thyssenkrupp nucera: Neues 360°-Service für Chlor-Anlagen!
thyssenkrupp nucera präsentiert ein bahnbrechendes 360°-Service-Portfolio für Chlor-Alkali-Anlagen, das Betreiber weltweit mit maßgeschneiderten Lösungen und innovativen Tools unterstützt.
Foto: thyssenkrupp nucera
- thyssenkrupp nucera hat ein neues 360°-Lebenszyklus-Service-Portfolio für Chlor-Alkali-Anlagen vorgestellt, das Fachwissen, digitale Tools und weltweiten Support kombiniert.
- Das Portfolio unterstützt Betreiber in jeder Phase des Anlagenzyklus und zielt auf langfristigen, reibungslosen Betrieb ab.
- Es umfasst fünf strategische Service-Cluster: Sustain, Staff, Revamp, Upgrade und Digital, die auf spezifische Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind.
- Ein neues Produkt, „nucera EMS“, verbessert die Sicherheit und Effizienz von Wartungsarbeiten durch Reduzierung der Restspannung der Elektrolyseure.
- Das digitale Tool „nucera administrator“ ermöglicht eine bessere Planung von Wartungsarbeiten durch automatische Datensynchronisation und vorausschauende Wartung.
- thyssenkrupp nucera hat über 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtleistung von über 10 Gigawatt und ist seit Juli 2023 im SDAX gelistet.
Der nächste wichtige Termin, Baader Investment Conference 2025, bei thyssenkrupp nucera ist am 24.09.2025.
Der Kurs von thyssenkrupp nucera lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,735EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,85 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.997,34PKT (-0,02 %).
+1,03 %
+8,90 %
+14,58 %
+15,07 %
+18,46 %
-47,13 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
