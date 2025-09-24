    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTL Group AktievorwärtsNachrichten zu RTL Group
    AGF wählt neuen Aufsichtsratsvorsitz - Dank an Uwe Storch für sein langjähriges Engagement / Kristina Bulle (P&G) und Carsten Kollmus (Dentsu) verstärken die Stimmen der Verbände der Werbungtreibenden und Agenturen im Aufsicht

    Frankfurt am Main (ots) - Die Mitglieder des Aufsichtsrats der AGF
    Videoforschung haben in ihrer Sitzung vom 22. September 2025 die Funktion der
    Vorsitzenden für die kommenden zwei Jahre neu gewählt. Aus ihrer Mitte
    bestimmten sie Matthias Eckert (Hessischer Rundfunk) zum Vorsitzenden und
    Carsten Schwecke (RTL Deutschland) zum stellvertretenden Vorsitzenden. Schwecke
    folgt auf Guido Modenbach (Seven.One Entertainment Group), der diese Funktion
    bislang innehatte und der AGF weiterhin als Mitglied des Aufsichtsrats verbunden
    bleibt.

    Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF, erklärt :

    "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit in dieser neuen Konstellation. Mit
    Matthias Eckert und Carsten Schwecke an der Spitze hat der Aufsichtsrat ein
    klares Signal gesetzt: für Kontinuität und Verlässlichkeit ebenso wie für
    Innovation und neue Impulse. Diese Balance ist entscheidend, um die AGF
    erfolgreich weiterzuentwickeln."

    Würdigung für Uwe Storch (Ferrero)

    Mit der Wahl endet zugleich die Amtszeit von Uwe Storch als Vorsitzender des
    Aufsichtsrats. Storch war seit 2014 für die OWM Mitglied des Vorstandes, bzw.
    des Aufsichtsrats der AGF und hat über mehr als zehn Jahre die Arbeit des
    Gremiums in unterschiedlichen Funktionen begleitet - zuletzt seit Februar 2023
    als Vorsitzender.

    Die AGF-Geschäftsführung dankt ihm sehr herzlich für sein langjähriges und
    herausragendes Engagement. Uwe Storch ist eine prägende Stimme im Markt. Mit
    seiner klaren Haltung, seiner Expertise und seinem Engagement für die Interessen
    der Werbungtreibenden hat er entscheidend dazu beigetragen, die AGF zu einer
    plattformübergreifenden, standardsetzenden Instanz weiterzuentwickeln - weit
    über die Grenzen der klassischen TV-Messung hinaus.

    Bereits im Mai diesen Jahres hatte Storch zudem nach 15 Jahren im Vorstand der
    Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM), davon sechs Jahre als
    Vorsitzender, den Staffelstab an Maike Abel (Nestlé) übergeben.

    Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF :

    "Uwe Storch war für uns über viele Jahre hinweg ein sehr engagierter, kritischer
    und verlässlicher Impulsgeber aus dem Markt. Seine klare Haltung, seine
    Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, und sein konstruktiver Blick auf die
    Weiterentwicklung der AGF haben unsere Arbeit entscheidend mitgeprägt. Wir
    danken ihm ganz herzlich für seinen Beitrag und die intensive, vertrauensvolle
    Zusammenarbeit - auch im Namen des gesamten Aufsichtsrats und der
    Gesellschafter."

    "Ein besonderer Dank gilt auch Guido Modenbach, der den Aufsichtsrat zuletzt
    neben Uwe Storch als stellvertretender Vorsitzender mit großer fachlicher
    Kompetenz und seiner forschenden Leidenschaft für die Gattung TV entscheidend
    Verfasst von news aktuell
