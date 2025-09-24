GoldMining veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2024

Vancouver, British Columbia – 24. September 2025 – GoldMining Inc. (das „Unternehmen“ oder „GoldMining“) (- https://www.commodity-tv.com/play/goldmining-overview-of-the-latest-de ... -) (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) freut sich, die Veröffentlichung seines dritten jährlichen Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024 bekannt zu geben. Der Nachhaltigkeitsbericht stellt den Ansatz und die Leistung des Unternehmens im Bereich Nachhaltigkeitsinitiativen vor und umreißt seine Nachhaltigkeitsstrategie und -ziele für die Zukunft.

Der Nachhaltigkeitsbericht orientiert sich an der Wesentlichkeitsbewertung des Unternehmens, um ein besseres Verständnis für die für sein Geschäft relevanten Nachhaltigkeitsthemen zu gewinnen, und stellt Nachhaltigkeitsziele vor, die mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung in Einklang stehen. Das heißt, GoldMining ist bestrebt, verantwortungsvolle Explorations- und Erschließungspraktiken sicherzustellen, die darauf abzielen, Schäden für die Umwelt zu minimieren und einen gemeinsamen Mehrwert für die lokalen Gemeinden zu schaffen, in denen wir tätig sind.

Highlights des Nachhaltigkeitsberichts 2024

- 1.368 Stunden Schulung in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Notfallmaßnahmen, was einer Verfünffachung gegenüber dem ersten Bericht des Unternehmens zu diesem Thema vor zwei Jahren entspricht und die anhaltende Fokussierung von GoldMining auf den Schutz seiner Mitarbeiter und Auftragnehmer unterstreicht.

- Spenden an lokale Gemeinschaftsorganisationen trugen dazu bei, dringende soziale Herausforderungen wie Ernährungsunsicherheit und Mangel an Gesundheitsversorgung zu bewältigen, was die zunehmende Unterstützung von GoldMining für lokale Gemeinschaften verdeutlicht.

- Die verbesserte Erfassung von Daten zu Abfall, Wasser und Luftemissionen hat das Umweltüberwachungsprogramm des Unternehmens verbessert und dessen Fähigkeit zur Verfolgung und Steuerung der Umweltleistung erhöht.

- Keine meldepflichtigen Umweltvorfälle, einschließlich keiner Verstöße gegen Wasservorschriften, gepaart mit einer Wasserrückführung von insgesamt 79 % (76,5 % Frischwasser) unterstreichen das starke Umweltbewusstsein von GoldMining.