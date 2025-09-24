ANALYSE-FLASH
Hauck Aufhäuser IB senkt Ziel für Norma Group auf 21 Euro - 'Buy'
- Kursziel für Norma Group auf 21 Euro gesenkt.
- Einstufung bleibt trotz Senkung auf "Buy".
- Bewertungsspielraum für Autozulieferer bleibt bestehen.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Norma Group von 27 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Jorge Gonzalez Sadornil passte seine Schätzungen am Mittwoch an den Verkauf der Wassermanagement-Sparte an. Das verbleibende Unternehmen sei insgesamt etwas weniger profitabel. Der Experte sieht aber weiter Bewertungsspielraum für den Autozulieferer im Umbau./rob/ag/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,92 % und einem Kurs von 15,30 auf Tradegate (24. September 2025, 12:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um -7,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,61 %.
Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 487,49 Mio..
NORMA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von +10,39 %/+75,32 % bedeutet.
Kursziel: 21 Euro
Nach anfänglichen Kursgewinnen rutschen die Aktien des Auto- und Industriezulieferers in der Spitze um 8,5 Prozent ab und sind damit schwächster SDax-Wert. Norma verkauft die Sparte für umgerechnet rund 850 Millionen Euro an den US-Rivalen Advanced Drainage Systems . "Obwohl der Gesamtpreis für die Transaktion weitgehend den Erwartungen entspricht, sind die Nettoerlöse enttäuschend, und insbesondere die neue Prognose deutet auf eine unter den Erwartungen liegende Rentabilität für die fortgeführten Geschäftsbereiche hin, was die Reaktion des Marktes erklärt", teilte Hauck Aufhäuser Investment Banking mit.
Dennoch sollte Norma weiterhin von den meisten Kosteneinsparungen profitieren, die im Rahmen der aktuellen Restrukturierung erwartet würden, so die Experten.
so, bin jetzt dabei mit einer ersten tranche
2 Dinge, Gewinnmitnahmen und der Punkt, dass die Marge für das verbliebene Geschäft mit 0 bis 1 Prozent für 2025 angegeben wird. Eigentlich keine Überraschung. Aber das Management dreht das ja gerade durch Restrukturierung und neue Produkte, die sixh ja auch schon in Großaufträgen niederschlagen. Zukäufe sollen ebenfalls folgen. Das Management hat ja auch heute erklärt, die Profitabilität deutlich steigern zu wollen. Maßnahmen wurde ja schon eingeleitet, werden mEwohl aber erst 2026 erst richtig zum Tragen kommen.