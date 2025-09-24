Erster E-Lkw - bonprix setzt auf E-Mobilität (FOTO)

Hamburg (ots) - Mit seiner CR-Strategie "positive choice" treibt bonprix das

Thema Nachhaltigkeit kontinuierlich voran. Ein zentraler Baustein ist die

Reduktion von Treibhausgas-Emissionen, inklusive Maßnahmen zur nachhaltigeren

Gestaltung der Lieferkette. Hier setzt das Modeunternehmen nun im inländischen

Transport an: Seit dem 1. Juli 2025 ist der erste E-Lkw für bonprix auf

Deutschlands Straßen unterwegs und spart auf seiner Strecke zwischen Hamburg und

Haldensleben rund 46,5 Tonnen CO2'' pro Jahr gegenüber einem Diesel-Lkw.

Gemeinsam mit SupplyX, einem Logistikunternehmen der Otto Group, setzt bonprix

somit ein starkes Zeichen für klimafreundlicheren Transport.



"Wir bei bonprix verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, um Nachhaltigkeit in der

gesamten Wertschöpfungskette zu forcieren - von der Materialauswahl über die

Produktion bei unseren Lieferanten bis hin zum Transport. Darum freuen wir uns,

mit unserem ersten bonprix E-Lkw unser nachhaltiges Handeln auch auf die Straße

auszuweiten", kommentiert Stefanie Sumfleth, Vice President Corporate

Responsibility, Technical Product & Sourcing bei bonprix, die Entscheidung für

den E-Lkw. "Unsere Vision ist, dass E-Mobilität im Güterverkehr eine wachsende

Rolle spielt, sodass der Versandhandel insgesamt Emissionen einspart und

klimafreundlicher wird."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hermes International SA! Long 1.943,76€ 1,47 × 13,63 Zum Produkt Short 2.231,90€ 1,63 × 13,38 Zum Produkt