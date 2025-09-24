Umfrage der Deutschen Umwelthilfe belegt Boykott durch Aldi und Lidl sowie Quotenverfehlung fast aller Supermärkte

Anbei folgende Meldung vom Börsenticker:

War wohl ein Satz mit X mit den schönen Kursgewinnen nach dem Verkauf.









- Anleger kehren Norma nach dem Verkauf seines lukrativen Be- und Entwässerungsgeschäfts den Rücken.

Nach anfänglichen Kursgewinnen rutschen die Aktien des Auto- und Industriezulieferers in der Spitze um 8,5 Prozent ab und sind damit schwächster SDax-Wert. Norma verkauft die Sparte für umgerechnet rund 850 Millionen Euro an den US-Rivalen Advanced Drainage Systems . "Obwohl der Gesamtpreis für die Transaktion weitgehend den Erwartungen entspricht, sind die Nettoerlöse enttäuschend, und insbesondere die neue Prognose deutet auf eine unter den Erwartungen liegende Rentabilität für die fortgeführten Geschäftsbereiche hin, was die Reaktion des Marktes erklärt", teilte Hauck Aufhäuser Investment Banking mit.

Dennoch sollte Norma weiterhin von den meisten Kosteneinsparungen profitieren, die im Rahmen der aktuellen Restrukturierung erwartet würden, so die Experten.



