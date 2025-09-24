Sharing-Anbieter Voi und MOBIDROM starten Kooperation (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Korrigierte Fassung der Meldung vom 23.09.2025 14:26 (Bitte

beachten Sie: Es handelt sich um Mobilitätsdaten für Leihroller)



- Premiere in NRW: Erstmals sind offene Sharing-Daten für Leihroller landesweit

verfügbar

- Transparenz durch Voi: Fahrzeugdaten direkt über die MOBIDROM Datenplattform

abrufbar

- Standardisiert & frei nutzbar: GBFS-Schnittstelle mit offener Lizenz





Die NRW.Mobidrom GmbH und der Sharing-Anbieter Voi geben eine Partnerschaft im

Bereich Mobilitätsdaten für Leihroller bekannt: Voi ist der erste Anbieter in

Nordrhein-Westfalen, der landesweit Mobilitätsdaten für seine Fahrzeuge offen

lizenziert über die MOBIDROM Datenplattform bereitstellt.



Ab sofort sind die Standorte und Ladezustände der E-Scooter von Voi in 16

NRW-Städten - darunter Düsseldorf, Köln, Dortmund und Wuppertal - offen

abrufbar. Damit wird der Grundstein gelegt für Anwendungen, die verschiedene

Verkehrsmittel nahtlos miteinander verbinden.



Jochen Harding, Geschäftsführer der NRW.Mobidrom GmbH:



"Mit der offenen Bereitstellung der Daten durch Voi schaffen wir gemeinsam mehr

Transparenz und verbessern die Datenverfügbarkeit im Sharing-Sektor in

Nordrhein-Westfalen. Davon profitieren alle - von Verkehrsunternehmen über

Kommunen bis zur Forschung. Auf dieser Basis können neue, innovative Services

für eine nachhaltige, intermodale Mobilität entstehen."



Eike Lütjen, Geschäftsführer Voi Deutschland:



"Wir bei Voi sind überzeugt, dass offene Daten ein Schlüsselfaktor für die

Weiterentwicklung urbaner Mobilität sind. Als erster Sharing-Anbieter in NRW

stellen wir unsere Daten schon heute über MOBIDROM offen bereit - noch vor der

gesetzlichen Pflicht - und leisten so einen aktiven Beitrag, intermodale

Mobilitätslösungen einfacher und für alle zugänglich zu machen."



Bedeutung der MOBIDROM Datenplattform



Die Bereitstellung der Daten auf der MOBIDROM Datenplattform schafft auch

Vorteile für durchgängige Reiseketten. So können Entwickler und Start-ups auf

Basis dieser Daten neue digitale Services entwickeln. Zudem erhalten

Verkehrsunternehmen und Kommunen einen transparenten Überblick über

Sharing-Angebote und können ihre Planungen besser am tatsächlichen Bedarf

ausrichten. Auch Forschung und Wissenschaft gewinnen Zugang zu wertvollen Daten.



Mit der Datenbereitstellung erfüllt Voi schon heute geltende EU-Vorgaben, die

spätestens bis zum 01.12.2026 umgesetzt werden müssen. Mit der Kooperation von

MOBIDROM und Voi wird erstmals in Nordrhein-Westfalen der offene Zugang zu

Sharing-Daten Realität - ein Meilenstein für die nachhaltige und

verkehrsmittelübergreifende und intermodale Mobilität der Zukunft.



Über Voi:



Voi ist ein führender europäischer Anbieter von E-Scooter- und E-Bike-Sharing

mit Sitz in Stockholm. Das 2018 gegründete Unternehmen ist heute in über 100

Städten in 12 Ländern aktiv und verfolgt das Ziel, den motorisierten

Individualverkehr zu reduzieren und lebenswerte Städte zu fördern. Die geteilten

Fahrzeuge von Voi bieten eine flexible Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr und

leisten einen Beitrag zu einer nachhaltigeren urbanen Mobilität.



Mehr als 8 Millionen registrierte Nutzer und Nutzerinnen haben über 300

Millionen Fahrten mit Voi unternommen. Rund 1.000 Mitarbeitende arbeiten

europaweit an Innovationen, städtischen Partnerschaften und hohen Standards bei

Sicherheit, Inklusion und Nachhaltigkeit.



Über MOBIDROM:



Die NRW.Mobidrom GmbH - kurz MOBIDROM - ist die Landesagentur für

Mobilitätsdaten. Zentrale Unternehmensaufgabe ist die NRW-weite Aufbereitung,

Bündelung und Bereitstellung von Mobilitätsdaten über die MOBIDROM

Datenplattform. Kommunen und Unternehmen profitieren von einer einfachen

Übermittlung und Nutzung qualitätsgesicherter Daten. Zum Angebot zählt auch der

Zonenmanager - eine Anwendung zur digitalen Abstimmung von Sharing-Zonen

zwischen Kommunen und Anbietern. Zudem betreibt und entwickelt das Unternehmen

Verkehr.NRW weiter - ein Verkehrsportal mit Echtzeitdaten für die Reiseplanung

mit Bus und Bahn, Fahrrad oder Auto. Für Geschäftskunden entstehen parallel die

MOBIDROM Routing Services: Über eine einfache Schnittstelle lassen sich

verkehrsträgerübergreifend Routenberechnungen für die Nutzung in eigenen

Auskunftssystemen einbinden. Seit Anfang 2025 erweitert das webbasierte Portal

SEVAS die MOBIDROM-Produktfamilie mit speziellen Daten für eine

stadtverträgliche Steuerung des Lkw-Verkehrs.



