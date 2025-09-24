    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHamburger Hafen und Logistik AktievorwärtsNachrichten zu Hamburger Hafen und Logistik
    Erster E-Lkw - bonprix setzt auf E-Mobilität (FOTO)

    Hamburg (ots) - Mit seiner CR-Strategie "positive choice" treibt bonprix das
    Thema Nachhaltigkeit kontinuierlich voran. Ein zentraler Baustein ist die
    Reduktion von Treibhausgas-Emissionen, inklusive Maßnahmen zur nachhaltigeren
    Gestaltung der Lieferkette. Hier setzt das Modeunternehmen nun im inländischen
    Transport an: Seit dem 1. Juli 2025 ist der erste E-Lkw für bonprix auf
    Deutschlands Straßen unterwegs und spart auf seiner Strecke zwischen Hamburg und
    Haldensleben rund 46,5 Tonnen CO2'' pro Jahr gegenüber einem Diesel-Lkw.
    Gemeinsam mit SupplyX, einem Logistikunternehmen der Otto Group, setzt bonprix
    somit ein starkes Zeichen für klimafreundlicheren Transport.

    "Wir bei bonprix verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, um Nachhaltigkeit in der
    gesamten Wertschöpfungskette zu forcieren - von der Materialauswahl über die
    Produktion bei unseren Lieferanten bis hin zum Transport. Darum freuen wir uns,
    mit unserem ersten bonprix E-Lkw unser nachhaltiges Handeln auch auf die Straße
    auszuweiten", kommentiert Stefanie Sumfleth, Vice President Corporate
    Responsibility, Technical Product & Sourcing bei bonprix, die Entscheidung für
    den E-Lkw. "Unsere Vision ist, dass E-Mobilität im Güterverkehr eine wachsende
    Rolle spielt, sodass der Versandhandel insgesamt Emissionen einspart und
    klimafreundlicher wird."

    Das Ziel von bonprix ist es, auf der gesamten Transportkette
    Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren.* Erreicht werden soll das unter anderem
    durch die Senkung des Luftfrachtanteils, den verstärkten Einsatz von
    CO2''-reduzierten Treibstoffen in der Seefracht, den Einsatz von Binnenschiffen
    sowie die kontinuierliche Optimierung der Landtransporte. Auch der neue E-Lkw
    zahlt nun auf die angestrebte Emissionsreduktion ein.

    "100 % Mode, 0 Emissionen" - E-Lkw trägt zur Reduktion des CO2''-Ausstoßes bei

    Zwei Mal täglich transportiert der E-Lkw Container vom Hamburger Hafen ins Lager
    der Hermes Fulfilment GmbH in Haldensleben bei Magdeburg. Das Versandzentrum
    lagert und kommissioniert mittlerweile fast ausschließlich Waren von
    https://www.bonprix.de/ und übergibt sie dann an die europaweite Distribution.
    Allein auf der Strecke vom Hamburger Hafen bis zum Hermes Fulfilment Lager
    ergibt sich durch den Wechsel vom Diesel-Lkw auf einen E-Lkw mit Ökostrom eine
    jährliche Einsparung von rund 46,5 Tonnen CO2''. Das entspricht 350 Flügen von
    Hamburg nach Mallorca und zurück. Das Fahrzeug ist mit einem bonprix Branding
    foliert, das eigens für dieses Fahrzeug kreiert wurde. Die Aufschrift "100 %
    Mode, 0 Emissionen" verbindet aufmerksamkeitsstark Mode mit Nachhaltigkeit.

    "Unser erster E-Lkw markiert einen bedeutenden Meilenstein: Im Bereich Frachten
