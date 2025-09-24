    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Sharing-Anbieter Voi und MOBIDROM starten Kooperation (FOTO)

    Düsseldorf (ots) - Korrigierte Fassung der Meldung vom 23.09.2025 14:26 (Bitte
    beachten Sie: Es handelt sich um Mobilitätsdaten für Leihroller)

    - Premiere in NRW: Erstmals sind offene Sharing-Daten für Leihroller landesweit
    verfügbar
    - Transparenz durch Voi: Fahrzeugdaten direkt über die MOBIDROM Datenplattform
    abrufbar
    - Standardisiert & frei nutzbar: GBFS-Schnittstelle mit offener Lizenz

    Die NRW.Mobidrom GmbH und der Sharing-Anbieter Voi geben eine Partnerschaft im
    Bereich Mobilitätsdaten für Leihroller bekannt: Voi ist der erste Anbieter in
    Nordrhein-Westfalen, der landesweit Mobilitätsdaten für seine Fahrzeuge offen
    lizenziert über die MOBIDROM Datenplattform bereitstellt.

    Ab sofort sind die Standorte und Ladezustände der E-Scooter von Voi in 16
    NRW-Städten - darunter Düsseldorf, Köln, Dortmund und Wuppertal - offen
    abrufbar. Damit wird der Grundstein gelegt für Anwendungen, die verschiedene
    Verkehrsmittel nahtlos miteinander verbinden.

    Jochen Harding, Geschäftsführer der NRW.Mobidrom GmbH:

    "Mit der offenen Bereitstellung der Daten durch Voi schaffen wir gemeinsam mehr
    Transparenz und verbessern die Datenverfügbarkeit im Sharing-Sektor in
    Nordrhein-Westfalen. Davon profitieren alle - von Verkehrsunternehmen über
    Kommunen bis zur Forschung. Auf dieser Basis können neue, innovative Services
    für eine nachhaltige, intermodale Mobilität entstehen."

    Eike Lütjen, Geschäftsführer Voi Deutschland:

    "Wir bei Voi sind überzeugt, dass offene Daten ein Schlüsselfaktor für die
    Weiterentwicklung urbaner Mobilität sind. Als erster Sharing-Anbieter in NRW
    stellen wir unsere Daten schon heute über MOBIDROM offen bereit - noch vor der
    gesetzlichen Pflicht - und leisten so einen aktiven Beitrag, intermodale
    Mobilitätslösungen einfacher und für alle zugänglich zu machen."

    Bedeutung der MOBIDROM Datenplattform

    Die Bereitstellung der Daten auf der MOBIDROM Datenplattform schafft auch
    Vorteile für durchgängige Reiseketten. So können Entwickler und Start-ups auf
    Basis dieser Daten neue digitale Services entwickeln. Zudem erhalten
    Verkehrsunternehmen und Kommunen einen transparenten Überblick über
    Sharing-Angebote und können ihre Planungen besser am tatsächlichen Bedarf
    ausrichten. Auch Forschung und Wissenschaft gewinnen Zugang zu wertvollen Daten.

    Mit der Datenbereitstellung erfüllt Voi schon heute geltende EU-Vorgaben, die
    spätestens bis zum 01.12.2026 umgesetzt werden müssen. Mit der Kooperation von
    MOBIDROM und Voi wird erstmals in Nordrhein-Westfalen der offene Zugang zu
    Sharing-Daten Realität - ein Meilenstein für die nachhaltige und
    verkehrsmittelübergreifende und intermodale Mobilität der Zukunft.

    Über Voi:

    Voi ist ein führender europäischer Anbieter von E-Scooter- und E-Bike-Sharing
    mit Sitz in Stockholm. Das 2018 gegründete Unternehmen ist heute in über 100
    Städten in 12 Ländern aktiv und verfolgt das Ziel, den motorisierten
    Individualverkehr zu reduzieren und lebenswerte Städte zu fördern. Die geteilten
    Fahrzeuge von Voi bieten eine flexible Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr und
    leisten einen Beitrag zu einer nachhaltigeren urbanen Mobilität.

    Mehr als 8 Millionen registrierte Nutzer und Nutzerinnen haben über 300
    Millionen Fahrten mit Voi unternommen. Rund 1.000 Mitarbeitende arbeiten
    europaweit an Innovationen, städtischen Partnerschaften und hohen Standards bei
    Sicherheit, Inklusion und Nachhaltigkeit.

    Über MOBIDROM:

    Die NRW.Mobidrom GmbH - kurz MOBIDROM - ist die Landesagentur für
    Mobilitätsdaten. Zentrale Unternehmensaufgabe ist die NRW-weite Aufbereitung,
    Bündelung und Bereitstellung von Mobilitätsdaten über die MOBIDROM
    Datenplattform. Kommunen und Unternehmen profitieren von einer einfachen
    Übermittlung und Nutzung qualitätsgesicherter Daten. Zum Angebot zählt auch der
    Zonenmanager - eine Anwendung zur digitalen Abstimmung von Sharing-Zonen
    zwischen Kommunen und Anbietern. Zudem betreibt und entwickelt das Unternehmen
    Verkehr.NRW weiter - ein Verkehrsportal mit Echtzeitdaten für die Reiseplanung
    mit Bus und Bahn, Fahrrad oder Auto. Für Geschäftskunden entstehen parallel die
    MOBIDROM Routing Services: Über eine einfache Schnittstelle lassen sich
    verkehrsträgerübergreifend Routenberechnungen für die Nutzung in eigenen
    Auskunftssystemen einbinden. Seit Anfang 2025 erweitert das webbasierte Portal
    SEVAS die MOBIDROM-Produktfamilie mit speziellen Daten für eine
    stadtverträgliche Steuerung des Lkw-Verkehrs.

    Presseansprechpartner:

    Tim Schäfer
    PR & Communications Manager DACH
    +49 175 6528997
    mailto:tim.schaefer@voi.com

    Harald Fletcher, NRW.Mobidrom GmbH
    Leiter Kommunikation & Marketing
    +49 (0)162 9699765
    mailto:harald.fletcher@mobidrom.nrw

