    Deutscher Verband Tiernahrung e.V. bestellt Dr. Sebastean Schwarz als Geschäftsführer / Vorbereitung der Nachfolge in der Geschäftsführung (FOTO)

    Bonn (ots) - Der Vorstand des Deutschen Verbands Tiernahrung e. V. (DVT) beruft
    Dr. Sebastean Schwarz zum 1. April 2026 in die Geschäftsführung. Mit dieser
    Entscheidung bereitet der Verband frühzeitig die altersbedingte Nachfolge vor
    und erweitert die derzeitige Geschäftsführung, bestehend aus Dr. Hermann-Josef
    Baaken, Sprecher der Geschäftsführung, und Geschäftsführer Dr. Michael Lüke.

    Dr. Sebastean Schwarz (55) hat an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
    das Studium der Agrarwissenschaften absolviert und nach einer Tätigkeit als
    wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Tierzucht und Tierhaltung
    promoviert. Seine berufliche Tätigkeit nahm er beim Deutschen Bauernverband auf.
    Nach weiteren Funktionen beim Deutschen Raiffeisenverband und dem Verband der
    Fleischwirtschaft wechselte er im Jahre 2014 in die Geschäftsführung des
    Deutschen Kartoffelhandelsverbands und der Union der Deutschen
    Kartoffelwirtschaft, die er in Personalunion leitet.

    "Mit seiner langjährigen Führungserfahrung in Spitzenverbänden der Agrar- und
    Ernährungswirtschaft auf Bundesebene ist Dr. Sebastean Schwarz sehr gut
    gerüstet, zukünftig die Interessen der Futtermittelwirtschaft kraftvoll zu
    vertreten", begründet DVT-Präsident Cord Schiplage die Entscheidung.

    Rückfragen beantwortet: Dr. Hermann-Josef Baaken, Sprecher der Geschäftsführung
    (Tel. 0228 / 97568-29)

    Über den DVT

    Der Deutsche Verband Tiernahrung e. V. (DVT) vertritt als unabhängiger
    Wirtschaftsverband die Interessen der Unternehmen, die Futtermittel,
    Vormischungen und Zusatzstoffe für Nutz- und Heimtiere herstellen, lagern und
    damit handeln.

    Pressekontakt:

    Deutscher Verband Tiernahrung e. V. (DVT)
    Mark Jungbluth | Pressesprecher

    Beueler Bahnhofsplatz 18 | 53225 Bonn
    Telefon: +49 228 97568-23 | mobil: +49 178 6387828 |
    jungbluth@dvtiernahrung.de | www.dvtiernahrung.de
    facebook.com/DVTiernahrung | linkedin.com/company/dv-tiernahrung |
    tinyurl.com/DVT-Youtube

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/45468/6124247
    OTS: Deutscher Verband Tiernahrung e.V. (DVT)


