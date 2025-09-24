    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVodafone Group AktievorwärtsNachrichten zu Vodafone Group

    Neue Studie zeigt Handlungsbedarf für Unternehmen (FOTO)

    Berlin (ots) - Erste deutsche Studie zu Wechseljahren und Führungskräften:

    Unternehmen profitieren von Enttabuisierung und konkreten Programmen

    Wechseljahresbeschwerden kosten deutsche Unternehmen jährlich Milliarden. Die
    erste deutsche Studie "Wechseljahre und Leadership" , beauftragt von den
    Healthcare Frauen e.V. (HCF), belegt: Mehr als jede zweite weibliche
    Führungskraft erlebt die Wechseljahre als mentale und körperliche
    Herausforderung. Für Unternehmen entstehen dadurch Produktivitätsverluste,
    Know-how-Verlust und steigende Rekrutierungskosten - gleichzeitig liegen enorme
    Chancen in einer proaktiven Unternehmenskultur.

    Milliardenverluste durch Tabuisierung

    Die Untersuchung zeigt: 51,9 % der Befragten berichten von spürbaren
    Leistungseinbußen, 38,8 % reduzierten ihre Arbeitszeit oder wechselten die
    Position. Laut einer Erhebung der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
    summieren sich die wirtschaftlichen Folgekosten auf rund 9 Milliarden Euro pro
    Jahr , denn Millionen berufstätiger Frauen in Deutschland sind von
    Wechseljahresbeschwerden betroffen. International werden sogar mehr als 150
    Milliarden US-Dollar an Produktivitätsverlusten ausgewiesen (Mayo Clinic, 2023).

    "Unternehmen, die das Thema Wechseljahre enttabuisieren und konkrete
    Unterstützungsangebote schaffen, sichern sich nicht nur motivierte
    Mitarbeiterinnen, sondern reduzieren signifikant ihre Kosten ", betont Prof. Dr.
    Susanne Eble, Studienleiterin und Beirätin bei HCF, einem der führenden
    Netzwerke weiblicher Führungskräfte im Gesundheitswesen.

    Strategische Ressource statt Risiko

    Frauen in dieser Lebensphase sind hochqualifiziert, erfahren und oft in
    Schlüsselpositionen tätig. Frühzeitige Kündigungen oder verpasste
    Karriereschritte bedeuten für Unternehmen nicht nur Wissenstransferverluste,
    sondern auch steigende Recruiting- und Einarbeitungskosten. Erfolgreiche
    Praxisbeispiele aus Großbritannien und den USA - etwa bei Vodafone oder Diageo -
    belegen, dass gezielte Menopause-Support-Programme die Produktivität und
    Mitarbeiterbindung nachhaltig steigern. "Deutschland hinkt hier noch hinterher.
    Das wollen wir Healthcare Frauen nicht so stehen lassen und engagieren uns für
    eine Enttabuisierung der Wechseljahre auf politischer, gesellschaftlicher, aber
    auch wirtschaftlicher Ebene" , so Cornelia Wanke, Vorständin der Healthcare
    Frauen.

    Handlungsbedarf: Was Unternehmen jetzt tun müssen

    Unternehmen müssen Wechseljahre als strategisches Thema verstehen, um Kosten zu
    reduzieren und weibliche Führungskräfte zu halten. Die HCF-Studie benennt
    konkrete Handlungsfelder:

    - Offene Kommunikation & Führungskräfteschulungen
    - Flexible Arbeitszeitmodelle & Homeoffice
    - Gezielte Gesundheitsangebote
    - Kultur der Wertschätzung und Wissensbewahrung

    Der vollständige Studienbericht steht zum Download bereit:

    http://www.healthcare-frauen.de/projekte/womeninchange

    Einladung zum Online-Event - Auftakt der Kampagne "I am a Women in Change"

    Am 2. Oktober startet die neue Kampagne "I am a Women in Change" mit einem
    digitalen Kick-Off-Event (60 Minuten). Auf dem Programm: Vorstellung der
    Studienergebnisse, Praxisbeispiele von Unternehmen wie Vodafone und Gedeon
    Richter sowie eine interaktive Session. Unternehmen, Führungskräfte und
    HR-Verantwortliche sind eingeladen, teilzunehmen und Impulse für eigene
    Strategien mitzunehmen.

    Termin: Do., 02.10.25, 12:00 - 13:00 Uhr

    Format: Online (MS Teams)

    J etzt anmelden und Teil der Bewegung werden: https://ots.de/idHPqe

    Zu den Healthcare Frauen e.V.

    Healthcare Frauen e.V. (HCF) ist ein Netzwerk von führenden Managerinnen in der
    deutschsprachigen Gesundheitsbranche. Die 2007 gegründete Businessplattform
    fördert den fachlichen, persönlichen und geschäftlichen Austausch von weiblichen
    Führungskräften in verschiedenen Bereichen der Branche und die Healthcare Frauen
    Einfluss auf die Gestaltung des Gesundheitswesens. Besonderes Anliegen ist es,
    den weiblichen Nachwuchs für Führungspositionen zu ermutigen und auf dem Weg
    dorthin zu unterstützen. Dazu dient u.a. ein Mentoring-Programm, das
    aufstiegswillige junge Frauen mit Hilfe erfahrener Führungspersönlichkeiten auf
    ihrem Karriereweg begleitet und unterstützt. Mehr als 90 Unternehmen der
    Gesundheitsbranche haben dieses Angebot bislang wahrgenommen. HCF setzt mit
    meinungsbildenden Seminaren und Vorträgen zukunftsweisende Impulse für die
    Healthcare-Branche. Zum Vorstand gehören Emily Andreae, Martina Gripp, Jutta
    Kristen, Cornelia Wanke und Katharina Schmidtke. Mehr Infos unter
    http://www.healthcare-frauen.de/

    Pressekontakt:

    Marleen Salihovic, Geschäftsstellenleitung
    Tel. 0179 72 66 421, E-Mail: presse@healthcare-frauen.de
    Bei Veröffentlichung der Pressemitteilung bitten wir freundlich um Zusendung
    eines Beleges/Links. Das beigefügte Bildmaterial ist honorarfrei, Fotocredit:
    Healthcare Frauen e.V.

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/73271/6124290
    OTS: Healthcare Frauen e.V.


