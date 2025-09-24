Ulrich Schiller wird Chief Operating Officer (COO) bei Techem (FOTO)

Eschborn (ots) - Techem, einer der führenden internationalen Anbieter für

Bei Techem wird Schiller künftig vor allem die operative Effizienz undSkalierung von Prozessen, die Implementierung und Weiterentwicklung digitalerMess- und Steuerungstechnologien sowie die operative Umsetzung vonNachhaltigkeits- und Digitalisierungsvorhaben verantworten. Mit seiner Expertisesoll insbesondere die Einführung von Smart-Meter-Lösungen, die digitaleWeiterentwicklung des Produktportfolios und die Umsetzungnachhaltigkeitsorientierter Investitionen beschleunigt werden.Matthias Hartmann, CEO der Techem Gruppe: "Wir begrüßen Ulrich Schiller alsneuen COO sehr herzlich. Sein Know-how und seine operative Stärke werden unshelfen, nicht nur unsere strategischen Ziele noch effizienter umzusetzen,sondern auch unsere Exzellenz im täglichen Geschäft weiter zu steigern. Mit demRückenwind unserer neuen Eigentümerstruktur wollen wir weiter wachsen und dasUnternehmen entwickeln. Im Fokus stehen dabei Digitalisierung, nachhaltigeInnovationen und höchste Qualitätsstandards."Ulrich Schiller: "Ich freue mich sehr, Teil der Techem Gruppe zu werden.Gemeinsam mit dem bestehenden Führungsteam möchte ich dazu beitragen, dieoperativen Prozesse zu optimieren, Innovationen schneller in den Markt zubringen und Techem als führenden Partner für nachhaltige Energiedienstleistungeninternational noch sichtbarer zu machen."Ulrich Schiller bringt umfassende Erfahrung aus der Immobilienwirtschaft mit.Als Geschäftsführer der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH verantwortet er unteranderem die Bereiche Asset- und Portfoliomanagement, Schulbau, Neubau,Technisches Management, Operatives Bestandsmanagement und IT. Unter seinerLeitung wuchs der Unternehmensbestand durch Neubau und Akquisitionen erheblichund die Positionierung der HOWOGE als einer der größten Wohnungsbauunternehmenin Deutschland wurde deutlich gestärkt.Über TechemTechem ist ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. DieLeistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement undRessourcenschutz, Wohngesundheit und Prozesseffizienz in Immobilien ab. DasUnternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit über 4.200 Mitarbeitenden in 18Ländern aktiv und hat mehr als 13 Millionen Wohnungen im Service. Techem bietetEffizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme undWasser in Immobilien sowie regenerative Versorgungskonzepte und -lösungen an.Als ein Marktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbrauch in Wohnungentreibt Techem die Vernetzung und die digitalen Prozesse in Immobilien weitervoran. Moderne Multisensorgeräte sowie Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion,ein Messstellenbetrieb, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie Leistungenrund um die Verbesserung der Trinkwasserqualität in Immobilien ergänzen dasLösungsportfolio für die Wohnungs- und Gewerbeimmobilienwirtschaft. WeitereInformationen finden Sie unter https://www.techem.com/corp/de/ueber-uns oderfolgen Sie uns auf LinkedIn (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Ftechemde%2F&data=05%7C02%7Ckathrin.schleines%40techem.de%7C104197de67a04dc1573508ddef7e6b37%7C47cece2d9b09468094f4f2df4c683a38%7C0%7C0%7C638930048455010980%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=DXlJb86GzOtKrLLrTCWL4ekqf0v3hInHOQrihXPDO6o%3D&reserved=0) .Pressekontakt:Katharina Bathe-MetzlerHead of Sustainability, Communications & Public AffairsTechem Energy Services GmbHTelefon: +49 (0) 1522 / 413-6702E-Mail: mailto:katharina.bathe-metzler@techem.deJanina SchmidtHead of Corporate CommunicationsTechem Energy Services GmbHTelefon: +49 (0) 174 / 744-4137E-Mail: mailto:janina.schmidt@techem.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/37900/6124306OTS: Techem GmbH