    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGEA Group AktievorwärtsNachrichten zu GEA Group

    ANALYSE-FLASH

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    DZ Bank hebt fairen Wert für Gea Group auf 63 Euro - 'Halten'

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank hebt fairen Wert von Gea auf 63 Euro an.
    • Einstufung bleibt bei "Halten", Prognose 2025 positiv.
    • Positive Überraschung für 2026, viel eingepreist.
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank hebt fairen Wert für Gea Group auf 63 Euro - 'Halten'
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Gea von 61 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Insgesamt befindet sich Gea unseres Erachtens auf gutem Weg, die angehobene Prognose für 2025 zu erreichen", schrieb Thorsten Reigber am Mittwoch. Die erste Einschätzung für 2026 habe positiv überrascht, es sei jedoch schon viel Positives eingepreist./rob/ag/mne

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 09:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu GEA Group Aktiengesellschaft!
    Long
    58,11€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 10,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    69,64€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 9,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    GEA Group

    -0,78 %
    +2,41 %
    -0,47 %
    +8,31 %
    +48,77 %
    +100,91 %
    +116,73 %
    +99,85 %
    +71,73 %
    ISIN:DE0006602006WKN:660200

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

    Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 63,80 auf Tradegate (24. September 2025, 12:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +2,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,33 Mrd..

    GEA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von -13,39 %/+14,96 % bedeutet.


    Rating: Halten
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 63 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 63,00, was einem Rückgang von +-0,87% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu GEA Group - 660200 - DE0006602006

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über GEA Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH DZ Bank hebt fairen Wert für Gea Group auf 63 Euro - 'Halten' Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Gea von 61 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Insgesamt befindet sich Gea unseres Erachtens auf gutem Weg, die angehobene Prognose für 2025 zu erreichen", schrieb Thorsten …