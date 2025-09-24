Wirtschaft
Dax weiter im Minus - Ifo-Index schwächer als erwartet
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag weiter im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.590 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter dem Vortagesniveau. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Rheinmetall und Zalando, am Ende Continental, Merck und Brenntag.
Der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel am Vormittag schwächer als erwartet aus. "Das ist ein ernüchternder Realitätscheck", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP-Bank-Gruppe. Von konjunktureller Erholung könne keine Rede sein. "Die zunehmenden Handelskonflikte und die geopolitischen Unsicherheiten belastet die deutsche Exportwirtschaft. Gleichzeitig erodieren die Hoffnungen, dass das Infrastrukturprogramm der trägen wirtschaftlichen Entwicklung tatsächlich Beine macht."
"Mit dem großen Infrastruktursondervermögen sollte sich die angeschlagene wirtschaftliche Entwicklung wieder zum Besseren wenden. Doch mittlerweile breitet sich Ernüchterung aus", so Gitzel. Es werde wohl noch einige Zeit dauern, bis tatsächlich positive Impulse spürbar sein werden und ob diese tatsächlich im kommenden Jahr deutliche Akzente setzen, bleibe fraglich. "Hierfür müssten sich die Genehmigungsverfahren ebenfalls beschleunigen."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1758 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8505 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 68,23 US-Dollar; das waren 60 Cent oder 0,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
jacomo1 schrieb 06.08.25, 17:47
Wie schon oft in der Vergangenheit beobachtet zieht der Kurs mit Eröffnung an den US-Borsen an. Folglich sammeln US-Adressen ein. Die Aktie macht technisch betrachtet einen weiterhin starken Eindruck. Gewinnmitnahmen werden gekontert und der Aufwärtstrendkanal ist intakt.mitdiskutieren »
Und da Gamesa mittelfristig auch wieder in die Gewinnzone rückt bleibt Überraschungspotenzial auf der Errragsseite. Solange der Bulle an den Weltbörsen noch läuft sollte SE mit vorneweg dabei sein....
kopfundbeine schrieb 24.05.25, 11:36
In der Universität der Bundeswehr Hamburg wirft Pawlak eine Karte an die Wand. Zu sehen sind jetzt die bereits existierenden und die geplanten Windparks in der Nordsee. Deutschland will 2030 insgesamt 30 Gigawatt Strom in Nord- und Ostsee produzieren. Das entspricht circa der Leistung von 20 Atomkraftwerken.mitdiskutieren »
Der Bundeswehr-Experte für den Schutz maritimer Infrastruktur kennt die potentiellen Risiken. Auf der Karte als grüne Punkte eingezeichnet: Konverterstationen. Das sind bis zu 50 Meter hohe riesige Blöcke, häufig in leuchtendem Gelb gestrichen. Sie stehen in den Windparks auf vier Füßen und sind bis zu 2,5 Milliarden Euro teuer. Diese Konverterstationen wandeln den Strom eines Windparks, bevor er über Kabel auf dem Meeresgrund an Land transportiert wird. Es sollten Abschreckungsmaßnahmen entwickelt werden, um staatliche Saboteure davon abzuhalten, sie anzugreifen, so der Bundeswehr-Experte.
Und wer ist führend im Bau von solchen Konverterstationen? Richtig, Siemens Energy! War mir vorher nicht bewusst. Jetzt verstehe ich allmählich auch den Lauf der Aktie. Hier besteht massives Potenzial für die nächsten Jahrzehnte – vor allem bedingt durch die notwendigen weltweiten Investitionen!
Quelle: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/windpark-strom-blackout-100.html
ConsorsStartrader schrieb 02.05.25, 19:50
Hallo zusammen , glaube zwar auch nicht dass Bäume in den Himmel wachsen...aber die USA sehe ich nicht als das Problem ,Energy hat dort Fabrik, genauso wie in Mexiko, China oder Brasilien...die sind Global aufgestellt ! Außerdem haben Sie mit einem Frieden in der Ukraine auch gute Karten in der Hand für deren Wiederaufbau...die waren schon vor dem Krieg Kunden von Energy, auch Russland....mitdiskutieren »
Schönes Wochenende
