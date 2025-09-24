    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group

    ANALYSE-FLASH

    Hauck Aufhäuser IB senkt Ziel für Norma Group auf 21 Euro - 'Buy'

    • Kursziel für Norma Group auf 21 Euro gesenkt.
    • Einstufung bleibt trotz Senkung auf "Buy".
    • Bewertungsspielraum für Autozulieferer bleibt bestehen.
    ANALYSE-FLASH - Hauck Aufhäuser IB senkt Ziel für Norma Group auf 21 Euro - 'Buy'
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Norma Group von 27 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Jorge Gonzalez Sadornil passte seine Schätzungen am Mittwoch an den Verkauf der Wassermanagement-Sparte an. Das verbleibende Unternehmen sei insgesamt etwas weniger profitabel. Der Experte sieht aber weiter Bewertungsspielraum für den Autozulieferer im Umbau./rob/ag/mne

    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,92 % und einem Kurs von 15,30 auf Tradegate (24. September 2025, 12:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um -7,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 487,49 Mio..

    NORMA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von +10,39 %/+75,32 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 21 Euro

