Hauck Aufhäuser IB senkt Ziel für Norma Group auf 21 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,92 % und einem Kurs von 15,30 auf Tradegate (24. September 2025, 12:32 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um -7,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,61 %.

Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 487,49 Mio..

NORMA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von +10,39 %/+75,32 % bedeutet.