    Bio-Pflanzenschutzmittelhersteller gratulieren Bernhuber zur Wahl zum Präsidenten des Europäischen Bauernbundes

    (Brüssel, Stuttgart, Wien, 24.9.25) (ots) - Auch der IBMA D/A, der Dachverband
    der Hersteller biologischer Pflanzenschutzmittel, schließt sich den
    Glückwünschen an den frisch gewählten Präsidenten an.

    "Als Vorsitzender des Agrarausschusses im EU-Parlament hat Alexander Bernhuber
    gemeinsam mit der Vorsitzenden des Umweltausschusses einen wichtigen Entwurf für
    eine EU-Resolution ( In Vielfalt geeint , 2025/2086(INI)
    (https://polit-x.de/de/documents/21262172/) vorgelegt. Diese soll eine
    schnellere Zulassung und Einführung biologischer Pflanzenschutzmittel
    gewährleisten. Wir hoffen, dass Bernhuber nun auch im Namen der gesamten
    europäischen Bauernschaft diesen pragmatischen Kurs weiterführt und so die
    Handlungsmöglichkeiten der Landwirte im Pflanzenschutz zeitnah deutlich
    verbessert. Gerade in einer Zeit, in der immer weniger chemisch-synthetische
    Mittel verfügbar sind, profitieren damit nicht nur die Landwirte, sondern auch
    die Umwelt und die Verbraucher:innen. Wir freuen uns jedenfalls auf eine gute
    Zusammenarbeit" erklärt Brigitte Kranz, Geschäftsführerin des IBMA
    Deutschland/Österreich.

    Über IBMA D/A (Dachverband der Hersteller Biologischer Pflanzenschutzmittel
    Deutschland / Österreich)

    Der Verband vertritt die Produzenten von biologischen Pflanzenschutzmitteln und
    Nützlingen in Deutschland und Österreich. Die kleinen und mittelständischen
    Mitgliedsunternehmen stellen Nützlinge, mikrobielle Gegenspieler, Naturstoffe
    und Pheromone für den integrierten und ökologischen Anbau zur Verfügung. Der
    Verband engagiert sich für moderne, nachhaltige Pflanzenschutzlösungen und setzt
    sich für harmonisierte und auf nachhaltige Pflanzenschutzmittel zugeschnittene
    Zulassungsverfahren ein. Er ist Teil des 1995 gegründeten IBMA Global mit Sitz
    in Brüssel.

    http://www.ibma-da.org/

    PURKARTHOFER PR,

    +43-664-4121491

    mailto:info@purkarthofer-pr.at



