Deutscher Verband Tiernahrung e.V. bestellt Dr. Sebastean Schwarz als Geschäftsführer / Vorbereitung der Nachfolge in der Geschäftsführung (FOTO)
Dr. Sebastean Schwarz zum 1. April 2026 in die Geschäftsführung. Mit dieser
Entscheidung bereitet der Verband frühzeitig die altersbedingte Nachfolge vor
und erweitert die derzeitige Geschäftsführung, bestehend aus Dr. Hermann-Josef
Baaken, Sprecher der Geschäftsführung, und Geschäftsführer Dr. Michael Lüke.
Dr. Sebastean Schwarz (55) hat an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
das Studium der Agrarwissenschaften absolviert und nach einer Tätigkeit als
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Tierzucht und Tierhaltung
promoviert. Seine berufliche Tätigkeit nahm er beim Deutschen Bauernverband auf.
Nach weiteren Funktionen beim Deutschen Raiffeisenverband und dem Verband der
Fleischwirtschaft wechselte er im Jahre 2014 in die Geschäftsführung des
Deutschen Kartoffelhandelsverbands und der Union der Deutschen
Kartoffelwirtschaft, die er in Personalunion leitet.
Ernährungswirtschaft auf Bundesebene ist Dr. Sebastean Schwarz sehr gut
gerüstet, zukünftig die Interessen der Futtermittelwirtschaft kraftvoll zu
vertreten", begründet DVT-Präsident Cord Schiplage die Entscheidung.
Rückfragen beantwortet: Dr. Hermann-Josef Baaken, Sprecher der Geschäftsführung
(Tel. 0228 / 97568-29)
Über den DVT
Der Deutsche Verband Tiernahrung e. V. (DVT) vertritt als unabhängiger
Wirtschaftsverband die Interessen der Unternehmen, die Futtermittel,
Vormischungen und Zusatzstoffe für Nutz- und Heimtiere herstellen, lagern und
damit handeln.
