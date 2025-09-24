Anuga 2025
Pulmuone präsentiert sein Sortiment an pflanzlichen und asiatisch inspirierten Mahlzeiten / In Halle 5.2, Stand C018 werden innovative Tofu-, Kimchi- und Nudel-Gerichte vorgestellt (FOTO)
Köln/Fullerton (Kalifornien) (ots) - Pulmuone, international tätiger asiatischer
Lebensmittelhersteller und Produzent der führenden Tofu-Marken Nasoya und
Wildwood, präsentiert auf der Anuga 2025 sein erweitertes Sortiment an asiatisch
inspirierten und koreanischen Lebensmitteln. Vom 4. bis 8. Oktober stellt das
Unternehmen auf dem Kölner Messegelände kulinarische Neuheiten und beliebte
Klassiker wie Tofu-, Kimchi- und Nudel-Fertiggerichte für Handel und
professionelle Verkostung vor, um Verbrauchern die Produkte Koreas
näherzubringen.
"Angesichts der steigenden Beliebtheit asiatisch inspirierter Lebensmittel ist
die Anuga für uns die ideale Bühne, um unsere Leidenschaft für authentische
Küche zu teilen", sagt KS Cho, Market CEO bei Pulmuone. "Als Marktführer in den
Bereichen Tofu und frische Nudeln bringen wir den kraftvollen Geschmack Koreas
nach Deutschland, Großbritannien sowie in weitere europäische Länder. Damit
wollen wir unsere Innovationskraft im Bereich praktischer, pflanzlicher
Lebensmittel unterstreichen und weltweit sowie in Europa weiter expandieren."
Messebesucher können direkt am Stand von Pulmuone charakteristische
Tofu-Häppchen in scharfer und herzhafter Variante, scharfes Kimchi aus
authentischen koreanischen Zutaten sowie Nudel-Fertiggerichte probieren. Dazu
zählen Jajangmyeon, koreanische Nudeln mit schwarzer Bohnensauce, und
Teriyaki-Udon-Nudeln sowie neu auch pflanzliche Alternativen wie pflanzliches
Steak, Gochujang-Flachknödel und Bulgogi-Reisbällchen. Dabei erfahren die
Besucher mehr über die Zubereitung und die kulinarischen Einsatzmöglichkeiten.
Der Messeauftritt steht somit ganz im Zeichen von Geschmack, Qualität und
Convenience. Die authentischen pflanzlichen und praktischen Mahlzeitensets
entsprechen der wachsenden Nachfrage nach asiatisch inspirierten
Zubereitungsformen und sind in wenigen Minuten servierfertig.
Besuchen Sie Pulmuone an Stand C018 in Halle 5.2 und probieren Sie die Produkte
selbst.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.pulmuone.co.kr/en . Weitere
Informationen zur Anuga 2025 finden Sie unter https://www.anuga.com/ .
Über Pulmuone Co., Ltd.
Pulmuone ist eines der führenden Unternehmen Koreas für pflanzliche Lebensmittel
und Hersteller der Tofu-Marken Nasoya und Wildwood. Das Unternehmen ist in
verschiedenen Bereichen tätig - darunter Lebensmittel und
Verpflegungsdienstleistungen, Konzessionsgeschäft, Vertrieb von Vollwertkost
sowie Mineralwasser und fermentierte Produkte. Mit der Gründung einer
Tochtergesellschaft 1991 in den USA trat Pulmuone erstmals in ausländische
Märkte ein. Heute unterhält das Unternehmen zahlreiche weitere Gesellschaften
unter anderem in China und Japan, ist Eigentümer der führenden Tofu-Marke Nasoya
in den USA und hat sich damit zu einem zu einem global tätigen Konzern
entwickelt.
Weitere Informationen: https://www.pulmuone.co.kr/en .
Pressekontakt:
Pulmuone Co., Ltd. Press Office, c/o Klenk & Hoursch
Hedderichstraße 36
60594 Frankfurt am Main
T: +49 171 1766111
E-Mail: mailto:Pulmuone-presse@klenkhoursch.de
