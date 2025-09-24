Besonders beachtet!
Starke Performance RENK Group Aktie legt zu - 24.09.2025
Am heutigen Handelstag konnte die RENK Group Aktie bisher um +4,61 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.
RENK Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.09.2025
Einen starken Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Sie steigt um +4,61 % auf 76,41€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von RENK Group einen Gewinn von +9,82 % verbuchen.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,03 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,88 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei RENK Group auf +299,80 %.
Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,43 % geändert.
RENK Group Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,03 %
|1 Monat
|+23,88 %
|3 Monate
|+9,82 %
|1 Jahr
|+227,24 %
Informationen zur RENK Group Aktie
Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,64 Mrd.EUR wert.
Trump-Wende schiebt Rüstung an - Rheinmetall nahe Rekord
Eine Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump im Ukraine-Krieg hat die Rüstungswerte am Mittwoch angetrieben. Die Aktien von Rheinmetall zogen an der Dax -Spitze um 1,9 Prozent auf 1.949 Euro an und näherten sich damit wieder ihrem Rekord von 1.983 …
Mit leichtem Minus weiter auf Richtungssuche
Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Mittwoch zurückgehalten. Auch Konjunkturdaten brachten kaum Impulse. So trübte sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im September - gemessen am Ifo-Geschäftsklimaindex - erstmals seit einem …
Trump droht Moskau: Rheinmetall & DroneShield treiben globale Rüstungsrallye
Trumps Forderung nach einem härteren NATO-Kurs gegen Russland treibt Rüstungswerte weltweit an. Rheinmetall nähert sich dem Rekordhoch, DroneShield gewinnt über 7 Prozent.
RENK Group Aktie jetzt kaufen?
Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.