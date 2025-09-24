Predictmedix AI lanciert multivertikale Wachstumsstrategie, um sich als Marktführer im Bereich der KI-gestützten Gesundheitstechnologien zu positionieren

Klinisch validierte KI-Stationen dienen als Fundament für den Ausbau der Aktivitäten in den Bereichen Optimierung klinischer Studien und digitale Gesundheit für Konsumenten. Daraus ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten für Einnahmequellen mit wiederkehrenden Umsätzen.

TORONTO, 24. September 2025 / IRW-Press / Predictmedix AI Inc. (CSE: PMED) (OTC: PMEDF) (FWB: 3QP0) („Predictmedix“ oder das „Unternehmen“), ein aufstrebender Marktführer auf dem Gebiet der KI-gestützten Gesundheits- und Sicherheitstechnologien, hat heute einen strategischen Plan skizziert, um sich von einem Unternehmen mit nur einem Produkt für das Gesundheits-Screening hin zu einem diversifizierten Unternehmen für Gesundheitstechnologien mit drei komplementären Wachstumsplattformen weiterzuentwickeln.

Drei Wachstumsplattformen

KI-Plattform für klinische Studien – Primärer Wachstumstreiber in nächster Zeit

Predictmedix entwickelt derzeit eine adaptive KI-Engine, mit der es möglich wird, über eine Bandbreite von klinischen Studien mit mehreren Prüfzentren Therapieergebnisse bzw. Endpunkte (Outcomes) zu simulieren, zu optimieren und vorherzusagen. Damit wird ein globaler Markt für klinische Studien angesprochen, der laut Prognosen bis zum Jahr 2030 einen Wert von 123,5 Mrd. USD erreichen wird. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Zuwachsrate (CAGR) von rund 6,5 % in den Jahren 2024 bis 2030.1

Die SaaS-basierte Plattform soll Studiensimulationen, studienübergreifendes Lernen, Kosten-Nutzen-Modellierungen und eine vollständige regulatorische Nachvollziehbarkeit möglich machen.

SmartHealth-KI-Stationen – Internationale Vermarktung

Die kontaktlosen Screening-Systeme des Unternehmens haben bei der Erkennung von Beeinträchtigungen, Infektionskrankheiten und zahlreichen Vitalparametern eine Genauigkeit von etwa 95 % gezeigt, was durch unabhängige, multizentrische klinische Validierungen bestätigt wurde. Predictmedix prüft regulatorische Anforderungen in mehreren Jurisdiktionen, darunter Südostasien, und plant, formelle Zertifizierungsprozesse für Medizinprodukte einzuleiten. Dies ist der nächste Schritt in Richtung globaler Einführung für Unternehmensgesundheit und -sicherheit, Triage in Krankenhäusern und Gesundheitsprogramme von Regierungen.