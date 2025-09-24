    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCapgemini AktievorwärtsNachrichten zu Capgemini

    Millennials und Gen Z verzichten zunehmend auf Lebensversicherungen (FOTO)

    Berlin (ots) -

    - Deutsche Verbraucher unter 40 Jahren lehnen traditionelle Lebensversicherungen
    ab, wegen mangelnder Unterstützung in ihrer aktuellen Lebensphase (45
    Prozent), hoher Prämienkosten (29 Prozent) und dem Mangel unmittelbarer
    Vorteile (19 Prozent).
    - Die Mehrheit bevorzugt stattdessen Leistungen, die bereits zu Lebzeiten
    greifen, etwa finanzielle Unterstützung in Notfällen, Prämien für
    gesundheitsbewusstes Verhalten oder eine Kostenübernahme bei
    Fruchtbarkeitsbehandlungen.

    Der gemeinsam vom Capgemini Research Institute und LIMRA erstellte World Life
    Insurance Report 2026 (https://www.capgemini.com/insights/research-library/world
    -life-insurance-report/?utm_source=PR&utm_medium=Referral&utm_campaign=WLIR&utm_
    cre=IMG&utm_id=2025Aug13) zeigt, dass 68 Prozent der unter 40-Jährigen eine
    Lebensversicherung als entscheidend für eine sichere, finanzielle Zukunft
    betrachten. Allerdings passen die aktuellen Angebote nicht zu ihren finanziellen
    Prioritäten, weshalb solche Versicherungen selten abgeschlossen werden. Die
    Studie stellt fest, dass junge Verbraucher[1] einen kurzfristigen Mehrwert durch
    leicht zugängliche Leistungen erwarten, die in einer traditionellen
    Lebensversicherungspolice oft nicht enthalten sind. Obwohl einige Versicherer
    diese Vorteile bieten, lehnt jeder vierte Verbraucher Lebensversicherungen ab,
    wegen komplizierter Prozesse und Fachsprache, die Verständnis und die Nutzung
    der Policen erschweren.

    "Millennials und die Generation Z genießen lieber erstmal ihr Leben und bauen
    erst einmal eigenes Vermögen auf, Heirat und Elternschaft kommen, wenn, dann
    erst später. Finanzielle Absicherung funktioniert für sie daher anders, auf die
    klassische Lebensversicherung verzichten sie gleich ganz. Die Branche kann sich
    nicht länger ausschließlich auf den klassischen Todesfallschutz verlassen oder
    eine politische Antwort auf die Altersvorsorge abwarten, um ihre Zukunft zu
    sichern. Versicherer müssen ihren Mehrwert vielmehr durch zu Lebzeiten abrufbare
    Leistungen unter Beweis stellen." ,so Klaus Thummert, Senior Director im Bereich
    Insurance bei Capgemini Invent in Deutschland. "Lebensversicherer können diese
    Lücke schließen mit innovativen Produkten, Mehrwerten und Kommunikation, die
    auch die Versicherungsnehmer von morgen erreicht. Für diese Mehrwerte müssen
    Versicherer bereit sein, neue Geschäftszweige aufbauen, in denen sie mit
    Unternehmen außerhalb der Versicherungswirtschaft konkurrieren."

    Eine Branche im Wandel: Relevanz für die nächste Generation von
    Versicherungsnehmern entscheidend

    Die Lebensversicherungsbranche steht vor einer zentralen Herausforderung, da die
