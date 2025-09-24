Korrektur
Sharing-Anbieter Voi und MOBIDROM starten Kooperation (FOTO)
Düsseldorf (ots) - Korrigierte Fassung der Meldung vom 23.09.2025 14:26 (Bitte
beachten Sie: Es handelt sich um Mobilitätsdaten für Leihroller)
- Premiere in NRW: Erstmals sind offene Sharing-Daten für Leihroller landesweit
verfügbar
- Transparenz durch Voi: Fahrzeugdaten direkt über die MOBIDROM Datenplattform
abrufbar
- Standardisiert & frei nutzbar: GBFS-Schnittstelle mit offener Lizenz
beachten Sie: Es handelt sich um Mobilitätsdaten für Leihroller)
- Premiere in NRW: Erstmals sind offene Sharing-Daten für Leihroller landesweit
verfügbar
- Transparenz durch Voi: Fahrzeugdaten direkt über die MOBIDROM Datenplattform
abrufbar
- Standardisiert & frei nutzbar: GBFS-Schnittstelle mit offener Lizenz
Die NRW.Mobidrom GmbH und der Sharing-Anbieter Voi geben eine Partnerschaft im
Bereich Mobilitätsdaten für Leihroller bekannt: Voi ist der erste Anbieter in
Nordrhein-Westfalen, der landesweit Mobilitätsdaten für seine Fahrzeuge offen
lizenziert über die MOBIDROM Datenplattform bereitstellt.
Ab sofort sind die Standorte und Ladezustände der E-Scooter von Voi in 16
NRW-Städten - darunter Düsseldorf, Köln, Dortmund und Wuppertal - offen
abrufbar. Damit wird der Grundstein gelegt für Anwendungen, die verschiedene
Verkehrsmittel nahtlos miteinander verbinden.
Jochen Harding, Geschäftsführer der NRW.Mobidrom GmbH:
"Mit der offenen Bereitstellung der Daten durch Voi schaffen wir gemeinsam mehr
Transparenz und verbessern die Datenverfügbarkeit im Sharing-Sektor in
Nordrhein-Westfalen. Davon profitieren alle - von Verkehrsunternehmen über
Kommunen bis zur Forschung. Auf dieser Basis können neue, innovative Services
für eine nachhaltige, intermodale Mobilität entstehen."
Eike Lütjen, Geschäftsführer Voi Deutschland:
"Wir bei Voi sind überzeugt, dass offene Daten ein Schlüsselfaktor für die
Weiterentwicklung urbaner Mobilität sind. Als erster Sharing-Anbieter in NRW
stellen wir unsere Daten schon heute über MOBIDROM offen bereit - noch vor der
gesetzlichen Pflicht - und leisten so einen aktiven Beitrag, intermodale
Mobilitätslösungen einfacher und für alle zugänglich zu machen."
Bedeutung der MOBIDROM Datenplattform
Die Bereitstellung der Daten auf der MOBIDROM Datenplattform schafft auch
Vorteile für durchgängige Reiseketten. So können Entwickler und Start-ups auf
Basis dieser Daten neue digitale Services entwickeln. Zudem erhalten
Verkehrsunternehmen und Kommunen einen transparenten Überblick über
Sharing-Angebote und können ihre Planungen besser am tatsächlichen Bedarf
ausrichten. Auch Forschung und Wissenschaft gewinnen Zugang zu wertvollen Daten.
Mit der Datenbereitstellung erfüllt Voi schon heute geltende EU-Vorgaben, die
spätestens bis zum 01.12.2026 umgesetzt werden müssen. Mit der Kooperation von
MOBIDROM und Voi wird erstmals in Nordrhein-Westfalen der offene Zugang zu
Sharing-Daten Realität - ein Meilenstein für die nachhaltige und
verkehrsmittelübergreifende und intermodale Mobilität der Zukunft.
Über Voi:
Voi ist ein führender europäischer Anbieter von E-Scooter- und E-Bike-Sharing
mit Sitz in Stockholm. Das 2018 gegründete Unternehmen ist heute in über 100
Städten in 12 Ländern aktiv und verfolgt das Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren und lebenswerte Städte zu fördern. Die geteilten
Fahrzeuge von Voi bieten eine flexible Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr und
leisten einen Beitrag zu einer nachhaltigeren urbanen Mobilität.
Mehr als 8 Millionen registrierte Nutzer und Nutzerinnen haben über 300
Millionen Fahrten mit Voi unternommen. Rund 1.000 Mitarbeitende arbeiten
europaweit an Innovationen, städtischen Partnerschaften und hohen Standards bei
Sicherheit, Inklusion und Nachhaltigkeit.
Über MOBIDROM:
Die NRW.Mobidrom GmbH - kurz MOBIDROM - ist die Landesagentur für
Mobilitätsdaten. Zentrale Unternehmensaufgabe ist die NRW-weite Aufbereitung,
Bündelung und Bereitstellung von Mobilitätsdaten über die MOBIDROM
Datenplattform. Kommunen und Unternehmen profitieren von einer einfachen
Übermittlung und Nutzung qualitätsgesicherter Daten. Zum Angebot zählt auch der
Zonenmanager - eine Anwendung zur digitalen Abstimmung von Sharing-Zonen
zwischen Kommunen und Anbietern. Zudem betreibt und entwickelt das Unternehmen
Verkehr.NRW weiter - ein Verkehrsportal mit Echtzeitdaten für die Reiseplanung
mit Bus und Bahn, Fahrrad oder Auto. Für Geschäftskunden entstehen parallel die
MOBIDROM Routing Services: Über eine einfache Schnittstelle lassen sich
verkehrsträgerübergreifend Routenberechnungen für die Nutzung in eigenen
Auskunftssystemen einbinden. Seit Anfang 2025 erweitert das webbasierte Portal
SEVAS die MOBIDROM-Produktfamilie mit speziellen Daten für eine
stadtverträgliche Steuerung des Lkw-Verkehrs.
Presseansprechpartner:
Tim Schäfer
PR & Communications Manager DACH
+49 175 6528997
mailto:tim.schaefer@voi.com
Harald Fletcher, NRW.Mobidrom GmbH
Leiter Kommunikation & Marketing
+49 (0)162 9699765
mailto:harald.fletcher@mobidrom.nrw
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/174453/6124305
OTS: NRW.Mobidrom GmbH
Bereich Mobilitätsdaten für Leihroller bekannt: Voi ist der erste Anbieter in
Nordrhein-Westfalen, der landesweit Mobilitätsdaten für seine Fahrzeuge offen
lizenziert über die MOBIDROM Datenplattform bereitstellt.
Ab sofort sind die Standorte und Ladezustände der E-Scooter von Voi in 16
NRW-Städten - darunter Düsseldorf, Köln, Dortmund und Wuppertal - offen
abrufbar. Damit wird der Grundstein gelegt für Anwendungen, die verschiedene
Verkehrsmittel nahtlos miteinander verbinden.
Jochen Harding, Geschäftsführer der NRW.Mobidrom GmbH:
"Mit der offenen Bereitstellung der Daten durch Voi schaffen wir gemeinsam mehr
Transparenz und verbessern die Datenverfügbarkeit im Sharing-Sektor in
Nordrhein-Westfalen. Davon profitieren alle - von Verkehrsunternehmen über
Kommunen bis zur Forschung. Auf dieser Basis können neue, innovative Services
für eine nachhaltige, intermodale Mobilität entstehen."
Eike Lütjen, Geschäftsführer Voi Deutschland:
"Wir bei Voi sind überzeugt, dass offene Daten ein Schlüsselfaktor für die
Weiterentwicklung urbaner Mobilität sind. Als erster Sharing-Anbieter in NRW
stellen wir unsere Daten schon heute über MOBIDROM offen bereit - noch vor der
gesetzlichen Pflicht - und leisten so einen aktiven Beitrag, intermodale
Mobilitätslösungen einfacher und für alle zugänglich zu machen."
Bedeutung der MOBIDROM Datenplattform
Die Bereitstellung der Daten auf der MOBIDROM Datenplattform schafft auch
Vorteile für durchgängige Reiseketten. So können Entwickler und Start-ups auf
Basis dieser Daten neue digitale Services entwickeln. Zudem erhalten
Verkehrsunternehmen und Kommunen einen transparenten Überblick über
Sharing-Angebote und können ihre Planungen besser am tatsächlichen Bedarf
ausrichten. Auch Forschung und Wissenschaft gewinnen Zugang zu wertvollen Daten.
Mit der Datenbereitstellung erfüllt Voi schon heute geltende EU-Vorgaben, die
spätestens bis zum 01.12.2026 umgesetzt werden müssen. Mit der Kooperation von
MOBIDROM und Voi wird erstmals in Nordrhein-Westfalen der offene Zugang zu
Sharing-Daten Realität - ein Meilenstein für die nachhaltige und
verkehrsmittelübergreifende und intermodale Mobilität der Zukunft.
Über Voi:
Voi ist ein führender europäischer Anbieter von E-Scooter- und E-Bike-Sharing
mit Sitz in Stockholm. Das 2018 gegründete Unternehmen ist heute in über 100
Städten in 12 Ländern aktiv und verfolgt das Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren und lebenswerte Städte zu fördern. Die geteilten
Fahrzeuge von Voi bieten eine flexible Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr und
leisten einen Beitrag zu einer nachhaltigeren urbanen Mobilität.
Mehr als 8 Millionen registrierte Nutzer und Nutzerinnen haben über 300
Millionen Fahrten mit Voi unternommen. Rund 1.000 Mitarbeitende arbeiten
europaweit an Innovationen, städtischen Partnerschaften und hohen Standards bei
Sicherheit, Inklusion und Nachhaltigkeit.
Über MOBIDROM:
Die NRW.Mobidrom GmbH - kurz MOBIDROM - ist die Landesagentur für
Mobilitätsdaten. Zentrale Unternehmensaufgabe ist die NRW-weite Aufbereitung,
Bündelung und Bereitstellung von Mobilitätsdaten über die MOBIDROM
Datenplattform. Kommunen und Unternehmen profitieren von einer einfachen
Übermittlung und Nutzung qualitätsgesicherter Daten. Zum Angebot zählt auch der
Zonenmanager - eine Anwendung zur digitalen Abstimmung von Sharing-Zonen
zwischen Kommunen und Anbietern. Zudem betreibt und entwickelt das Unternehmen
Verkehr.NRW weiter - ein Verkehrsportal mit Echtzeitdaten für die Reiseplanung
mit Bus und Bahn, Fahrrad oder Auto. Für Geschäftskunden entstehen parallel die
MOBIDROM Routing Services: Über eine einfache Schnittstelle lassen sich
verkehrsträgerübergreifend Routenberechnungen für die Nutzung in eigenen
Auskunftssystemen einbinden. Seit Anfang 2025 erweitert das webbasierte Portal
SEVAS die MOBIDROM-Produktfamilie mit speziellen Daten für eine
stadtverträgliche Steuerung des Lkw-Verkehrs.
Presseansprechpartner:
Tim Schäfer
PR & Communications Manager DACH
+49 175 6528997
mailto:tim.schaefer@voi.com
Harald Fletcher, NRW.Mobidrom GmbH
Leiter Kommunikation & Marketing
+49 (0)162 9699765
mailto:harald.fletcher@mobidrom.nrw
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/174453/6124305
OTS: NRW.Mobidrom GmbH
Autor folgen