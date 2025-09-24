    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Ein Comeback mit Geschichte

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Drees & Sommer unterstützt Ruhrbahn GmbH und Stadt Essen / Mit der CITYBAHN kehrt die Straßenbahn zurück ins Stadtbild der Essener Innenstadt (FOTO)

    Essen (ots) - Nach fast 50 Jahren kehrt mit der CITYBAHN die Straßenbahn zurück
    ins Stadtbild der Essener Innenstadt. Bevor die Bahn jedoch rollt, wird gebaut.
    Mitte Juli begann der dritte Bauabschnitt der Bahnhofstangente. Sie ist einer
    von drei zentralen Abschnitten des Projekts, neben dem Berthold-Beitz-Boulevard
    und dem Stadtquartier ESSEN 51. Auf insgesamt 5,5 Kilometern entsteht eine
    moderne Ost-West-Verbindung mit elf Haltestellen, die das neue Stadtquartier
    ESSEN 51. emissionsfrei mit der Innenstadt verknüpft. Ein klares Ziel ist der
    Fahrplanwechsel im nächsten Jahr, bei dem das auf Bau, Immobilien und
    Infrastruktur spezialisierte Beratungsunternehmen Drees & Sommer die Stadt Essen
    sowie die Ruhrbahn GmbH in der Projektsteuerung unterstützt.

    Mit mehr als einer halben Millionen Einwohnern zählt Essen zu den größten
    Städten im Ruhrgebiet und ist dazu noch ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Durch
    Pendler und den innerstädtischen Lieferverkehr ist die Stadt oft hohen
    Verkehrsbelastungen ausgesetzti. Das soll sich mit dem neuen Streckenabschnitt
    der CITYBAHN jetzt ändern. Mit dieser gelangt man in Zukunft von ESSEN 51.
    direkt in die Innenstadt - und das in nur 8,5 Minuten. Die Gesamtkosten des
    Projekts von rund 180 Millionen Euro werden maßgeblich von Bund und Land
    getragen.

    "Die CITYBAHN treibt die Mobilitätswende entscheidend voran und fördert die
    Stadtentwicklung durch die Anbindung an den Essener Hauptbahnhof," sagt Martin
    Harter, Vorstand Stadtplanung und Bauen der Stadt Essen. "Zudem entlastet sie
    das Bestandsnetz - insbesondere die Tunnelanlagen. In jede der Bahnen passen
    rund 200 Personen. Wir schätzen, dass dadurch jährlich bis zu 1.300 Tonnen
    Treibhausgase eingespart werden können", ergänzt Simone Raskob, Vorstand für
    Umwelt, Verkehr und Sport der Stadt Essen.

    Zentral für die Stadtentwicklung

    Die CITYBAHN ist mehr als nur ein Verkehrsmittel. Sie leistet einen wichtigen
    Beitrag zur Stadtentwicklung. Vor der Zeche Amalie, im Herzen des Quartiers
    ESSEN 51., entsteht ein Shared-Space, den alle Verkehrsteilnehmenden nutzen
    können - ohne getrennte Fahrbahnen. Doch die Gestaltung der Strecke zielt nicht
    nur auf eine städtebauliche Aufwertung ab - auch das Stadtklima soll davon
    profitieren. So entstehen Rasengleise auf der Hollestraße, Haus-Berge-Straße und
    Hachestraße sowie ein Grünstreifen mit 115 Bäumen auf dem
    Berthold-Beitz-Boulevard. "Begrünte Verkehrsflächen werten das Stadtbild nicht
    nur optisch auf. Sie binden Schadstoffe, speichern Regenwasser und kühlen die
    Luft durch Verdunstungsprozesse ab", berichtet Sebastian Brandenbusch,
    Projektleiter bei der Ruhrbahn GmbH. "Wir haben zudem unterirdische
    Rigolensysteme geplant, welche die Bäume in Trockenperioden länger mit
    gesammeltem Regenwasser versorgen können."

    Komplexe Planungen für eine zukunftsfähige Verkehrswende

    Die Erweiterung der CITYBAHN ist das aktuell größte innerstädtische
    Straßenbahnbauprojekt in Nordrhein-Westfalen. Doch nicht nur der Umfang macht
    das Projekt zu einem komplexen Vorhaben. "Wir verantworten die Koordination
    zahlreicher Akteure: Planer, Bauunternehmen, Behörden und die Stadtverwaltung
    müssen nahtlos zusammenarbeiten", erklärt Markus Hauser, Projektleiter bei Drees
    & Sommer. "Wir koordinieren die Schnittstellen und vermeiden so mögliche
    Doppelarbeiten. Damit alle auf dem aktuellen Stand sind, gibt es regelmäßige
    Fortschrittskontrollen und Statusberichte. So können personelle Ressourcen
    optimal genutzt werden."

    Auch auf Herausforderungen wie den schwierigen Untergrund im dritten
    Bauabschnitt Berthold-Beitz-Boulevard konnte effizient reagiert werden. "In dem
    Gebiet wurde früher Untertagebergbau betrieben, wodurch sich Auffälligkeiten im
    Untergrund zeigten. Durch aufwändige Sicherungsarbeiten wird derzeit der
    Baugrund für die spätere Verkehrsanlage stabilisiert", so Hauser.

    Erster neuer Streckenabschnitt öffnet 2026

    Die Arbeiten an der neuen CITYBAHN in der Essener Innenstadt schreiten gut
    voran. Bereits im Sommer 2026 können die ersten neu errichteten und
    modernisierten Haltestellen rund um den Essener Hauptbahnhof angefahren werden.
    Das zentrale Element der CITYBAHN, die sogenannte Bahnhofstangente, geht damit
    planmäßig mit den Haltestellen "Betriebshof Stadtmitte", "Hollestraße", Essen
    Hbf" und "Hindenburgstraße" in Betrieb. Anschließend starten die finalen
    Bauarbeiten am Berthold-Beitz-Boulevard. Ruhrbahn GmbH und Stadt Essen planen
    eine stufenweise Inbetriebnahme bis 2028 vollständig abzuschließen.

    Pressekontakt:

    mailto:presse@dreso.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134210/6124274
    OTS: Drees & Sommer SE




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Ein Comeback mit Geschichte Drees & Sommer unterstützt Ruhrbahn GmbH und Stadt Essen / Mit der CITYBAHN kehrt die Straßenbahn zurück ins Stadtbild der Essener Innenstadt (FOTO) Nach fast 50 Jahren kehrt mit der CITYBAHN die Straßenbahn zurück ins Stadtbild der Essener Innenstadt. Bevor die Bahn jedoch rollt, wird gebaut. Mitte Juli begann der dritte Bauabschnitt der Bahnhofstangente. Sie ist einer von drei zentralen …