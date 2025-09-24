Erster E-Lkw - bonprix setzt auf E-Mobilität (FOTO)
Hamburg (ots) - Mit seiner CR-Strategie "positive choice" treibt bonprix das
Thema Nachhaltigkeit kontinuierlich voran. Ein zentraler Baustein ist die
Reduktion von Treibhausgas-Emissionen, inklusive Maßnahmen zur nachhaltigeren
Gestaltung der Lieferkette. Hier setzt das Modeunternehmen nun im inländischen
Transport an: Seit dem 1. Juli 2025 ist der erste E-Lkw für bonprix auf
Deutschlands Straßen unterwegs und spart auf seiner Strecke zwischen Hamburg und
Haldensleben rund 46,5 Tonnen CO2'' pro Jahr gegenüber einem Diesel-Lkw.
Gemeinsam mit SupplyX, einem Logistikunternehmen der Otto Group, setzt bonprix
somit ein starkes Zeichen für klimafreundlicheren Transport.
"Wir bei bonprix verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, um Nachhaltigkeit in der
gesamten Wertschöpfungskette zu forcieren - von der Materialauswahl über die
Produktion bei unseren Lieferanten bis hin zum Transport. Darum freuen wir uns,
mit unserem ersten bonprix E-Lkw unser nachhaltiges Handeln auch auf die Straße
auszuweiten", kommentiert Stefanie Sumfleth, Vice President Corporate
Responsibility, Technical Product & Sourcing bei bonprix, die Entscheidung für
den E-Lkw. "Unsere Vision ist, dass E-Mobilität im Güterverkehr eine wachsende
Rolle spielt, sodass der Versandhandel insgesamt Emissionen einspart und
klimafreundlicher wird."
Das Ziel von bonprix ist es, auf der gesamten Transportkette
Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren.* Erreicht werden soll das unter anderem
durch die Senkung des Luftfrachtanteils, den verstärkten Einsatz von
CO2''-reduzierten Treibstoffen in der Seefracht, den Einsatz von Binnenschiffen
sowie die kontinuierliche Optimierung der Landtransporte. Auch der neue E-Lkw
zahlt nun auf die angestrebte Emissionsreduktion ein.
"100 % Mode, 0 Emissionen" - E-Lkw trägt zur Reduktion des CO2''-Ausstoßes bei
Zwei Mal täglich transportiert der E-Lkw Container vom Hamburger Hafen ins Lager
der Hermes Fulfilment GmbH in Haldensleben bei Magdeburg. Das Versandzentrum
lagert und kommissioniert mittlerweile fast ausschließlich Waren von
https://www.bonprix.de/ und übergibt sie dann an die europaweite Distribution.
Allein auf der Strecke vom Hamburger Hafen bis zum Hermes Fulfilment Lager
ergibt sich durch den Wechsel vom Diesel-Lkw auf einen E-Lkw mit Ökostrom eine
jährliche Einsparung von rund 46,5 Tonnen CO2''. Das entspricht 350 Flügen von
Hamburg nach Mallorca und zurück. Das Fahrzeug ist mit einem bonprix Branding
foliert, das eigens für dieses Fahrzeug kreiert wurde. Die Aufschrift "100 %
Mode, 0 Emissionen" verbindet aufmerksamkeitsstark Mode mit Nachhaltigkeit.
"Unser erster E-Lkw markiert einen bedeutenden Meilenstein: Im Bereich Frachten
"Unser erster E-Lkw markiert einen bedeutenden Meilenstein: Im Bereich Frachten
