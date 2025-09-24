Drees & Sommer unterstützt Ruhrbahn GmbH und Stadt Essen / Mit der CITYBAHN kehrt die Straßenbahn zurück ins Stadtbild der Essener Innenstadt (FOTO)

Essen (ots) - Nach fast 50 Jahren kehrt mit der CITYBAHN die Straßenbahn zurück

ins Stadtbild der Essener Innenstadt. Bevor die Bahn jedoch rollt, wird gebaut.

Mitte Juli begann der dritte Bauabschnitt der Bahnhofstangente. Sie ist einer

von drei zentralen Abschnitten des Projekts, neben dem Berthold-Beitz-Boulevard

und dem Stadtquartier ESSEN 51. Auf insgesamt 5,5 Kilometern entsteht eine

moderne Ost-West-Verbindung mit elf Haltestellen, die das neue Stadtquartier

ESSEN 51. emissionsfrei mit der Innenstadt verknüpft. Ein klares Ziel ist der

Fahrplanwechsel im nächsten Jahr, bei dem das auf Bau, Immobilien und

Infrastruktur spezialisierte Beratungsunternehmen Drees & Sommer die Stadt Essen

sowie die Ruhrbahn GmbH in der Projektsteuerung unterstützt.



Mit mehr als einer halben Millionen Einwohnern zählt Essen zu den größten

Städten im Ruhrgebiet und ist dazu noch ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Durch

Pendler und den innerstädtischen Lieferverkehr ist die Stadt oft hohen

Verkehrsbelastungen ausgesetzti. Das soll sich mit dem neuen Streckenabschnitt

der CITYBAHN jetzt ändern. Mit dieser gelangt man in Zukunft von ESSEN 51.

direkt in die Innenstadt - und das in nur 8,5 Minuten. Die Gesamtkosten des

Projekts von rund 180 Millionen Euro werden maßgeblich von Bund und Land

getragen.





"Die CITYBAHN treibt die Mobilitätswende entscheidend voran und fördert die

Stadtentwicklung durch die Anbindung an den Essener Hauptbahnhof," sagt Martin

Harter, Vorstand Stadtplanung und Bauen der Stadt Essen. "Zudem entlastet sie

das Bestandsnetz - insbesondere die Tunnelanlagen. In jede der Bahnen passen

rund 200 Personen. Wir schätzen, dass dadurch jährlich bis zu 1.300 Tonnen

Treibhausgase eingespart werden können", ergänzt Simone Raskob, Vorstand für

Umwelt, Verkehr und Sport der Stadt Essen.



Zentral für die Stadtentwicklung



Die CITYBAHN ist mehr als nur ein Verkehrsmittel. Sie leistet einen wichtigen

Beitrag zur Stadtentwicklung. Vor der Zeche Amalie, im Herzen des Quartiers

ESSEN 51., entsteht ein Shared-Space, den alle Verkehrsteilnehmenden nutzen

können - ohne getrennte Fahrbahnen. Doch die Gestaltung der Strecke zielt nicht

nur auf eine städtebauliche Aufwertung ab - auch das Stadtklima soll davon

profitieren. So entstehen Rasengleise auf der Hollestraße, Haus-Berge-Straße und

Hachestraße sowie ein Grünstreifen mit 115 Bäumen auf dem

Berthold-Beitz-Boulevard. "Begrünte Verkehrsflächen werten das Stadtbild nicht

nur optisch auf. Sie binden Schadstoffe, speichern Regenwasser und kühlen die

Luft durch Verdunstungsprozesse ab", berichtet Sebastian Brandenbusch,

Projektleiter bei der Ruhrbahn GmbH. "Wir haben zudem unterirdische

Rigolensysteme geplant, welche die Bäume in Trockenperioden länger mit

gesammeltem Regenwasser versorgen können."



Komplexe Planungen für eine zukunftsfähige Verkehrswende



Die Erweiterung der CITYBAHN ist das aktuell größte innerstädtische

Straßenbahnbauprojekt in Nordrhein-Westfalen. Doch nicht nur der Umfang macht

das Projekt zu einem komplexen Vorhaben. "Wir verantworten die Koordination

zahlreicher Akteure: Planer, Bauunternehmen, Behörden und die Stadtverwaltung

müssen nahtlos zusammenarbeiten", erklärt Markus Hauser, Projektleiter bei Drees

& Sommer. "Wir koordinieren die Schnittstellen und vermeiden so mögliche

Doppelarbeiten. Damit alle auf dem aktuellen Stand sind, gibt es regelmäßige

Fortschrittskontrollen und Statusberichte. So können personelle Ressourcen

optimal genutzt werden."



Auch auf Herausforderungen wie den schwierigen Untergrund im dritten

Bauabschnitt Berthold-Beitz-Boulevard konnte effizient reagiert werden. "In dem

Gebiet wurde früher Untertagebergbau betrieben, wodurch sich Auffälligkeiten im

Untergrund zeigten. Durch aufwändige Sicherungsarbeiten wird derzeit der

Baugrund für die spätere Verkehrsanlage stabilisiert", so Hauser.



Erster neuer Streckenabschnitt öffnet 2026



Die Arbeiten an der neuen CITYBAHN in der Essener Innenstadt schreiten gut

voran. Bereits im Sommer 2026 können die ersten neu errichteten und

modernisierten Haltestellen rund um den Essener Hauptbahnhof angefahren werden.

Das zentrale Element der CITYBAHN, die sogenannte Bahnhofstangente, geht damit

planmäßig mit den Haltestellen "Betriebshof Stadtmitte", "Hollestraße", Essen

Hbf" und "Hindenburgstraße" in Betrieb. Anschließend starten die finalen

Bauarbeiten am Berthold-Beitz-Boulevard. Ruhrbahn GmbH und Stadt Essen planen

eine stufenweise Inbetriebnahme bis 2028 vollständig abzuschließen.



Pressekontakt:



mailto:presse@dreso.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134210/6124274

OTS: Drees & Sommer SE







