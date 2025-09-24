    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group

    Umfrage der Deutschen Umwelthilfe belegt Boykott durch Aldi und Lidl sowie Quotenverfehlung fast aller Supermärkte

    Berlin (ots) -

    - Missachtung des Verpackungsgesetzes: Nahezu alle Supermärkte unterschreiten
    Mehrwegzielquote von 70 Prozent
    - Auch Penny und Netto Nord erhalten rote Karte mit äußerst schwachem
    Mehrwegangebot; Rewe, Kaufland, Edeka und Netto Marken-Discount bekommen gelbe
    Karte; nur Biomärkte erfüllen Vorgaben zu Getränkeverpackungen
    - DUH fordert Abgabe von mindestens 20 Cent auf Einweg-Plastikflaschen, Dosen
    und Getränkekartons

    Fast keine der großen Supermarktketten hält die im Verpackungsgesetz festgelegte
    Mehrwegzielquote von 70 Prozent für Getränke ein. Dies ist das Ergebnis einer
    Umfrage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) unter den größten Vollsortimentern,
    Discountern und Biosupermärkten für das Jahr 2024. Besonders negativ fielen die
    Discounter Aldi Nord, Aldi Süd und Lidl auf, die als einzige Supermärkte
    Getränke ausschließlich in Einweg anbieten. Die Mehrwegquote erreichen nach
    Bewertung der DUH lediglich die Biosupermarktketten Bio-Company, Alnatura und
    Denns. Alle anderen betrachteten Unternehmen fallen bei der Quotenerfüllung
    durch. Als Konsequenz fordert die DUH von Bundesumweltminister Carsten Schneider
    die Einführung einer Abgabe auf klimaschädliche Einweg-Plastikflaschen, Dosen
    und Getränkekartons von mindestens 20 Cent zusätzlich zum Einwegpfand.

    Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH: "Es ist nicht hinnehmbar, dass
    Aldi und Lidl Mehrweg für Getränke komplett boykottieren. Ein Blick nach
    Österreich zeigt, dass diese beiden Discounter sehr wohl Mehrweg anbieten
    können: Dort wurde das Mehrwegangebot gesetzlich festgelegt und auch
    durchgesetzt. Umweltminister Schneider muss dem gezielten Unterlaufen der
    gesetzlichen Mehrwegquote entgegentreten, um dem Verpackungswahn endlich ein
    Ende zu setzen. Eine besonders wirksame Maßnahme wäre eine Abgabe auf
    umweltschädliche Einweg-Plastikflaschen, Dosen und Getränkekartons. Das ließe
    sich auch mit den neuen Vorgaben der EU-Verpackungsverordnung gut vereinbaren."

    Hintergrund:

    Die DUH vergibt in ihrer Umfrage rote, gelbe und grüne Karten an
    Lebensmitteleinzelhändler. Eine grüne Karte erhalten Supermärkte, die die
    gesetzliche Mehrwegquote von 70 Prozent erfüllen. Rewe, Kaufland, Edeka und
    Netto Marken-Discount erhalten eine gelbe Karte, weil sie mindestens 50 Prozent
    Mehrweg in ihrem Getränkesortiment aufweisen. Rewe teilte der DUH zwar eine
    Mehrwegangebotsquote von 79 Prozent mit, die allerdings von den tatsächlichen
    Absatzzahlen erheblich abweichen kann - und welche die DUH bei Testbesuchen in
    Rewe-Filialen zudem nicht bestätigen konnte. Netto Nord und Penny erhalten eine
    rote Karte, da sie mit 38 beziehungsweise 17 Prozent deutlich zu wenig Mehrweg
    im Angebot haben. Neben Aldi Nord und Süd sowie Lidl, bei denen es gar kein
    Mehrweg in den Verkaufsregalen gibt, erhält auch Norma eine rote Karte, weil das
    Unternehmen eine Antwort auf die Umfrage verweigerte.

    Link:

    Ergebnistabelle der DUH-Umfrage unter Lebensmitteleinzelhändlern zum
    Mehrweganteil bei Getränken 2024: https://l.duh.de/p250924

    Pressekontakt:

    Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin
    0170 7686923, mailto:metz@duh.de

    DUH-Newsroom:
    030 2400867-20, mailto:presse@duh.de

    http://www.duh.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22521/6124223
    OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.


