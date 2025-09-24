Aiper erhält den „Kantar BrandZ Pioneering Global Brand Award 2025" und treibt mit KI-Innovationen die weltweite Revolution intelligenter Gartentechnologien voran

SHANGHAI, 24. September 2025 /PRNewswire/ -- Jüngst hat Kantar, das weltweit führende Institut für Markenbewertung, die Liste der „Pioneering Global Brand 2025" veröffentlicht. Aiper, eine führende Marke im Bereich der intelligenten Gartentechnologie, wurde als einziges Unternehmen in der Kategorie Gartenpflegegeräte ausgezeichnet – für seine herausragende Performance in diesem Segment. Diese Auszeichnung bestätigt Aipers führende Position auf dem globalen Markt, und zeigt, wie die KI-gestützten Lösungen des Unternehmens das Outdoor-Erlebnis von Familien weltweit neu definieren.

Als Wegbereiter in der Kategorie der kabellosen Poolroboter mit KI-Ausstattung bleibt Aiper seiner Markenmission „Sorgenfreies Gartenleben" unverändert treu. Seit dem Start seiner globalen Expansion im Jahr 2023 – mit Präsenz in Nordamerika, Europa, Australien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Südostasien hat Aiper bereits über zwei Millionen Haushalte mit intelligenten Reinigungslösungen versorgt. Durch die strategischen Partnerschaften mit POOLCORP- dem weltweit größten Händler in der Schwimmbadbranche – sowie Fluidra – einem globalen Branchenführer - stärkte Aiper zudem seine Markenführerschaft und sein globales Vertriebsnetzwerk.

Die Fähigkeit von Aiper, branchenspezifische Herausforderungen durch KI-Technologien zu überwinden, war der entscheidende Faktor für die diesjährige Anerkennung durch Kantar. Scuba V3, der KI-Poolreinigungsroboter der neuesten Generation von Aiper, wurde auf der IFA 2025 in Deutschland vorgestellt und erhielt mehrere Preise, darunter Chip Highlight IFA 2025, Netzwelt Innovation IFA 2025 und Reviewed Awards IFA 2025. Dank integrierter Kamera und eigens entwickelter visueller Erkennungsalgorithmen erkennt der Scuba V3 über 20 Hindernisse wie Blätter, Äste, Abflussöffnungen und Poolleitern präzise und ermöglicht so eine kollisionsfreie, vollständige und hocheffiziente Reinigung. Im Vergleich zu herkömmlichen Poolrobotern steigert die KI-gestützte Wegplanungsfunktion des Scuba V3 die Reinigungseffizienz. Mit einem Gewicht von nur 7,5 Kilogramm – etwa so viel wie eine Hauskatze – und einem Schnellablaufsystem überzeugt er durch besondere Handlichkeit und Komfort.