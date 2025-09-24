Une porte ouverte sur le monde
Krombacher International se présente à l'Anuga 2025 (FOTO)
Krombach/Allemagne (ots) - Du 4 au 8 octobre , le secteur international de
l'alimentation et des boissons se réunira à Cologne à l'occasion de l'Anuga, le
salon professionnel leader mondial de l'industrie alimentaire. Le groupe
Krombacher sera également représenté par sa filiale pour l'étranger Krombacher
International. L'accent sera mis sur le portefeuille international de produits
autour de la Krombacher Pils et de la spécialité bavaroise Starnberger Hell. La
marque appartient à la brasserie Starnberger, un partenaire stratégique de la
brasserie Krombacher.
" Le salon Anuga est pour nous une porte ouverte sur le monde. L'Allemagne est,
certes, un marché important, mais elle représente moins de cinq pour-cent de la
consommation mondiale de bière. C'est pourquoi nous profitons du salon pour
rencontrer de nouveaux partenaires et approfondir nos relations existantes ",
explique Dirk Nuber, directeur marketing de Krombacher International. " Notre
objectif est de continuer à établir Krombacher et Starnberger à l'international
et de conquérir de nouveaux marchés avec des partenaires solides. "
Outre sa gamme de bières éprouvée, l'entreprise présente la tendance très en
vogue du " Beer & Food Pairing " sur son stand à l'Anuga. En coopération avec
l'un des meilleurs maîtres pizzaiolos au monde, Sasà Martucci, un client
Krombacher de la région de Naples, Krombacher International montre la
combinaison parfaite entre pizza et bière.
Leader du marché en Allemagne, un challenger à l'international
Alors que Krombacher est leader du marché en Allemagne depuis plus de 25 ans,
Krombacher International s'efforce de continuer à établir la marque à l'échelle
mondiale. Le naturel et l'authenticité sont au coeur de cette démarche. " Nos
partenaires nous répètent sans cesse : envoyez-nous l'original. C'est exactement
ce que nous faisons. Nous exportons les bières Krombacher de la vallée de
Krombach vers le monde entier ", explique Dirk Nuber.
Pour Krombacher International, les relations à long terme sont primordiales. En
croissance constante depuis des années, l'activité internationale de Krombacher
repose sur des partenaires solides, la fiabilité et une qualité de produit
irréprochable. Que ce soit en Europe, en Asie ou en Amérique, lors de grands
festivals, dans les restaurants urbains ou dans les rayons des supermarchés,
Krombacher mise dans le monde entier sur sa plus grande force : des rencontres
naturelles et authentiques et des expériences communes.
Le public spécialisé trouvera Krombacher International et Starnberger à l'Anuga
2025 à Cologne, dans le hall 07.1, stand E011.
À propos de Krombacher
Entreprise familiale profondément respectueuse de la nature, la marque de bière
premium n° 1 en Allemagne produit ses bières de qualité supérieure exclusivement
dans la vallée verdoyante de Krombach, en Allemagne centrale, depuis 1803.
Alliant les méthodes originales du brassage traditionnel à une technologie de
pointe, la brasserie n'utilise que les meilleurs ingrédients naturels pour
produire des bières de grande qualité. Les bières Krombacher bénéficient de la
précieuse eau Felsquellwasser® locale provenant de 48 puits situés à moins de 3
km de la brasserie. Cette eau spéciale est naturellement douce et pauvre en
minéraux, ce qui confère à la bière son goût unique, rafraîchissant et vif. En
tant que première marque de bière en Allemagne et l'un des fournisseurs de
boissons les plus modernes d'Europe, les bières Krombacher sont désormais
disponibles dans plus de 50 marchés d'exportation à travers le monde. Outre la
Krombacher Pils, produit phare de la marque, la gamme toujours plus étendue de
produits authentiques Krombacher offre aux consommateurs un large choix de
boissons alcoolisées et non alcoolisées.
Contact presse:
Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG
Peter Lemm, porte-parole de l'entreprise
Hagener Strasse 261
57223 Kreuztal-Krombach
E-mail : mailto:press@krombacher.com
Téléphone : + 49 (0) 2732 880 872
Site web : http://www.krombacher.com
