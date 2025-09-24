    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    Es steht viel auf dem Spiel

    2017 Aufrufe 2017 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lufthansa: Drastische Veränderungen angedroht

    Nach den gestiegenen Standortkosten in Deutschland, will Lufthansa-Chef Jens Ritter woanders sparen und droht, mehrere Flugstrecken zu streichen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Lufthansa droht mit Streckenstreichungen in Deutschland.
    • Regierung plant keine Steuererleichterungen für Luftfahrt.
    • Hohe Standortkosten gefährden Wettbewerbsfähigkeit.
    • Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Es steht viel auf dem Spiel - Lufthansa: Drastische Veränderungen angedroht
    Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

    Ursprünglich wollte die Bundesregierung Steuererleichterungen für die Luftfahrt beschließen. Bisher hat sie das Projekt allerdings nicht umgesetzt, weswegen die Lufthansa jetzt droht. Aufgrund von steigenden Kosten für den Luftverkehr hat Lufthansa-Chef Jens Ritter die Bundesregierung kritisiert und mit einer möglichen Stilllegung weiterer Flugverbindungen gedroht. Besonders kleinere Flughäfen könnten davon betroffen sein.

    "Wenn Verbindungen unrentabel werden, sind wir gezwungen, Strecken zu reduzieren und die Flugzeuge woanders einzusetzen", sagte der Lufthansa-CEO den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Auf der internen Liste stünden Standorte wie Bremen, Dresden, Köln, Leipzig, Münster, Nürnberg und Stuttgart – "um nur einige zu nennen", so Ritter. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!
    Long
    7,06€
    Basispreis
    0,50
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    8,00€
    Basispreis
    0,52
    Ask
    × 14,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Grund der Drohung sind aus Sicht der Lufthansa gestiegene Standortkosten in Deutschland. Insbesondere kritisierte Ritter den Haushaltsentwurf der Bundesregierung für 2026. Darin seien keine Entlastungen für den Luftverkehr vorgesehen. "Es ist sehr enttäuschend, dass die Bundesregierung keinerlei Unterstützung für Flüge ab Deutschland plant", sagte er.

    Deutsche Lufthansa

    +1,24 %
    -0,62 %
    -9,71 %
    +7,31 %
    +17,98 %
    +30,09 %
    +38,32 %
    -10,76 %
    +64,64 %
    ISIN:DE0008232125WKN:823212

    Tatsächlich hatten Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag zugesagt, "luftverkehrsspezifische Steuern, Gebühren und Abgaben" zu reduzieren und eine im Jahr 2024 in Kraft getretene Steuererhöhung zurückzunehmen. Seit Mai kostet die Luftverkehrsteuer für Kurzstreckenflüge 15,53 Euro pro Ticket (zuvor 12,48 Euro), bei Mittelstrecken ligt sie bei 39,34 Euro (vorher 31,61 Euro) und bei Langstrecken bei 70,83 Euro (vorher 56,91 Euro).

    Die Kranich-Airline hatte bereits in der Vergangenheit mehrfach betont, dass hohe Standortkosten internationale Wettbewerbsfähigkeit gefährden könnten. Das Bundesfinanzministerium hat zu Ritters Äußerungen bislang keine Stellung bezogen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 7,494EUR auf Tradegate (24. September 2025, 13:21 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Es steht viel auf dem Spiel Lufthansa: Drastische Veränderungen angedroht Nach den gestiegenen Standortkosten in Deutschland, will Lufthansa-Chef Jens Ritter woanders sparen und droht, mehrere Flugstrecken zu streichen.