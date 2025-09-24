DeepL launcht Marketplace für sofort einsetzbare DeepL-API-Lösungen

KÖLN, Deutschland, 24. September 2025 /PRNewswire/ -- DeepL, ein globales Unternehmen für KI–Produkte und –Forschung, hat heute DeepL Marketplace vorgestellt. Über diese zentrale Plattform können Unternehmen bewährte Apps und Integrationen rund um die DeepL APIs für KI–Übersetzung und –Textoptimierung entdecken und implementieren. Während die Nachfrage nach DeepL-API-Lösungen wächst, vereinfacht DeepL Marketplace die Implementierung durch sofort einsatzbereite Integrationen: Sie reduzieren den Zeit– und Kostenaufwand, verringern die Komplexität und funktionieren nahtlos mit den Tools, die Unternehmen bereits nutzen.

Unternehmen können ab sofort bewährte Apps von DeepL und seinen Partnern entdecken und einsetzen – und so das volle Potenzial der DeepL APIs für KI–Übersetzung und –Textoptimierung ausschöpfen.

„DeepL Marketplace bietet Unternehmen zusätzliche Möglichkeiten, um mit unseren Übersetzungs– und Schreib–APIs ihre sprachlichen und kommunikativen Herausforderungen im gesamten Unternehmen zu bewältigen", so Jaroslaw Kutylowski, CEO und Gründer von DeepL. „Wir konzentrieren uns darauf, DeepL überall dort zur Verfügung zu stellen, wo Kunden unsere Lösungen brauchen. Dank unseres wachsenden Partnernetzwerks und erprobter Integrationen wird unsere Technologie noch zugänglicher und flexibler."

DeepL Marketplace enthält sowohl von DeepL als auch von Partnern entwickelte Apps an einem zentralen Ort. Hier können Unternehmen API–Integrationen für unterschiedlichste Anwendungsfälle entdecken – von der Lokalisierung über die Live-Übersetzung bis hin zu Schreibassistenten. Zum Start bietet DeepL Marketplace Integrationen von einer Reihe praxisbewährter Partner, darunter Becklyn GmbH, Consoltec, Like Reply GmbH, Phrase, cloudworx, Weglot, Robert, Coforge, Transcy, Gridly, Arveo, 1440, DigitAll360 und memoQ.

Für Technologiepartner dient DeepL Marketplace zudem als strategischer Kanal, um ihre Reichweite und ihren Einfluss auszubauen. Indem sie Lösungen für die DeepL API entwickeln und sie im Marketplace anbieten, profitieren Partner von der Präsenz des schnell wachsenden Netzwerks des Unternehmens mit über 200.000 Geschäftskunden weltweit, darunter führende Anbieter wie Mazda, Harvard Business Publishing, Softbank Robotics und viele mehr.

Geplant ist, die Plattform regelmäßig um neue Integrationen und Partnerangebote zu erweitern. Weitere Informationen und Zugang zu DeepL Marketplace finden Sie unter https://marketplace.deepl-partners.com/ .

Über DeepL

DeepL ist ein globales Unternehmen für KI–Produkte und –Forschung, das sich auf die Entwicklung sicherer, intelligenter Lösungen für komplexe geschäftliche Herausforderungen fokussiert. Mehr als 200.000 Geschäftskunden sowie Millionen von Einzelnutzern in 228 Märkten weltweit vertrauen bereits auf die KI–Sprachtechnologie von DeepL, mit der sie natürlich klingende Übersetzungen erstellen, Texte optimieren sowie mehrsprachige Meetings und Gespräche führen können. Aufbauend auf Innovation, Qualität und Sicherheit erweitert DeepL sein Angebot kontinuierlich über Sprachlösungen hinaus, darunter DeepL Agent – ein in Kürze erscheinender autonomer KI–Assistent, der entwickelt wurde, um die Arbeitsweise von Unternehmen und Wissensarbeitenden zu transformieren. Heute zählt das 2017 von CEO Dr. Jaroslaw (Jarek) Kutylowski gegründete Unternehmen über 1.000 engagierte Mitarbeitende und wird von international renommierten Investoren wie Benchmark, IVP und Index Ventures unterstützt. Weitere Informationen über DeepL sind unter www.deepl.com verfügbar.

