    Ulrich Schiller wird Chief Operating Officer (COO) bei Techem (FOTO)

    Eschborn (ots) - Techem, einer der führenden internationalen Anbieter für
    digitale Lösungen für die Immobilienwirtschaft, beruft Ulrich Schiller zum 1.
    April 2026 als Chief Operating Officer (COO). In seiner neuen Funktion wird
    Schiller die Geschäftsführung um Matthias Hartmann (CEO), Dr. Carsten Sürig
    (CFO) und Nicolai Kuß (CSO) mit seiner langjährigen Erfahrung und Expertise
    ergänzen. Techem unterstreicht mit der Erweiterung der Geschäftsführung seine
    Ambition, Wachstum, Digitalisierung und Nachhaltigkeit gleichermaßen
    voranzutreiben und seine Position als führender Partner für smarte und
    nachhaltige Energiedienstleistungen international weiter auszubauen.

    Die Berufung von Ulrich Schiller ergänzt das bestehende Führungsteam und stärkt
    Techems operative Schlagkraft. Bisher verantwortet Nicolai Kuß den
    Geschäftsbereich Operations, der seinen vollen Fokus künftig wieder auf seine
    Rolle als Chief Sales Officer richten wird. Im Mittelpunkt stehen dabei die
    Weiterentwicklung des Vertriebs, die enge Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern
    sowie die Erschließung neuer Wachstumsfelder.

    Bei Techem wird Schiller künftig vor allem die operative Effizienz und
    Skalierung von Prozessen, die Implementierung und Weiterentwicklung digitaler
    Mess- und Steuerungstechnologien sowie die operative Umsetzung von
    Nachhaltigkeits- und Digitalisierungsvorhaben verantworten. Mit seiner Expertise
    soll insbesondere die Einführung von Smart-Meter-Lösungen, die digitale
    Weiterentwicklung des Produktportfolios und die Umsetzung
    nachhaltigkeitsorientierter Investitionen beschleunigt werden.

    Matthias Hartmann, CEO der Techem Gruppe: "Wir begrüßen Ulrich Schiller als
    neuen COO sehr herzlich. Sein Know-how und seine operative Stärke werden uns
    helfen, nicht nur unsere strategischen Ziele noch effizienter umzusetzen,
    sondern auch unsere Exzellenz im täglichen Geschäft weiter zu steigern. Mit dem
    Rückenwind unserer neuen Eigentümerstruktur wollen wir weiter wachsen und das
    Unternehmen entwickeln. Im Fokus stehen dabei Digitalisierung, nachhaltige
    Innovationen und höchste Qualitätsstandards."

    Ulrich Schiller: "Ich freue mich sehr, Teil der Techem Gruppe zu werden.
    Gemeinsam mit dem bestehenden Führungsteam möchte ich dazu beitragen, die
    operativen Prozesse zu optimieren, Innovationen schneller in den Markt zu
    bringen und Techem als führenden Partner für nachhaltige Energiedienstleistungen
    international noch sichtbarer zu machen."

    Ulrich Schiller bringt umfassende Erfahrung aus der Immobilienwirtschaft mit.
    Als Geschäftsführer der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH verantwortet er unter
    anderem die Bereiche Asset- und Portfoliomanagement, Schulbau, Neubau,
    Technisches Management, Operatives Bestandsmanagement und IT. Unter seiner
    Leitung wuchs der Unternehmensbestand durch Neubau und Akquisitionen erheblich
    und die Positionierung der HOWOGE als einer der größten Wohnungsbauunternehmen
    in Deutschland wurde deutlich gestärkt.

    Über Techem

    Techem ist ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. Die
    Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement und
    Ressourcenschutz, Wohngesundheit und Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das
    Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit über 4.200 Mitarbeitenden in 18
    Ländern aktiv und hat mehr als 13 Millionen Wohnungen im Service. Techem bietet
    Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme und
    Wasser in Immobilien sowie regenerative Versorgungskonzepte und -lösungen an.
    Als ein Marktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbrauch in Wohnungen
    treibt Techem die Vernetzung und die digitalen Prozesse in Immobilien weiter
    voran. Moderne Multisensorgeräte sowie Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion,
    ein Messstellenbetrieb, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie Leistungen
    rund um die Verbesserung der Trinkwasserqualität in Immobilien ergänzen das
    Lösungsportfolio für die Wohnungs- und Gewerbeimmobilienwirtschaft. Weitere
    Informationen finden Sie unter https://www.techem.com/corp/de/ueber-uns oder
    folgen Sie uns auf LinkedIn (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url
    =https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Ftechemde%2F&data=05%7C02%7Ckathrin.s
    chleines%40techem.de%7C104197de67a04dc1573508ddef7e6b37%7C47cece2d9b09468094f4f2
    df4c683a38%7C0%7C0%7C638930048455010980%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGki
    OnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0
    %7C%7C%7C&sdata=DXlJb86GzOtKrLLrTCWL4ekqf0v3hInHOQrihXPDO6o%3D&reserved=0) .

    Pressekontakt:

    Katharina Bathe-Metzler
    Head of Sustainability, Communications & Public Affairs
    Techem Energy Services GmbH
    Telefon: +49 (0) 1522 / 413-6702
    E-Mail: mailto:katharina.bathe-metzler@techem.de

    Janina Schmidt
    Head of Corporate Communications
    Techem Energy Services GmbH
    Telefon: +49 (0) 174 / 744-4137
    E-Mail: mailto:janina.schmidt@techem.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/37900/6124306
    OTS: Techem GmbH




    Verfasst von news aktuell
