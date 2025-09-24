Bio-Pflanzenschutzmittelhersteller gratulieren Bernhuber zur Wahl zum Präsidenten des Europäischen Bauernbundes

(Brüssel, Stuttgart, Wien, 24.9.25) (ots) - Auch der IBMA D/A, der Dachverband

der Hersteller biologischer Pflanzenschutzmittel, schließt sich den

Glückwünschen an den frisch gewählten Präsidenten an.



"Als Vorsitzender des Agrarausschusses im EU-Parlament hat Alexander Bernhuber

gemeinsam mit der Vorsitzenden des Umweltausschusses einen wichtigen Entwurf für

eine EU-Resolution ( In Vielfalt geeint , 2025/2086(INI)

(https://polit-x.de/de/documents/21262172/) vorgelegt. Diese soll eine

schnellere Zulassung und Einführung biologischer Pflanzenschutzmittel

gewährleisten. Wir hoffen, dass Bernhuber nun auch im Namen der gesamten

europäischen Bauernschaft diesen pragmatischen Kurs weiterführt und so die

Handlungsmöglichkeiten der Landwirte im Pflanzenschutz zeitnah deutlich

verbessert. Gerade in einer Zeit, in der immer weniger chemisch-synthetische

Mittel verfügbar sind, profitieren damit nicht nur die Landwirte, sondern auch

die Umwelt und die Verbraucher:innen. Wir freuen uns jedenfalls auf eine gute

Zusammenarbeit" erklärt Brigitte Kranz, Geschäftsführerin des IBMA

Deutschland/Österreich.



Über IBMA D/A (Dachverband der Hersteller Biologischer Pflanzenschutzmittel

Deutschland / Österreich)



Der Verband vertritt die Produzenten von biologischen Pflanzenschutzmitteln und

Nützlingen in Deutschland und Österreich. Die kleinen und mittelständischen

Mitgliedsunternehmen stellen Nützlinge, mikrobielle Gegenspieler, Naturstoffe

und Pheromone für den integrierten und ökologischen Anbau zur Verfügung. Der

Verband engagiert sich für moderne, nachhaltige Pflanzenschutzlösungen und setzt

sich für harmonisierte und auf nachhaltige Pflanzenschutzmittel zugeschnittene

Zulassungsverfahren ein. Er ist Teil des 1995 gegründeten IBMA Global mit Sitz

in Brüssel.



