    Der neue RTL Partnertipp rückt DocMorris ins Rampenlicht

    Köln (ots) - Mit dem Launch des RTL Partnertipps eröffnet die Ad Alliance Marken
    eine neue Möglichkeit, ihre Botschaften aufmerksamkeitsstark und im
    preisgekrönten RTL-CI-Design zu inszenieren. Den Auftakt macht DocMorris: Seit
    dem 22. September wird die Online-Apotheke mit dem neuen Werbeformat crossmedial
    als klassischer TV-Spot, über Addressable TV und als xMedia Spot in Szene
    gesetzt.

    Crossmedial und authentisch im richtigen Kontext

    Der RTL Partnertipp verbindet die Strahlkraft des RTL-Designs (u. a. Red Dot
    Award 2022 "Best Media Brand", German Brand Award 2022) mit einer Empfehlung,
    die durch die starke Markenwahrnehmung von RTL für die Zielgruppe wertvoll ist.
    Im aktuellen "RTL Gesundheitstipp" steht der DocMorris Rezept-Bonus im Fokus.
    Mit ihm erhalten Kund:innen bis zu 10 Euro pro Medikament Rückerstattung.
    Einfach den integrierten QR-Code scannen, direkt in der DocMorris-App einlösen
    und Geld zurückbekommen.

    Die Kampagne wird plattformübergreifend ausgespielt - im linearen TV bei den
    Sendern von RTL Deutschland (über RTL, VOX, ntv, NITRO, RTLup) sowie über
    xMedia-Spots (ATV + In-Stream + Out-Stream). Digitale AdSpecials und
    ATV-SwitchIn XXL komplettieren die orchestrierte Distribution über viele
    Touchpoints. Ergänzt wird die Ausspielung durch smarte Data-Nutzung, präzises
    Targeting und die Auswahl relevanter Umfelder.

    Flexible Inszenierungsmöglichkeiten

    Der RTL Partnertipp ist flexibel buchbar: Als klassischer TV-Spot, über
    Addressable TV, als xMedia Spot oder xMedia Frame (ATV + In-Stream). Optional
    lässt er sich über Social Media, Display und Print verlängern. Diese
    vielseitige, crossmediale Full-Service-Umsetzung des RTL Partnertipp kann
    individuell auf die Bedürfnisse von Marken und Produkten zugeschnitten werden.
    So sind auch Freizeit-Tipps, Beauty-Tipps, Garten-Tipps, o.ä. möglich.

    Philipp Götting, CCO RX Health, DocMorris:

    "Mit 'Mach's dir Doc einfach!' zeigt unsere gesamte Markenkampagne, wie einfach
    Gesundheitsversorgung sein kann. Der neue Rezept-Bonus ergänzt das bestehende
    Produkt- und Service-Angebot. Mit dem RTL Gesundheitstipp haben wir die perfekte
    Bühne, um unsere Botschaft zielgereichtet zu präsentieren und unsere Kund:innen
    über diverse Kanäle zu erreichen."

    Sven Klabundt, Vorstand Fluent AG:

    "Wir sind immer auf der Suche nach innovativen und wirkungsvollen Lösungen, um
    unsere Kunden aufmerksamkeitsstark in Reichweiten-Medien zu platzieren. Der RTL
    Gesundheitstipp ist ein perfektes Beispiel dafür, um die Marke DocMorris im
    Rahmen der Einführung des Rezept-Bonus glaubwürdig zu positionieren. Ein großes
    Dankeschön an DocMorris und RTL für die partnerschaftliche und professionelle
    Seite 1 von 2 


