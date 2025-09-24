Mittelstand fordert mutige Vision für die Verkehrsinfrastruktur
Berlin (ots) - Auf der LOAD-Konferenz standen die Zukunftsthemen der Logistik
und Mobilität im Mittelpunkt. Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft,
Wissenschaft und Politik diskutierten über die Herausforderungen, die den
Verkehrssektor in den kommenden Jahren prägen werden - und wie sie bewältigt
werden können. Die Veranstaltung wurde vom BGA gemeinsam mit dem DSLV
Bundesverband Spedition und Logistik durchgeführt. "Wir brauchen von der Politik
eine mutige Vision für die Verkehrsinfrastruktur und den Mut zum Handeln. Die
deutschen Unternehmen sind bereit, ihren Teil beizutragen - doch ohne
verlässliche Rahmenbedingungen und Investitionen in Zukunftstechnologien bleibt
die Transformation ein Stückwerk", forderte BGA-Präsident Dr. Dirk Jandura in
seiner Eröffnungsrede.
"Logistik-, Groß- und Außenhandelsunternehmen können nur dann produktiv,
resilient und transformationsfähig sein, wenn die deutschen Infrastrukturen
wieder leistungsfähig werden und deren Planung, Genehmigung, Bau und Erhalt
ausreichend finanziert und entbürokratisiert werden. Hierzu bedarf es
politischer Einsicht und Bereitschaft, Infrastrukturinvestitionen in zukünftigen
Haushalten zu priorisieren und die Voraussetzungen für Strukturreformen zu
schaffen", ergänzte DSLV-Präsident Axel Plaß.
"Wir könnten zurückschauen und alle Schäden, Verspätungen und Versäumnisse beim
Infrastrukturausbau aufzählen. Wir als Unternehmer aber wollen heute nach vorne
schauen. Unsere Branchen setzen gemeinsam mit 140.000 Unternehmen und über 2,5
Millionen Beschäftigten mehr als zwei Billionen Euro in Deutschland um. Diese
enorme volkswirtschaftliche Leistung wurde in der Vergangenheit auf einer
Verkehrsinfrastruktur aufgebaut, die eine entscheidende Rolle auch für die
europäische Wirtschaft spielt. Mit dieser Veranstaltung haben wir Lösungen aus
der Krise aufgezeigt. Wir können es schaffen, Wirtschaft und Politik gemeinsam.
Aber klar ist auch, uns allen steht viel Arbeit bevor", schloss Jandura.
