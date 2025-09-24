    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Mittelstand fordert mutige Vision für die Verkehrsinfrastruktur

    Berlin (ots) - Auf der LOAD-Konferenz standen die Zukunftsthemen der Logistik
    und Mobilität im Mittelpunkt. Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft,
    Wissenschaft und Politik diskutierten über die Herausforderungen, die den
    Verkehrssektor in den kommenden Jahren prägen werden - und wie sie bewältigt
    werden können. Die Veranstaltung wurde vom BGA gemeinsam mit dem DSLV
    Bundesverband Spedition und Logistik durchgeführt. "Wir brauchen von der Politik
    eine mutige Vision für die Verkehrsinfrastruktur und den Mut zum Handeln. Die
    deutschen Unternehmen sind bereit, ihren Teil beizutragen - doch ohne
    verlässliche Rahmenbedingungen und Investitionen in Zukunftstechnologien bleibt
    die Transformation ein Stückwerk", forderte BGA-Präsident Dr. Dirk Jandura in
    seiner Eröffnungsrede.

    "Logistik-, Groß- und Außenhandelsunternehmen können nur dann produktiv,
    resilient und transformationsfähig sein, wenn die deutschen Infrastrukturen
    wieder leistungsfähig werden und deren Planung, Genehmigung, Bau und Erhalt
    ausreichend finanziert und entbürokratisiert werden. Hierzu bedarf es
    politischer Einsicht und Bereitschaft, Infrastrukturinvestitionen in zukünftigen
    Haushalten zu priorisieren und die Voraussetzungen für Strukturreformen zu
    schaffen", ergänzte DSLV-Präsident Axel Plaß.

    "Wir könnten zurückschauen und alle Schäden, Verspätungen und Versäumnisse beim
    Infrastrukturausbau aufzählen. Wir als Unternehmer aber wollen heute nach vorne
    schauen. Unsere Branchen setzen gemeinsam mit 140.000 Unternehmen und über 2,5
    Millionen Beschäftigten mehr als zwei Billionen Euro in Deutschland um. Diese
    enorme volkswirtschaftliche Leistung wurde in der Vergangenheit auf einer
    Verkehrsinfrastruktur aufgebaut, die eine entscheidende Rolle auch für die
    europäische Wirtschaft spielt. Mit dieser Veranstaltung haben wir Lösungen aus
    der Krise aufgezeigt. Wir können es schaffen, Wirtschaft und Politik gemeinsam.
    Aber klar ist auch, uns allen steht viel Arbeit bevor", schloss Jandura.

