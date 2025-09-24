Bio-Pflanzenschutzmittelhersteller gratulieren Bernhuber zur Wahl zum Präsidenten des Europäischen Bauernbundes
(Brüssel, Stuttgart, Wien, 24.9.25) (ots) - Auch der IBMA D/A, der Dachverband
der Hersteller biologischer Pflanzenschutzmittel, schließt sich den
Glückwünschen an den frisch gewählten Präsidenten an.
"Als Vorsitzender des Agrarausschusses im EU-Parlament hat Alexander Bernhuber
gemeinsam mit der Vorsitzenden des Umweltausschusses einen wichtigen Entwurf für
eine EU-Resolution ( In Vielfalt geeint , 2025/2086(INI)
(https://polit-x.de/de/documents/21262172/) vorgelegt. Diese soll eine
schnellere Zulassung und Einführung biologischer Pflanzenschutzmittel
gewährleisten. Wir hoffen, dass Bernhuber nun auch im Namen der gesamten
europäischen Bauernschaft diesen pragmatischen Kurs weiterführt und so die
Handlungsmöglichkeiten der Landwirte im Pflanzenschutz zeitnah deutlich
verbessert. Gerade in einer Zeit, in der immer weniger chemisch-synthetische
Mittel verfügbar sind, profitieren damit nicht nur die Landwirte, sondern auch
die Umwelt und die Verbraucher:innen. Wir freuen uns jedenfalls auf eine gute
Zusammenarbeit" erklärt Brigitte Kranz, Geschäftsführerin des IBMA
Deutschland/Österreich.
Über IBMA D/A (Dachverband der Hersteller Biologischer Pflanzenschutzmittel
Deutschland / Österreich)
Der Verband vertritt die Produzenten von biologischen Pflanzenschutzmitteln und
Nützlingen in Deutschland und Österreich. Die kleinen und mittelständischen
Mitgliedsunternehmen stellen Nützlinge, mikrobielle Gegenspieler, Naturstoffe
und Pheromone für den integrierten und ökologischen Anbau zur Verfügung. Der
Verband engagiert sich für moderne, nachhaltige Pflanzenschutzlösungen und setzt
sich für harmonisierte und auf nachhaltige Pflanzenschutzmittel zugeschnittene
Zulassungsverfahren ein. Er ist Teil des 1995 gegründeten IBMA Global mit Sitz
in Brüssel.
http://www.ibma-da.org/
