen Tags der Sprachen am 26. September betont der
British Council die Vorteile eines mehrsprachigen Ansatzes im
Englischunterricht. Dieser Ansatz basiert auf Forschungsergebnissen, darunter
der neue Bericht " Was hat sich im Englischunterricht verändert (https://www.tea
chingenglish.org.uk/publications/case-studies-insights-and-research/whats-change
d-english-language-teaching) ?", und widerspricht starren "English-only"-Regeln.
Er erkennt an, dass der "sorgfältige und umsichtige Gebrauch" anderer Sprachen
das Lernen bereichert.
- Zum Europäischen Tag der Sprachen betont der British Council die Vorteile
eines mehrsprachigen Englischunterrichts
- Forschung zeigt: Der gezielte Einsatz anderer Sprachen kann das Lernen
erfolgreicher und inklusiver machen
- In deutschen Klassenzimmern ist Mehrsprachigkeit längst Realität
Anlässlich des Europäischen Tags der Sprachen am 26. September betont der
British Council die Vorteile eines mehrsprachigen Ansatzes im
Englischunterricht. Dieser Ansatz basiert auf Forschungsergebnissen, darunter
der neue Bericht " Was hat sich im Englischunterricht verändert (https://www.tea
chingenglish.org.uk/publications/case-studies-insights-and-research/whats-change
d-english-language-teaching) ?", und widerspricht starren "English-only"-Regeln.
Er erkennt an, dass der "sorgfältige und umsichtige Gebrauch" anderer Sprachen
das Lernen bereichert.
"Sorgfältiger Einsatz" bedeutet, dass Lehrkräfte und Lernende bewusst
entscheiden, ob, wann und wie sie andere Sprachen nutzen - abhängig von Alter,
Sprachniveau und persönlichen Vorlieben.
Von einem einsprachigen zu einem mehrsprachigen Ansatz
Ein "English-only"-Ansatz dominierte über weite Teile des 20. Jahrhunderts.
Andere Sprachen als Englisch wurden im Englischunterricht kaum genutzt.
Heute bestätigen zahlreiche Studien - darunter eigene Publikationen des British
Council - die Vorteile eines mehrsprachigen Ansatzes. Er wertschätzt mehrere
Sprachen und bindet diese gezielt ein.
Englisch bleibt zwar Hauptsprache im Unterricht, doch der gezielte Einsatz
anderer Sprachen bringt nachweisliche Vorteile für Lehrkräfte und Lernende.
Positive Effekte für Lehrende und Lernende
Lehrkräfte und Lernende können vom Einsatz weiterer Sprachen vielfältig
profitieren - unabhängig davon, ob sie eine gemeinsame Muttersprache haben.
Diese Vorteile, gestützt durch Unterrichtsforschung, umfassen unter anderem:
1. Schaffen einer einladenden Atmosphäre - Durch das Einbeziehen der Sprachen
der Lernenden werden ihre sprachlichen und kulturellen Identitäten anerkannt und
respektiert.
2. Stärkt Selbstvertrauen - Der gezielte Einsatz anderer Sprachen zur
Verständnissicherung ermutigt Lernende, sich aktiver einzubringen.
3. Fördert Beziehungen - Die Anerkennung der Sprachen der Lernenden schafft
Vertrauen, Nähe und gegenseitige Unterstützung.
4. Reduziert Ängste - Vor allem Lernende mit geringeren Vorkenntnissen fühlen
sich wohler, wenn auch andere Sprachen gelegentlich genutzt werden.
5. Spart Zeit - Kurze Übersetzungen sichern Verständnis und lassen mehr Raum für
Übung.
Sprachliche Vielfalt in Deutschlands Klassenzimmern
Auch in Deutschlands Klassenzimmern herrscht eine sprachliche Vielfalt. Rund ein
entscheiden, ob, wann und wie sie andere Sprachen nutzen - abhängig von Alter,
Sprachniveau und persönlichen Vorlieben.
Von einem einsprachigen zu einem mehrsprachigen Ansatz
Ein "English-only"-Ansatz dominierte über weite Teile des 20. Jahrhunderts.
Andere Sprachen als Englisch wurden im Englischunterricht kaum genutzt.
Heute bestätigen zahlreiche Studien - darunter eigene Publikationen des British
Council - die Vorteile eines mehrsprachigen Ansatzes. Er wertschätzt mehrere
Sprachen und bindet diese gezielt ein.
Englisch bleibt zwar Hauptsprache im Unterricht, doch der gezielte Einsatz
anderer Sprachen bringt nachweisliche Vorteile für Lehrkräfte und Lernende.
Positive Effekte für Lehrende und Lernende
Lehrkräfte und Lernende können vom Einsatz weiterer Sprachen vielfältig
profitieren - unabhängig davon, ob sie eine gemeinsame Muttersprache haben.
Diese Vorteile, gestützt durch Unterrichtsforschung, umfassen unter anderem:
1. Schaffen einer einladenden Atmosphäre - Durch das Einbeziehen der Sprachen
der Lernenden werden ihre sprachlichen und kulturellen Identitäten anerkannt und
respektiert.
2. Stärkt Selbstvertrauen - Der gezielte Einsatz anderer Sprachen zur
Verständnissicherung ermutigt Lernende, sich aktiver einzubringen.
3. Fördert Beziehungen - Die Anerkennung der Sprachen der Lernenden schafft
Vertrauen, Nähe und gegenseitige Unterstützung.
4. Reduziert Ängste - Vor allem Lernende mit geringeren Vorkenntnissen fühlen
sich wohler, wenn auch andere Sprachen gelegentlich genutzt werden.
5. Spart Zeit - Kurze Übersetzungen sichern Verständnis und lassen mehr Raum für
Übung.
Sprachliche Vielfalt in Deutschlands Klassenzimmern
Auch in Deutschlands Klassenzimmern herrscht eine sprachliche Vielfalt. Rund ein
Autor folgen