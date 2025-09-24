Mittelstand fordert mutige Vision für die Verkehrsinfrastruktur

Berlin (ots) - Auf der LOAD-Konferenz standen die Zukunftsthemen der Logistik

und Mobilität im Mittelpunkt. Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft,

Wissenschaft und Politik diskutierten über die Herausforderungen, die den

Verkehrssektor in den kommenden Jahren prägen werden - und wie sie bewältigt

werden können. Die Veranstaltung wurde vom BGA gemeinsam mit dem DSLV

Bundesverband Spedition und Logistik durchgeführt. "Wir brauchen von der Politik

eine mutige Vision für die Verkehrsinfrastruktur und den Mut zum Handeln. Die

deutschen Unternehmen sind bereit, ihren Teil beizutragen - doch ohne

verlässliche Rahmenbedingungen und Investitionen in Zukunftstechnologien bleibt

die Transformation ein Stückwerk", forderte BGA-Präsident Dr. Dirk Jandura in

seiner Eröffnungsrede.



"Logistik-, Groß- und Außenhandelsunternehmen können nur dann produktiv,

resilient und transformationsfähig sein, wenn die deutschen Infrastrukturen

wieder leistungsfähig werden und deren Planung, Genehmigung, Bau und Erhalt

ausreichend finanziert und entbürokratisiert werden. Hierzu bedarf es

politischer Einsicht und Bereitschaft, Infrastrukturinvestitionen in zukünftigen

Haushalten zu priorisieren und die Voraussetzungen für Strukturreformen zu

schaffen", ergänzte DSLV-Präsident Axel Plaß.



"Wir könnten zurückschauen und alle Schäden, Verspätungen und Versäumnisse beim

Infrastrukturausbau aufzählen. Wir als Unternehmer aber wollen heute nach vorne

schauen. Unsere Branchen setzen gemeinsam mit 140.000 Unternehmen und über 2,5

Millionen Beschäftigten mehr als zwei Billionen Euro in Deutschland um. Diese

enorme volkswirtschaftliche Leistung wurde in der Vergangenheit auf einer

Verkehrsinfrastruktur aufgebaut, die eine entscheidende Rolle auch für die

europäische Wirtschaft spielt. Mit dieser Veranstaltung haben wir Lösungen aus

der Krise aufgezeigt. Wir können es schaffen, Wirtschaft und Politik gemeinsam.

Aber klar ist auch, uns allen steht viel Arbeit bevor", schloss Jandura.



