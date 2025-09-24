Zoomlion verlängert das Programm „Love Changes Destiny" bis ins 23. Jahr und fördert damit die globale Gemeinschaftsentwicklung

CHANGSHA, China, 24. September 2025 /PRNewswire/ -- Anlässlich des kürzlich begangenen Internationalen Tages der Wohltätigkeit bekräftigte Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) sein langjähriges Engagement für soziale Verantwortung durch eine Spende in Höhe von 2 Millionen RMB (ca. 280.000 US-Dollar) an die diesjährige Stipendieninitiative „Love Changes Destiny" (Liebe verändert das Schicksal).

Seit seiner Einführung im Jahr 2003 wurde das Programm 23 Jahre in Folge fortgesetzt. Die kumulierten Spenden belaufen sich mittlerweile auf über 38 Millionen RMB (ca. 5,3 Millionen US-Dollar) und bieten Hunderttausenden von Schülern und Studenten wichtige Unterstützung bei ihrer Ausbildung. Dieses kontinuierliche Engagement unterstreicht die Verantwortung von Zoomlion auf seinem Heimatmarkt und spiegelt gleichzeitig das umfassende Engagement des Unternehmens für die Entwicklung von Gemeinschaften auf der ganzen Welt wider.

Die „Love Changes Destiny"-Zeremonie 2025 fand in Changsha statt und brachte Vertreter von Regierung, Wohltätigkeitsorganisationen und Unternehmen zusammen, um bedürftige Schüler zu unterstützen. Die Teilnehmer hörten Berichte von Begünstigten, die erzählten, wie das Programm sie dazu inspiriert hat, durchzuhalten und einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Zoomlion spendete über die Hunan Charity Federation zusätzlich 800.000 RMB, um Schüler aus ethnischen Minderheiten in ländlichen Regionen zu unterstützen, und bekräftigte damit sein Engagement für eine inklusive Entwicklung.

In mehr als zwei Jahrzehnten hat das Programm Milliarden von Yuan gesammelt und fast 255.000 Schüler und Studenten unterstützt. Zoomlion wurde als wichtiger Förderer anerkannt und mit bedeutenden nationalen Wohltätigkeitspreisen ausgezeichnet.

Das Engagement von Zoomlion für soziale Verantwortung reicht weit über Chinas Grenzen hinaus. In Vietnam unterstützte das Unternehmen die Wiederaufbauarbeiten im Bezirk Bac Ha nach dem Taifun Yagi im Jahr 2024 durch die Spende von Hilfsgütern und die Unterstützung beim Wiederaufbau der Infrastruktur in den Bergdörfern. Auf den Philippinen organisierte die lokale Tochtergesellschaft kürzlich eine Wohltätigkeitsveranstaltung im Rehoboth Sampaloc Waisenhaus in der Provinz Rizal, bei der Lebensmittel, Babyartikel und Spielzeug für 27 Kinder übergeben wurden. Das Unternehmen hat sich auch an landwirtschaftlichen Kooperationsprojekten in Ländern wie Kambodscha, Laos und der Dominikanischen Republik beteiligt und dabei Ausrüstung und Schulungen bereitgestellt, um die Modernisierung und nachhaltige Entwicklung zu unterstützen.

Zoomlion verbindet lokales Handeln mit globaler Verantwortung und verknüpft sein Wachstum als führender Gerätehersteller mit langfristigen Beiträgen zu Bildung, Katastrophenhilfe und landwirtschaftlichem Fortschritt. Das Unternehmen baut seine globale Präsenz aus und engagiert sich weiterhin für Initiativen, die die Widerstandsfähigkeit von Gemeinschaften und eine nachhaltige Entwicklung fördern. Damit unterstreicht es, dass Unternehmensverantwortung und globale Bürgerschaft zentrale Bestandteile seiner langfristigen Vision sind.

