Mehrsprachige Praktiken bereichern das Englischlernen

Berlin (ots/PRNewswire) -



- Zum Europäischen Tag der Sprachen betont der British Council die Vorteile

eines mehrsprachigen Englischunterrichts

- Forschung zeigt: Der gezielte Einsatz anderer Sprachen kann das Lernen

erfolgreicher und inklusiver machen

- In deutschen Klassenzimmern ist Mehrsprachigkeit längst Realität



Anlässlich des Europäischen Tags der Sprachen am 26. September betont der

British Council die Vorteile eines mehrsprachigen Ansatzes im

Englischunterricht. Dieser Ansatz basiert auf Forschungsergebnissen, darunter

der neue Bericht " Was hat sich im Englischunterricht verändert (https://www.tea

chingenglish.org.uk/publications/case-studies-insights-and-research/whats-change

d-english-language-teaching) ?", und widerspricht starren "English-only"-Regeln.

Er erkennt an, dass der "sorgfältige und umsichtige Gebrauch" anderer Sprachen

das Lernen bereichert.







entscheiden, ob, wann und wie sie andere Sprachen nutzen - abhängig von Alter,

Sprachniveau und persönlichen Vorlieben.



Von einem einsprachigen zu einem mehrsprachigen Ansatz



Ein "English-only"-Ansatz dominierte über weite Teile des 20. Jahrhunderts.

Andere Sprachen als Englisch wurden im Englischunterricht kaum genutzt.



Heute bestätigen zahlreiche Studien - darunter eigene Publikationen des British

Council - die Vorteile eines mehrsprachigen Ansatzes. Er wertschätzt mehrere

Sprachen und bindet diese gezielt ein.



Englisch bleibt zwar Hauptsprache im Unterricht, doch der gezielte Einsatz

anderer Sprachen bringt nachweisliche Vorteile für Lehrkräfte und Lernende.



Positive Effekte für Lehrende und Lernende



Lehrkräfte und Lernende können vom Einsatz weiterer Sprachen vielfältig

profitieren - unabhängig davon, ob sie eine gemeinsame Muttersprache haben.



Diese Vorteile, gestützt durch Unterrichtsforschung, umfassen unter anderem:



1. Schaffen einer einladenden Atmosphäre - Durch das Einbeziehen der Sprachen

der Lernenden werden ihre sprachlichen und kulturellen Identitäten anerkannt und

respektiert.



2. Stärkt Selbstvertrauen - Der gezielte Einsatz anderer Sprachen zur

Verständnissicherung ermutigt Lernende, sich aktiver einzubringen.



3. Fördert Beziehungen - Die Anerkennung der Sprachen der Lernenden schafft

Vertrauen, Nähe und gegenseitige Unterstützung.



4. Reduziert Ängste - Vor allem Lernende mit geringeren Vorkenntnissen fühlen

sich wohler, wenn auch andere Sprachen gelegentlich genutzt werden.



5. Spart Zeit - Kurze Übersetzungen sichern Verständnis und lassen mehr Raum für

Übung.



Sprachliche Vielfalt in Deutschlands Klassenzimmern



Auch in Deutschlands Klassenzimmern herrscht eine sprachliche Vielfalt. Rund ein





