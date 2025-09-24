Krombacher International se présente à l'Anuga 2025 (FOTO)

Krombach/Allemagne (ots) - Du 4 au 8 octobre , le secteur international de

l'alimentation et des boissons se réunira à Cologne à l'occasion de l'Anuga, le

salon professionnel leader mondial de l'industrie alimentaire. Le groupe

Krombacher sera également représenté par sa filiale pour l'étranger Krombacher

International. L'accent sera mis sur le portefeuille international de produits

autour de la Krombacher Pils et de la spécialité bavaroise Starnberger Hell. La

marque appartient à la brasserie Starnberger, un partenaire stratégique de la

brasserie Krombacher.



" Le salon Anuga est pour nous une porte ouverte sur le monde. L'Allemagne est,

certes, un marché important, mais elle représente moins de cinq pour-cent de la

consommation mondiale de bière. C'est pourquoi nous profitons du salon pour

rencontrer de nouveaux partenaires et approfondir nos relations existantes ",

explique Dirk Nuber, directeur marketing de Krombacher International. " Notre

objectif est de continuer à établir Krombacher et Starnberger à l'international

et de conquérir de nouveaux marchés avec des partenaires solides. "





Outre sa gamme de bières éprouvée, l'entreprise présente la tendance très en

vogue du " Beer & Food Pairing " sur son stand à l'Anuga. En coopération avec

l'un des meilleurs maîtres pizzaiolos au monde, Sasà Martucci, un client

Krombacher de la région de Naples, Krombacher International montre la

combinaison parfaite entre pizza et bière.



Leader du marché en Allemagne, un challenger à l'international



Alors que Krombacher est leader du marché en Allemagne depuis plus de 25 ans,

Krombacher International s'efforce de continuer à établir la marque à l'échelle

mondiale. Le naturel et l'authenticité sont au coeur de cette démarche. " Nos

partenaires nous répètent sans cesse : envoyez-nous l'original. C'est exactement

ce que nous faisons. Nous exportons les bières Krombacher de la vallée de

Krombach vers le monde entier ", explique Dirk Nuber.



Pour Krombacher International, les relations à long terme sont primordiales. En

croissance constante depuis des années, l'activité internationale de Krombacher

repose sur des partenaires solides, la fiabilité et une qualité de produit

irréprochable. Que ce soit en Europe, en Asie ou en Amérique, lors de grands

festivals, dans les restaurants urbains ou dans les rayons des supermarchés,

Krombacher mise dans le monde entier sur sa plus grande force : des rencontres

naturelles et authentiques et des expériences communes.



Le public spécialisé trouvera Krombacher International et Starnberger à l'Anuga

2025 à Cologne, dans le hall 07.1, stand E011.



À propos de Krombacher



Entreprise familiale profondément respectueuse de la nature, la marque de bière

premium n° 1 en Allemagne produit ses bières de qualité supérieure exclusivement

dans la vallée verdoyante de Krombach, en Allemagne centrale, depuis 1803.

Alliant les méthodes originales du brassage traditionnel à une technologie de

pointe, la brasserie n'utilise que les meilleurs ingrédients naturels pour

produire des bières de grande qualité. Les bières Krombacher bénéficient de la

précieuse eau Felsquellwasser® locale provenant de 48 puits situés à moins de 3

km de la brasserie. Cette eau spéciale est naturellement douce et pauvre en

minéraux, ce qui confère à la bière son goût unique, rafraîchissant et vif. En

tant que première marque de bière en Allemagne et l'un des fournisseurs de

boissons les plus modernes d'Europe, les bières Krombacher sont désormais

disponibles dans plus de 50 marchés d'exportation à travers le monde. Outre la

Krombacher Pils, produit phare de la marque, la gamme toujours plus étendue de

produits authentiques Krombacher offre aux consommateurs un large choix de

boissons alcoolisées et non alcoolisées.



Contact presse:



Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG

Peter Lemm, porte-parole de l'entreprise

Hagener Strasse 261

57223 Kreuztal-Krombach

E-mail : mailto:press@krombacher.com

Téléphone : + 49 (0) 2732 880 872

Site web : http://www.krombacher.com



Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/42000/6124228

OTS: Krombacher Brauerei GmbH & Co.







