Wechseljahre als Wirtschaftsfaktor
Neue Studie zeigt Handlungsbedarf für Unternehmen (FOTO)
Berlin (ots) - Erste deutsche Studie zu Wechseljahren und Führungskräften:
Unternehmen profitieren von Enttabuisierung und konkreten Programmen
Wechseljahresbeschwerden kosten deutsche Unternehmen jährlich Milliarden. Die
erste deutsche Studie "Wechseljahre und Leadership" , beauftragt von den
Healthcare Frauen e.V. (HCF), belegt: Mehr als jede zweite weibliche
Führungskraft erlebt die Wechseljahre als mentale und körperliche
Herausforderung. Für Unternehmen entstehen dadurch Produktivitätsverluste,
Know-how-Verlust und steigende Rekrutierungskosten - gleichzeitig liegen enorme
Chancen in einer proaktiven Unternehmenskultur.
Milliardenverluste durch Tabuisierung
Die Untersuchung zeigt: 51,9 % der Befragten berichten von spürbaren
Leistungseinbußen, 38,8 % reduzierten ihre Arbeitszeit oder wechselten die
Position. Laut einer Erhebung der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
summieren sich die wirtschaftlichen Folgekosten auf rund 9 Milliarden Euro pro
Jahr , denn Millionen berufstätiger Frauen in Deutschland sind von
Wechseljahresbeschwerden betroffen. International werden sogar mehr als 150
Milliarden US-Dollar an Produktivitätsverlusten ausgewiesen (Mayo Clinic, 2023).
"Unternehmen, die das Thema Wechseljahre enttabuisieren und konkrete
Unterstützungsangebote schaffen, sichern sich nicht nur motivierte
Mitarbeiterinnen, sondern reduzieren signifikant ihre Kosten ", betont Prof. Dr.
Susanne Eble, Studienleiterin und Beirätin bei HCF, einem der führenden
Netzwerke weiblicher Führungskräfte im Gesundheitswesen.
Strategische Ressource statt Risiko
Frauen in dieser Lebensphase sind hochqualifiziert, erfahren und oft in
Schlüsselpositionen tätig. Frühzeitige Kündigungen oder verpasste
Karriereschritte bedeuten für Unternehmen nicht nur Wissenstransferverluste,
sondern auch steigende Recruiting- und Einarbeitungskosten. Erfolgreiche
Praxisbeispiele aus Großbritannien und den USA - etwa bei Vodafone oder Diageo -
belegen, dass gezielte Menopause-Support-Programme die Produktivität und
Mitarbeiterbindung nachhaltig steigern. "Deutschland hinkt hier noch hinterher.
Das wollen wir Healthcare Frauen nicht so stehen lassen und engagieren uns für
eine Enttabuisierung der Wechseljahre auf politischer, gesellschaftlicher, aber
auch wirtschaftlicher Ebene" , so Cornelia Wanke, Vorständin der Healthcare
Frauen.
Handlungsbedarf: Was Unternehmen jetzt tun müssen
Unternehmen müssen Wechseljahre als strategisches Thema verstehen, um Kosten zu
reduzieren und weibliche Führungskräfte zu halten. Die HCF-Studie benennt
konkrete Handlungsfelder:
- Offene Kommunikation & Führungskräfteschulungen
- Flexible Arbeitszeitmodelle & Homeoffice
- Gezielte Gesundheitsangebote
- Kultur der Wertschätzung und Wissensbewahrung
Der vollständige Studienbericht steht zum Download bereit:
http://www.healthcare-frauen.de/projekte/womeninchange
Einladung zum Online-Event - Auftakt der Kampagne "I am a Women in Change"
Am 2. Oktober startet die neue Kampagne "I am a Women in Change" mit einem
digitalen Kick-Off-Event (60 Minuten). Auf dem Programm: Vorstellung der
Studienergebnisse, Praxisbeispiele von Unternehmen wie Vodafone und Gedeon
Richter sowie eine interaktive Session. Unternehmen, Führungskräfte und
HR-Verantwortliche sind eingeladen, teilzunehmen und Impulse für eigene
Strategien mitzunehmen.
Termin: Do., 02.10.25, 12:00 - 13:00 Uhr
Format: Online (MS Teams)
J etzt anmelden und Teil der Bewegung werden: https://ots.de/idHPqe
Zu den Healthcare Frauen e.V.
Healthcare Frauen e.V. (HCF) ist ein Netzwerk von führenden Managerinnen in der
deutschsprachigen Gesundheitsbranche. Die 2007 gegründete Businessplattform
fördert den fachlichen, persönlichen und geschäftlichen Austausch von weiblichen
Führungskräften in verschiedenen Bereichen der Branche und die Healthcare Frauen
Einfluss auf die Gestaltung des Gesundheitswesens. Besonderes Anliegen ist es,
den weiblichen Nachwuchs für Führungspositionen zu ermutigen und auf dem Weg
dorthin zu unterstützen. Dazu dient u.a. ein Mentoring-Programm, das
aufstiegswillige junge Frauen mit Hilfe erfahrener Führungspersönlichkeiten auf
ihrem Karriereweg begleitet und unterstützt. Mehr als 90 Unternehmen der
Gesundheitsbranche haben dieses Angebot bislang wahrgenommen. HCF setzt mit
meinungsbildenden Seminaren und Vorträgen zukunftsweisende Impulse für die
Healthcare-Branche. Zum Vorstand gehören Emily Andreae, Martina Gripp, Jutta
Kristen, Cornelia Wanke und Katharina Schmidtke. Mehr Infos unter
http://www.healthcare-frauen.de/
