AGF wählt neuen Aufsichtsratsvorsitz - Dank an Uwe Storch für sein langjähriges Engagement / Kristina Bulle (P&G) und Carsten Kollmus (Dentsu) verstärken die Stimmen der Verbände der Werbungtreibenden und Agenturen im Aufsicht
Frankfurt am Main (ots) - Die Mitglieder des Aufsichtsrats der AGF
Videoforschung haben in ihrer Sitzung vom 22. September 2025 die Funktion der
Vorsitzenden für die kommenden zwei Jahre neu gewählt. Aus ihrer Mitte
bestimmten sie Matthias Eckert (Hessischer Rundfunk) zum Vorsitzenden und
Carsten Schwecke (RTL Deutschland) zum stellvertretenden Vorsitzenden. Schwecke
folgt auf Guido Modenbach (Seven.One Entertainment Group), der diese Funktion
bislang innehatte und der AGF weiterhin als Mitglied des Aufsichtsrats verbunden
bleibt.
Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF, erklärt :
"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit in dieser neuen Konstellation. Mit
Matthias Eckert und Carsten Schwecke an der Spitze hat der Aufsichtsrat ein
klares Signal gesetzt: für Kontinuität und Verlässlichkeit ebenso wie für
Innovation und neue Impulse. Diese Balance ist entscheidend, um die AGF
erfolgreich weiterzuentwickeln."
Würdigung für Uwe Storch (Ferrero)
Mit der Wahl endet zugleich die Amtszeit von Uwe Storch als Vorsitzender des
Aufsichtsrats. Storch war seit 2014 für die OWM Mitglied des Vorstandes, bzw.
des Aufsichtsrats der AGF und hat über mehr als zehn Jahre die Arbeit des
Gremiums in unterschiedlichen Funktionen begleitet - zuletzt seit Februar 2023
als Vorsitzender.
Die AGF-Geschäftsführung dankt ihm sehr herzlich für sein langjähriges und
herausragendes Engagement. Uwe Storch ist eine prägende Stimme im Markt. Mit
seiner klaren Haltung, seiner Expertise und seinem Engagement für die Interessen
der Werbungtreibenden hat er entscheidend dazu beigetragen, die AGF zu einer
plattformübergreifenden, standardsetzenden Instanz weiterzuentwickeln - weit
über die Grenzen der klassischen TV-Messung hinaus.
Bereits im Mai diesen Jahres hatte Storch zudem nach 15 Jahren im Vorstand der
Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM), davon sechs Jahre als
Vorsitzender, den Staffelstab an Maike Abel (Nestlé) übergeben.
Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF :
"Uwe Storch war für uns über viele Jahre hinweg ein sehr engagierter, kritischer
und verlässlicher Impulsgeber aus dem Markt. Seine klare Haltung, seine
Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, und sein konstruktiver Blick auf die
Weiterentwicklung der AGF haben unsere Arbeit entscheidend mitgeprägt. Wir
danken ihm ganz herzlich für seinen Beitrag und die intensive, vertrauensvolle
Zusammenarbeit - auch im Namen des gesamten Aufsichtsrats und der
Gesellschafter."
"Ein besonderer Dank gilt auch Guido Modenbach, der den Aufsichtsrat zuletzt
neben Uwe Storch als stellvertretender Vorsitzender mit großer fachlicher
Kompetenz und seiner forschenden Leidenschaft für die Gattung TV entscheidend
