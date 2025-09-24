Ulrich Schiller wird Chief Operating Officer (COO) bei Techem (FOTO)
Eschborn (ots) - Techem, einer der führenden internationalen Anbieter für
digitale Lösungen für die Immobilienwirtschaft, beruft Ulrich Schiller zum 1.
April 2026 als Chief Operating Officer (COO). In seiner neuen Funktion wird
Schiller die Geschäftsführung um Matthias Hartmann (CEO), Dr. Carsten Sürig
(CFO) und Nicolai Kuß (CSO) mit seiner langjährigen Erfahrung und Expertise
ergänzen. Techem unterstreicht mit der Erweiterung der Geschäftsführung seine
Ambition, Wachstum, Digitalisierung und Nachhaltigkeit gleichermaßen
voranzutreiben und seine Position als führender Partner für smarte und
nachhaltige Energiedienstleistungen international weiter auszubauen.
Die Berufung von Ulrich Schiller ergänzt das bestehende Führungsteam und stärkt
Techems operative Schlagkraft. Bisher verantwortet Nicolai Kuß den
Geschäftsbereich Operations, der seinen vollen Fokus künftig wieder auf seine
Rolle als Chief Sales Officer richten wird. Im Mittelpunkt stehen dabei die
Weiterentwicklung des Vertriebs, die enge Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern
sowie die Erschließung neuer Wachstumsfelder.
Bei Techem wird Schiller künftig vor allem die operative Effizienz und
Skalierung von Prozessen, die Implementierung und Weiterentwicklung digitaler
Mess- und Steuerungstechnologien sowie die operative Umsetzung von
Nachhaltigkeits- und Digitalisierungsvorhaben verantworten. Mit seiner Expertise
soll insbesondere die Einführung von Smart-Meter-Lösungen, die digitale
Weiterentwicklung des Produktportfolios und die Umsetzung
nachhaltigkeitsorientierter Investitionen beschleunigt werden.
Matthias Hartmann, CEO der Techem Gruppe: "Wir begrüßen Ulrich Schiller als
neuen COO sehr herzlich. Sein Know-how und seine operative Stärke werden uns
helfen, nicht nur unsere strategischen Ziele noch effizienter umzusetzen,
sondern auch unsere Exzellenz im täglichen Geschäft weiter zu steigern. Mit dem
Rückenwind unserer neuen Eigentümerstruktur wollen wir weiter wachsen und das
Unternehmen entwickeln. Im Fokus stehen dabei Digitalisierung, nachhaltige
Innovationen und höchste Qualitätsstandards."
Ulrich Schiller: "Ich freue mich sehr, Teil der Techem Gruppe zu werden.
Gemeinsam mit dem bestehenden Führungsteam möchte ich dazu beitragen, die
operativen Prozesse zu optimieren, Innovationen schneller in den Markt zu
bringen und Techem als führenden Partner für nachhaltige Energiedienstleistungen
international noch sichtbarer zu machen."
Ulrich Schiller bringt umfassende Erfahrung aus der Immobilienwirtschaft mit.
Als Geschäftsführer der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH verantwortet er unter
anderem die Bereiche Asset- und Portfoliomanagement, Schulbau, Neubau,
Technisches Management, Operatives Bestandsmanagement und IT. Unter seiner
Leitung wuchs der Unternehmensbestand durch Neubau und Akquisitionen erheblich
und die Positionierung der HOWOGE als einer der größten Wohnungsbauunternehmen
in Deutschland wurde deutlich gestärkt.
Über Techem
Techem ist ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. Die
Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement und
Ressourcenschutz, Wohngesundheit und Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das
Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit über 4.200 Mitarbeitenden in 18
Ländern aktiv und hat mehr als 13 Millionen Wohnungen im Service. Techem bietet
Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme und
Wasser in Immobilien sowie regenerative Versorgungskonzepte und -lösungen an.
Als ein Marktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbrauch in Wohnungen
treibt Techem die Vernetzung und die digitalen Prozesse in Immobilien weiter
voran. Moderne Multisensorgeräte sowie Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion,
ein Messstellenbetrieb, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie Leistungen
rund um die Verbesserung der Trinkwasserqualität in Immobilien ergänzen das
Lösungsportfolio für die Wohnungs- und Gewerbeimmobilienwirtschaft. Weitere
Informationen finden Sie unter https://www.techem.com/corp/de/ueber-uns oder
folgen Sie uns auf LinkedIn (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url
=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Ftechemde%2F&data=05%7C02%7Ckathrin.s
chleines%40techem.de%7C104197de67a04dc1573508ddef7e6b37%7C47cece2d9b09468094f4f2
df4c683a38%7C0%7C0%7C638930048455010980%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGki
OnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0
%7C%7C%7C&sdata=DXlJb86GzOtKrLLrTCWL4ekqf0v3hInHOQrihXPDO6o%3D&reserved=0) .
Pressekontakt:
Katharina Bathe-Metzler
Head of Sustainability, Communications & Public Affairs
Techem Energy Services GmbH
Telefon: +49 (0) 1522 / 413-6702
E-Mail: mailto:katharina.bathe-metzler@techem.de
Janina Schmidt
Head of Corporate Communications
Techem Energy Services GmbH
Telefon: +49 (0) 174 / 744-4137
E-Mail: mailto:janina.schmidt@techem.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/37900/6124306
OTS: Techem GmbH
