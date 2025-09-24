    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPredictmedix AI AktievorwärtsNachrichten zu Predictmedix AI
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Predictmedix AI lanciert multivertikale Wachstumsstrategie, um sich als Marktführer im Bereich der KI-gestützten Gesundheitstechnologien zu positionieren

    Klinisch validierte KI-Stationen dienen als Fundament für den Ausbau der Aktivitäten in den Bereichen Optimierung klinischer Studien und digitale Gesundheit für Konsumenten. Daraus ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten für Einnahmequellen mit wiederkehrenden Umsätzen.

     

    TORONTO, 24. September 2025 / IRW-Press / Predictmedix AI Inc. (CSE: PMED) (OTC: PMEDF) (FWB: 3QP0) („Predictmedix“ oder das „Unternehmen“), ein aufstrebender Marktführer auf dem Gebiet der KI-gestützten Gesundheits- und Sicherheitstechnologien, hat heute einen strategischen Plan skizziert, um sich von einem Unternehmen mit nur einem Produkt für das Gesundheits-Screening hin zu einem diversifizierten Unternehmen für Gesundheitstechnologien mit drei komplementären Wachstumsplattformen weiterzuentwickeln.

     

    Drei Wachstumsplattformen

     

    KI-Plattform für klinische Studien – Primärer Wachstumstreiber in nächster Zeit

     

    Predictmedix entwickelt derzeit eine adaptive KI-Engine, mit der es möglich wird, über eine Bandbreite von klinischen Studien mit mehreren Prüfzentren Therapieergebnisse bzw. Endpunkte (Outcomes) zu simulieren, zu optimieren und vorherzusagen. Damit wird ein globaler Markt für klinische Studien angesprochen, der laut Prognosen bis zum Jahr 2030 einen Wert von 123,5 Mrd. USD erreichen wird. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Zuwachsrate (CAGR) von rund 6,5 % in den Jahren 2024 bis 2030.1

     

    Die SaaS-basierte Plattform soll Studiensimulationen, studienübergreifendes Lernen, Kosten-Nutzen-Modellierungen und eine vollständige regulatorische Nachvollziehbarkeit möglich machen.

     

    SmartHealth-KI-Stationen – Internationale Vermarktung

     

    Die kontaktlosen Screening-Systeme des Unternehmens haben bei der Erkennung von Beeinträchtigungen, Infektionskrankheiten und zahlreichen Vitalparametern eine Genauigkeit von etwa 95 % gezeigt, was durch unabhängige, multizentrische klinische Validierungen bestätigt wurde. Predictmedix prüft regulatorische Anforderungen in mehreren Jurisdiktionen, darunter Südostasien, und plant, formelle Zertifizierungsprozesse für Medizinprodukte einzuleiten. Dies ist der nächste Schritt in Richtung globaler Einführung für Unternehmensgesundheit und -sicherheit, Triage in Krankenhäusern und Gesundheitsprogramme von Regierungen.

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Predictmedix AI lanciert multivertikale Wachstumsstrategie, um sich als Marktführer im Bereich der KI-gestützten Gesundheitstechnologien zu positionieren Klinisch validierte KI-Stationen dienen als Fundament für den Ausbau der Aktivitäten in den Bereichen Optimierung klinischer Studien und digitale Gesundheit für Konsumenten. Daraus ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten für Einnahmequellen mit …