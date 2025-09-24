    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix
    Weimer hofft auf Milliardeninvestitionen von Netflix & Co

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Streamingdienste planen Milliardeninvestitionen in Deutschland.
    • Gespräche mit Netflix, Disney und Amazon laufen vielversprechend.
    • 2,5 Milliarden Euro für Kultur im Bundeshaushalt 2026.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sieht offenbar konkrete Chancen, dass US-Streamingdienste demnächst Milliarden in Filmproduktionen in Deutschland stecken. "Wir führen in diesen Tagen vielversprechende Verpflichtungsgespräche mit Netflix , Disney , Amazon und Co und können wirklich auf Milliardeninvestitionen hoffen", sagte der parteilose Politiker in der Haushaltsdebatte des Bundestags. "Der seit Jahren leidenden Filmbranche könnte damit ein Befreiungsschlag gelingen."

    Weimer hatte die Gespräche mit den Streamingdiensten im Juli begonnen. Er drängt die ausländischen Konzerne zu Investitionen, weil sie vom deutschen Markt und steuerfinanzierter Förderung profitierten. Eine mögliche Investitionsverpflichtung ist auch im Koalitionsvertrag erwähnt.

    Weimer lobte die für 2026 im Bundeshaushalt eingeplanten 2,5 Milliarden Euro für Kultur als Rekordsumme. "Das ist außergewöhnlich in diesen Zeiten und es ist ein Bekenntnis zur inneren Größe unseres Landes, zu unserer Eigentlichkeit, zur Innerlichkeit einer Kulturnation", sagte Weimer. Er erinnerte an die vielen Chöre, Theater, Museen, Verlage und Opernhäuser und sagte: "Kulturell ist dieses Deutschland ein Leuchtland."/vsr/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,21 % und einem Kurs von 190,8 auf Tradegate (24. September 2025, 12:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -4,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,03 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 271,00USD was eine Bandbreite von +25,90 %/+42,17 % bedeutet.




