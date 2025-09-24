La puerta al mundo
Krombacher International se presenta en la Anuga 2025 (FOTO)
Krombach/Alemania (ots) - Del 4 al 8 de octubre, la industria internacional de
la alimentación y las bebidas se dará cita en la Anuga de Colonia (Alemania), la
feria líder mundial del sector agroalimentario. El Grupo Krombacher también
estará representado con su compañía extranjera Krombacher International. La
atención se centrará en la cartera internacional de productos relacionados con
la cerveza Krombacher Pils y la especialidad bávara Starnberger Hell. La marca
pertenece a la cervecería Starnberger, socio estratégico de la cervecería
Krombacher.
"La Anuga es para nosotros una puerta al mundo. Alemania es un gran mercado,
pero representa menos del cinco por ciento del consumo mundial de cerveza. Por
eso aprovechamos la feria para conocer nuevos socios y profundizar las
relaciones existentes", explica Dirk Nuber, director de marketing de Krombacher
International. "Nuestro objetivo es seguir consolidando Krombacher y Starnberger
a nivel internacional y crecer en nuevos mercados junto con socios fuertes".
Además de su probada gama de cervezas, la empresa lleva la moda del "maridaje de
cerveza y comida" al stand de la Anuga. Junto con uno de los mejores maestros
pizzeros del mundo, Sasà Martucci, cliente de Krombacher de la región de
Nápoles, Krombacher International muestra la combinación perfecta de pizza y
cerveza.
Líder del mercado en Alemania, competidor a nivel internacional
Mientras que Krombacher es líder del mercado en Alemania desde hace más de 25
años, Krombacher International trabaja para seguir estableciendo la marca a
nivel mundial. Para ello, se centra en la naturalidad y la autenticidad.
"Nuestros socios nos repiten una y otra vez: Por favor, enviadnos el original. Y
eso es precisamente lo que hacemos. Llevamos las cervezas Krombacher desde el
valle de Krombach al resto del mundo", explica Dirk Nuber.
Para Krombacher International, las relaciones a largo plazo destacan. El negocio
internacional de Krombacher, en constante crecimiento desde hace años, se basa
en socios sólidos, fiabilidad y la máxima calidad de los productos. Ya sea en
Europa, Asia o América, en grandes festivales, en establecimientos gastronómicos
urbanos o en los estantes de los supermercados, Krombacher apuesta en todo el
mundo por su mayor fortaleza: encuentros naturales y auténticos y también
experiencias compartidas.
Los visitantes encontrarán a Krombacher International y Starnberger en la Anuga
2025 de Colonia en el pabellón 07.1, stand E011.
Acerca de Krombacher
De gestión familiar y con un profundo respeto por la naturaleza, la marca de
cerveza premium n.º 1 de Alemania lleva desde 1803 produciendo sus excelentes
cervezas exclusivamente en el verde valle de Krombach, en el centro de Alemania.
Combinando los métodos originales de la elaboración tradicional de cerveza con
tecnología de vanguardia, la cervecería solo utiliza los mejores ingredientes
naturales para ofrecer cervezas de alta calidad. En cuanto al preciado agua, las
cervezas Krombacher se benefician del Felsquellwasser® local que se encuentra en
48 pozos situados en un radio de 3 km de la fábrica. Esta agua especial es
naturalmente blanda y tiene un bajo contenido en minerales, lo que le confiere a
la cerveza su sabor único, refrescante y crujiente. Como marca de cerveza número
uno en Alemania y uno de los proveedores de bebidas más modernos de Europa, las
cervezas Krombacher están ahora disponibles en más de 50 mercados de exportación
en todo el mundo. Además de la emblemática Krombacher Pils, la cartera en
constante expansión de productos auténticos Krombacher ofrece a los consumidores
una amplia variedad de bebidas alcohólicas y no alcohólicas entre las que
elegir.
Contacto de prensa:
Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG
Peter Lemm, portavoz de la empresa
Hagener Strasse 261
D-57223 Kreuztal-Krombach
Correo electrónico: mailto:press@krombacher.com
Teléfono: + 49 (0) 2732 880 872
Sitio web: http://www.krombacher.com
Contenido adicional: http://presseportal.de/pm/42000/6124232
OTS: Krombacher Brauerei GmbH & Co.
