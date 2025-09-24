Pulmuone präsentiert sein Sortiment an pflanzlichen und asiatisch inspirierten Mahlzeiten / In Halle 5.2, Stand C018 werden innovative Tofu-, Kimchi- und Nudel-Gerichte vorgestellt (FOTO)

Köln/Fullerton (Kalifornien) (ots) - Pulmuone, international tätiger asiatischer

Lebensmittelhersteller und Produzent der führenden Tofu-Marken Nasoya und

Wildwood, präsentiert auf der Anuga 2025 sein erweitertes Sortiment an asiatisch

inspirierten und koreanischen Lebensmitteln. Vom 4. bis 8. Oktober stellt das

Unternehmen auf dem Kölner Messegelände kulinarische Neuheiten und beliebte

Klassiker wie Tofu-, Kimchi- und Nudel-Fertiggerichte für Handel und

professionelle Verkostung vor, um Verbrauchern die Produkte Koreas

näherzubringen.



"Angesichts der steigenden Beliebtheit asiatisch inspirierter Lebensmittel ist

die Anuga für uns die ideale Bühne, um unsere Leidenschaft für authentische

Küche zu teilen", sagt KS Cho, Market CEO bei Pulmuone. "Als Marktführer in den

Bereichen Tofu und frische Nudeln bringen wir den kraftvollen Geschmack Koreas

nach Deutschland, Großbritannien sowie in weitere europäische Länder. Damit

wollen wir unsere Innovationskraft im Bereich praktischer, pflanzlicher

Lebensmittel unterstreichen und weltweit sowie in Europa weiter expandieren."





Messebesucher können direkt am Stand von Pulmuone charakteristische

Tofu-Häppchen in scharfer und herzhafter Variante, scharfes Kimchi aus

authentischen koreanischen Zutaten sowie Nudel-Fertiggerichte probieren. Dazu

zählen Jajangmyeon, koreanische Nudeln mit schwarzer Bohnensauce, und

Teriyaki-Udon-Nudeln sowie neu auch pflanzliche Alternativen wie pflanzliches

Steak, Gochujang-Flachknödel und Bulgogi-Reisbällchen. Dabei erfahren die

Besucher mehr über die Zubereitung und die kulinarischen Einsatzmöglichkeiten.

Der Messeauftritt steht somit ganz im Zeichen von Geschmack, Qualität und

Convenience. Die authentischen pflanzlichen und praktischen Mahlzeitensets

entsprechen der wachsenden Nachfrage nach asiatisch inspirierten

Zubereitungsformen und sind in wenigen Minuten servierfertig.



Besuchen Sie Pulmuone an Stand C018 in Halle 5.2 und probieren Sie die Produkte

selbst.



Weitere Informationen finden Sie unter https://www.pulmuone.co.kr/en . Weitere

Informationen zur Anuga 2025 finden Sie unter https://www.anuga.com/ .



Über Pulmuone Co., Ltd.



Pulmuone ist eines der führenden Unternehmen Koreas für pflanzliche Lebensmittel

und Hersteller der Tofu-Marken Nasoya und Wildwood. Das Unternehmen ist in

verschiedenen Bereichen tätig - darunter Lebensmittel und

Verpflegungsdienstleistungen, Konzessionsgeschäft, Vertrieb von Vollwertkost

sowie Mineralwasser und fermentierte Produkte. Mit der Gründung einer

Tochtergesellschaft 1991 in den USA trat Pulmuone erstmals in ausländische

Märkte ein. Heute unterhält das Unternehmen zahlreiche weitere Gesellschaften

unter anderem in China und Japan, ist Eigentümer der führenden Tofu-Marke Nasoya

in den USA und hat sich damit zu einem zu einem global tätigen Konzern

entwickelt.



Weitere Informationen: https://www.pulmuone.co.kr/en .



