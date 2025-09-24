Millennials und Gen Z verzichten zunehmend auf Lebensversicherungen (FOTO)

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Capgemini unmittelbar vor Ausbruch und neuem Allzeithoch Capgemini -1,58 % Aktie 0 Aufrufe heute Dietlinde38 25.03.25, 14:04

Berlin (ots) -- Deutsche Verbraucher unter 40 Jahren lehnen traditionelle Lebensversicherungenab, wegen mangelnder Unterstützung in ihrer aktuellen Lebensphase (45Prozent), hoher Prämienkosten (29 Prozent) und dem Mangel unmittelbarerVorteile (19 Prozent).- Die Mehrheit bevorzugt stattdessen Leistungen, die bereits zu Lebzeitengreifen, etwa finanzielle Unterstützung in Notfällen, Prämien fürgesundheitsbewusstes Verhalten oder eine Kostenübernahme beiFruchtbarkeitsbehandlungen.Der gemeinsam vom Capgemini Research Institute und LIMRA erstellte World LifeInsurance Report 2026 (https://www.capgemini.com/insights/research-library/world-life-insurance-report/?utm_source=PR&utm_medium=Referral&utm_campaign=WLIR&utm_cre=IMG&utm_id=2025Aug13) zeigt, dass 68 Prozent der unter 40-Jährigen eineLebensversicherung als entscheidend für eine sichere, finanzielle Zukunftbetrachten. Allerdings passen die aktuellen Angebote nicht zu ihren finanziellenPrioritäten, weshalb solche Versicherungen selten abgeschlossen werden. DieStudie stellt fest, dass junge Verbraucher[1] einen kurzfristigen Mehrwert durchleicht zugängliche Leistungen erwarten, die in einer traditionellenLebensversicherungspolice oft nicht enthalten sind. Obwohl einige Versichererdiese Vorteile bieten, lehnt jeder vierte Verbraucher Lebensversicherungen ab,wegen komplizierter Prozesse und Fachsprache, die Verständnis und die Nutzungder Policen erschweren."Millennials und die Generation Z genießen lieber erstmal ihr Leben und bauenerst einmal eigenes Vermögen auf, Heirat und Elternschaft kommen, wenn, dannerst später. Finanzielle Absicherung funktioniert für sie daher anders, auf dieklassische Lebensversicherung verzichten sie gleich ganz. Die Branche kann sichnicht länger ausschließlich auf den klassischen Todesfallschutz verlassen odereine politische Antwort auf die Altersvorsorge abwarten, um ihre Zukunft zusichern. Versicherer müssen ihren Mehrwert vielmehr durch zu Lebzeiten abrufbareLeistungen unter Beweis stellen." ,so Klaus Thummert, Senior Director im BereichInsurance bei Capgemini Invent in Deutschland. "Lebensversicherer können dieseLücke schließen mit innovativen Produkten, Mehrwerten und Kommunikation, dieauch die Versicherungsnehmer von morgen erreicht. Für diese Mehrwerte müssenVersicherer bereit sein, neue Geschäftszweige aufbauen, in denen sie mitUnternehmen außerhalb der Versicherungswirtschaft konkurrieren."Eine Branche im Wandel: Relevanz für die nächste Generation vonVersicherungsnehmern entscheidendDie Lebensversicherungsbranche steht vor einer zentralen Herausforderung, da die