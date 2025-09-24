Neue Studie zeigt Handlungsbedarf für Unternehmen (FOTO)

Berlin (ots) - Erste deutsche Studie zu Wechseljahren und Führungskräften:



Milliardenverluste durch TabuisierungDie Untersuchung zeigt: 51,9 % der Befragten berichten von spürbarenLeistungseinbußen, 38,8 % reduzierten ihre Arbeitszeit oder wechselten diePosition. Laut einer Erhebung der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlinsummieren sich die wirtschaftlichen Folgekosten auf rund 9 Milliarden Euro proJahr , denn Millionen berufstätiger Frauen in Deutschland sind vonWechseljahresbeschwerden betroffen. International werden sogar mehr als 150Milliarden US-Dollar an Produktivitätsverlusten ausgewiesen (Mayo Clinic, 2023)."Unternehmen, die das Thema Wechseljahre enttabuisieren und konkreteUnterstützungsangebote schaffen, sichern sich nicht nur motivierteMitarbeiterinnen, sondern reduzieren signifikant ihre Kosten ", betont Prof. Dr.Susanne Eble, Studienleiterin und Beirätin bei HCF, einem der führendenNetzwerke weiblicher Führungskräfte im Gesundheitswesen.Strategische Ressource statt RisikoFrauen in dieser Lebensphase sind hochqualifiziert, erfahren und oft inSchlüsselpositionen tätig. Frühzeitige Kündigungen oder verpassteKarriereschritte bedeuten für Unternehmen nicht nur Wissenstransferverluste,sondern auch steigende Recruiting- und Einarbeitungskosten. ErfolgreichePraxisbeispiele aus Großbritannien und den USA - etwa bei Vodafone oder Diageo -belegen, dass gezielte Menopause-Support-Programme die Produktivität undMitarbeiterbindung nachhaltig steigern. "Deutschland hinkt hier noch hinterher.Das wollen wir Healthcare Frauen nicht so stehen lassen und engagieren uns füreine Enttabuisierung der Wechseljahre auf politischer, gesellschaftlicher, aberauch wirtschaftlicher Ebene" , so Cornelia Wanke, Vorständin der HealthcareFrauen.Handlungsbedarf: Was Unternehmen jetzt tun müssenUnternehmen müssen Wechseljahre als strategisches Thema verstehen, um Kosten zureduzieren und weibliche Führungskräfte zu halten. Die HCF-Studie benenntkonkrete Handlungsfelder:- Offene Kommunikation & Führungskräfteschulungen- Flexible Arbeitszeitmodelle & Homeoffice- Gezielte Gesundheitsangebote- Kultur der Wertschätzung und WissensbewahrungDer vollständige Studienbericht steht zum Download bereit:http://www.healthcare-frauen.de/projekte/womeninchangeEinladung zum Online-Event - Auftakt der Kampagne "I am a Women in Change"Am 2. Oktober startet die neue Kampagne "I am a Women in Change" mit einemdigitalen Kick-Off-Event (60 Minuten). Auf dem Programm: Vorstellung derStudienergebnisse, Praxisbeispiele von Unternehmen wie Vodafone und GedeonRichter sowie eine interaktive Session. Unternehmen, Führungskräfte undHR-Verantwortliche sind eingeladen, teilzunehmen und Impulse für eigeneStrategien mitzunehmen.Termin: Do., 02.10.25, 12:00 - 13:00 UhrFormat: Online (MS Teams)J etzt anmelden und Teil der Bewegung werden: https://ots.de/idHPqeZu den Healthcare Frauen e.V.Healthcare Frauen e.V. (HCF) ist ein Netzwerk von führenden Managerinnen in derdeutschsprachigen Gesundheitsbranche. Die 2007 gegründete Businessplattformfördert den fachlichen, persönlichen und geschäftlichen Austausch von weiblichenFührungskräften in verschiedenen Bereichen der Branche und die Healthcare FrauenEinfluss auf die Gestaltung des Gesundheitswesens. Besonderes Anliegen ist es,den weiblichen Nachwuchs für Führungspositionen zu ermutigen und auf dem Wegdorthin zu unterstützen. Dazu dient u.a. ein Mentoring-Programm, dasaufstiegswillige junge Frauen mit Hilfe erfahrener Führungspersönlichkeiten aufihrem Karriereweg begleitet und unterstützt. Mehr als 90 Unternehmen derGesundheitsbranche haben dieses Angebot bislang wahrgenommen. HCF setzt mitmeinungsbildenden Seminaren und Vorträgen zukunftsweisende Impulse für dieHealthcare-Branche. Zum Vorstand gehören Emily Andreae, Martina Gripp, JuttaKristen, Cornelia Wanke und Katharina Schmidtke. Mehr Infos unterhttp://www.healthcare-frauen.de/