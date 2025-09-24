Studie zeigt
Millennials und Gen Z verzichten zunehmend auf Lebensversicherungen (FOTO)
Berlin (ots) -
- Deutsche Verbraucher unter 40 Jahren lehnen traditionelle Lebensversicherungen
ab, wegen mangelnder Unterstützung in ihrer aktuellen Lebensphase (45
Prozent), hoher Prämienkosten (29 Prozent) und dem Mangel unmittelbarer
Vorteile (19 Prozent).
- Die Mehrheit bevorzugt stattdessen Leistungen, die bereits zu Lebzeiten
greifen, etwa finanzielle Unterstützung in Notfällen, Prämien für
gesundheitsbewusstes Verhalten oder eine Kostenübernahme bei
Fruchtbarkeitsbehandlungen.
Der gemeinsam vom Capgemini Research Institute und LIMRA erstellte World Life
Insurance Report 2026 (https://www.capgemini.com/insights/research-library/world
-life-insurance-report/?utm_source=PR&utm_medium=Referral&utm_campaign=WLIR&utm_
cre=IMG&utm_id=2025Aug13) zeigt, dass 68 Prozent der unter 40-Jährigen eine
Lebensversicherung als entscheidend für eine sichere, finanzielle Zukunft
betrachten. Allerdings passen die aktuellen Angebote nicht zu ihren finanziellen
Prioritäten, weshalb solche Versicherungen selten abgeschlossen werden. Die
Studie stellt fest, dass junge Verbraucher[1] einen kurzfristigen Mehrwert durch
leicht zugängliche Leistungen erwarten, die in einer traditionellen
Lebensversicherungspolice oft nicht enthalten sind. Obwohl einige Versicherer
diese Vorteile bieten, lehnt jeder vierte Verbraucher Lebensversicherungen ab,
wegen komplizierter Prozesse und Fachsprache, die Verständnis und die Nutzung
der Policen erschweren.
"Millennials und die Generation Z genießen lieber erstmal ihr Leben und bauen
erst einmal eigenes Vermögen auf, Heirat und Elternschaft kommen, wenn, dann
erst später. Finanzielle Absicherung funktioniert für sie daher anders, auf die
klassische Lebensversicherung verzichten sie gleich ganz. Die Branche kann sich
nicht länger ausschließlich auf den klassischen Todesfallschutz verlassen oder
eine politische Antwort auf die Altersvorsorge abwarten, um ihre Zukunft zu
sichern. Versicherer müssen ihren Mehrwert vielmehr durch zu Lebzeiten abrufbare
Leistungen unter Beweis stellen." ,so Klaus Thummert, Senior Director im Bereich
Insurance bei Capgemini Invent in Deutschland. "Lebensversicherer können diese
Lücke schließen mit innovativen Produkten, Mehrwerten und Kommunikation, die
auch die Versicherungsnehmer von morgen erreicht. Für diese Mehrwerte müssen
Versicherer bereit sein, neue Geschäftszweige aufbauen, in denen sie mit
Unternehmen außerhalb der Versicherungswirtschaft konkurrieren."
Eine Branche im Wandel: Relevanz für die nächste Generation von
Versicherungsnehmern entscheidend
Die Lebensversicherungsbranche steht vor einer zentralen Herausforderung, da die
Eine Branche im Wandel: Relevanz für die nächste Generation von
Versicherungsnehmern entscheidend
Die Lebensversicherungsbranche steht vor einer zentralen Herausforderung, da die
