Lufthansa: Drastische Veränderungen angedroht

"Wenn Verbindungen unrentabel werden, sind wir gezwungen, Strecken zu reduzieren und die Flugzeuge woanders einzusetzen", sagte der Lufthansa-CEO den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Auf der internen Liste stünden Standorte wie Bremen, Dresden, Köln, Leipzig, Münster, Nürnberg und Stuttgart – "um nur einige zu nennen", so Ritter.

Ursprünglich wollte die Bundesregierung Steuererleichterungen für die Luftfahrt beschließen. Bisher hat sie das Projekt allerdings nicht umgesetzt, weswegen die Lufthansa jetzt droht. Aufgrund von steigenden Kosten für den Luftverkehr hat Lufthansa -Chef Jens Ritter die Bundesregierung kritisiert und mit einer möglichen Stilllegung weiterer Flugverbindungen gedroht. Besonders kleinere Flughäfen könnten davon betroffen sein.

Grund der Drohung sind aus Sicht der Lufthansa gestiegene Standortkosten in Deutschland. Insbesondere kritisierte Ritter den Haushaltsentwurf der Bundesregierung für 2026. Darin seien keine Entlastungen für den Luftverkehr vorgesehen. "Es ist sehr enttäuschend, dass die Bundesregierung keinerlei Unterstützung für Flüge ab Deutschland plant", sagte er.

Tatsächlich hatten Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag zugesagt, "luftverkehrsspezifische Steuern, Gebühren und Abgaben" zu reduzieren und eine im Jahr 2024 in Kraft getretene Steuererhöhung zurückzunehmen. Seit Mai kostet die Luftverkehrsteuer für Kurzstreckenflüge 15,53 Euro pro Ticket (zuvor 12,48 Euro), bei Mittelstrecken ligt sie bei 39,34 Euro (vorher 31,61 Euro) und bei Langstrecken bei 70,83 Euro (vorher 56,91 Euro).

Die Kranich-Airline hatte bereits in der Vergangenheit mehrfach betont, dass hohe Standortkosten internationale Wettbewerbsfähigkeit gefährden könnten. Das Bundesfinanzministerium hat zu Ritters Äußerungen bislang keine Stellung bezogen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

