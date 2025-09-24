    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Pulmuone präsentiert sein Sortiment an pflanzlichen und asiatisch inspirierten Mahlzeiten / In Halle 5.2, Stand C018 werden innovative Tofu-, Kimchi- und Nudel-Gerichte vorgestellt (FOTO)

    Köln/Fullerton (Kalifornien) (ots) - Pulmuone, international tätiger asiatischer
    Lebensmittelhersteller und Produzent der führenden Tofu-Marken Nasoya und
    Wildwood, präsentiert auf der Anuga 2025 sein erweitertes Sortiment an asiatisch
    inspirierten und koreanischen Lebensmitteln. Vom 4. bis 8. Oktober stellt das
    Unternehmen auf dem Kölner Messegelände kulinarische Neuheiten und beliebte
    Klassiker wie Tofu-, Kimchi- und Nudel-Fertiggerichte für Handel und
    professionelle Verkostung vor, um Verbrauchern die Produkte Koreas
    näherzubringen.

    "Angesichts der steigenden Beliebtheit asiatisch inspirierter Lebensmittel ist
    die Anuga für uns die ideale Bühne, um unsere Leidenschaft für authentische
    Küche zu teilen", sagt KS Cho, Market CEO bei Pulmuone. "Als Marktführer in den
    Bereichen Tofu und frische Nudeln bringen wir den kraftvollen Geschmack Koreas
    nach Deutschland, Großbritannien sowie in weitere europäische Länder. Damit
    wollen wir unsere Innovationskraft im Bereich praktischer, pflanzlicher
    Lebensmittel unterstreichen und weltweit sowie in Europa weiter expandieren."

    Messebesucher können direkt am Stand von Pulmuone charakteristische
    Tofu-Häppchen in scharfer und herzhafter Variante, scharfes Kimchi aus
    authentischen koreanischen Zutaten sowie Nudel-Fertiggerichte probieren. Dazu
    zählen Jajangmyeon, koreanische Nudeln mit schwarzer Bohnensauce, und
    Teriyaki-Udon-Nudeln sowie neu auch pflanzliche Alternativen wie pflanzliches
    Steak, Gochujang-Flachknödel und Bulgogi-Reisbällchen. Dabei erfahren die
    Besucher mehr über die Zubereitung und die kulinarischen Einsatzmöglichkeiten.
    Der Messeauftritt steht somit ganz im Zeichen von Geschmack, Qualität und
    Convenience. Die authentischen pflanzlichen und praktischen Mahlzeitensets
    entsprechen der wachsenden Nachfrage nach asiatisch inspirierten
    Zubereitungsformen und sind in wenigen Minuten servierfertig.

    Besuchen Sie Pulmuone an Stand C018 in Halle 5.2 und probieren Sie die Produkte
    selbst.

    Weitere Informationen finden Sie unter https://www.pulmuone.co.kr/en . Weitere
    Informationen zur Anuga 2025 finden Sie unter https://www.anuga.com/ .

    Über Pulmuone Co., Ltd.

    Pulmuone ist eines der führenden Unternehmen Koreas für pflanzliche Lebensmittel
    und Hersteller der Tofu-Marken Nasoya und Wildwood. Das Unternehmen ist in
    verschiedenen Bereichen tätig - darunter Lebensmittel und
    Verpflegungsdienstleistungen, Konzessionsgeschäft, Vertrieb von Vollwertkost
    sowie Mineralwasser und fermentierte Produkte. Mit der Gründung einer
    Tochtergesellschaft 1991 in den USA trat Pulmuone erstmals in ausländische
    Märkte ein. Heute unterhält das Unternehmen zahlreiche weitere Gesellschaften
    unter anderem in China und Japan, ist Eigentümer der führenden Tofu-Marke Nasoya
    in den USA und hat sich damit zu einem zu einem global tätigen Konzern
    entwickelt.

    Weitere Informationen: https://www.pulmuone.co.kr/en .

    Pressekontakt:

    Pulmuone Co., Ltd. Press Office, c/o Klenk & Hoursch
    Hedderichstraße 36
    60594 Frankfurt am Main
    T: +49 171 1766111
    E-Mail: mailto:Pulmuone-presse@klenkhoursch.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181043/6124321
    OTS: Pulmuone




