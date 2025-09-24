    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Krombacher International se présente à l'Anuga 2025 (FOTO)

    Krombach/Allemagne (ots) - Du 4 au 8 octobre , le secteur international de
    l'alimentation et des boissons se réunira à Cologne à l'occasion de l'Anuga, le
    salon professionnel leader mondial de l'industrie alimentaire. Le groupe
    Krombacher sera également représenté par sa filiale pour l'étranger Krombacher
    International. L'accent sera mis sur le portefeuille international de produits
    autour de la Krombacher Pils et de la spécialité bavaroise Starnberger Hell. La
    marque appartient à la brasserie Starnberger, un partenaire stratégique de la
    brasserie Krombacher.

    " Le salon Anuga est pour nous une porte ouverte sur le monde. L'Allemagne est,
    certes, un marché important, mais elle représente moins de cinq pour-cent de la
    consommation mondiale de bière. C'est pourquoi nous profitons du salon pour
    rencontrer de nouveaux partenaires et approfondir nos relations existantes ",
    explique Dirk Nuber, directeur marketing de Krombacher International. " Notre
    objectif est de continuer à établir Krombacher et Starnberger à l'international
    et de conquérir de nouveaux marchés avec des partenaires solides. "

    Outre sa gamme de bières éprouvée, l'entreprise présente la tendance très en
    vogue du " Beer & Food Pairing " sur son stand à l'Anuga. En coopération avec
    l'un des meilleurs maîtres pizzaiolos au monde, Sasà Martucci, un client
    Krombacher de la région de Naples, Krombacher International montre la
    combinaison parfaite entre pizza et bière.

    Leader du marché en Allemagne, un challenger à l'international

    Alors que Krombacher est leader du marché en Allemagne depuis plus de 25 ans,
    Krombacher International s'efforce de continuer à établir la marque à l'échelle
    mondiale. Le naturel et l'authenticité sont au coeur de cette démarche. " Nos
    partenaires nous répètent sans cesse : envoyez-nous l'original. C'est exactement
    ce que nous faisons. Nous exportons les bières Krombacher de la vallée de
    Krombach vers le monde entier ", explique Dirk Nuber.

    Pour Krombacher International, les relations à long terme sont primordiales. En
    croissance constante depuis des années, l'activité internationale de Krombacher
    repose sur des partenaires solides, la fiabilité et une qualité de produit
    irréprochable. Que ce soit en Europe, en Asie ou en Amérique, lors de grands
    festivals, dans les restaurants urbains ou dans les rayons des supermarchés,
    Krombacher mise dans le monde entier sur sa plus grande force : des rencontres
    naturelles et authentiques et des expériences communes.

    Le public spécialisé trouvera Krombacher International et Starnberger à l'Anuga
    2025 à Cologne, dans le hall 07.1, stand E011.

    À propos de Krombacher

    Entreprise familiale profondément respectueuse de la nature, la marque de bière
    premium n° 1 en Allemagne produit ses bières de qualité supérieure exclusivement
    dans la vallée verdoyante de Krombach, en Allemagne centrale, depuis 1803.
    Alliant les méthodes originales du brassage traditionnel à une technologie de
    pointe, la brasserie n'utilise que les meilleurs ingrédients naturels pour
    produire des bières de grande qualité. Les bières Krombacher bénéficient de la
    précieuse eau Felsquellwasser® locale provenant de 48 puits situés à moins de 3
    km de la brasserie. Cette eau spéciale est naturellement douce et pauvre en
    minéraux, ce qui confère à la bière son goût unique, rafraîchissant et vif. En
    tant que première marque de bière en Allemagne et l'un des fournisseurs de
    boissons les plus modernes d'Europe, les bières Krombacher sont désormais
    disponibles dans plus de 50 marchés d'exportation à travers le monde. Outre la
    Krombacher Pils, produit phare de la marque, la gamme toujours plus étendue de
    produits authentiques Krombacher offre aux consommateurs un large choix de
    boissons alcoolisées et non alcoolisées.

    Contact presse:

    Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG
    Peter Lemm, porte-parole de l'entreprise
    Hagener Strasse 261
    57223 Kreuztal-Krombach
    E-mail : mailto:press@krombacher.com
    Téléphone : + 49 (0) 2732 880 872
    Site web : http://www.krombacher.com

    Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/42000/6124228
    OTS: Krombacher Brauerei GmbH & Co.




