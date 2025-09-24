CGM von SiBionics erfüllt die speziellen iCGM-Kontrollkriterien mit Fokus auf Diabetes-Lösungen bei der EASD 2025
Wien (ots/PRNewswire) - Auf der 61. Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft
für Diabetologie (EASD) in Wien erhielt die integrierte "CGM +
CKM"-Diabetes-Management-Lösung von SiBionics starke Anerkennung von führenden
Forschenden weltweit. Das Symposium des Unternehmens, das unter dem Motto " CGM
+ CKM für ein besseres Diabetesmanagement " stand, brachte internationale
Experten zusammen, um die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse mit dem
innovativen Ansatz von SiBionics zu teilen, was zu lebhaften Diskussionen und
breiter Unterstützung für dessen Potenzial zur Umgestaltung der
Diabetesversorgung führte.
Die Konferenz hatte die Ehre, Prof. Linong Ji vom Peking University People's
Hospital und Prof. Stefano Genovese aus Italien als Co-Vorsitzende begrüßen zu
dürfen. Außerdem wurden Prof. Andrej Janez (Slowenien), Prof. Nina Jendrike
(Deutschland) und Dr. Yifei Mo (China) als Referenten eingeladen, die den
anwesenden Wissenschaftlern die neuesten Forschungsergebnisse mitteilten.
Auf der Ausstellungsfläche standen die Geräte der nächsten Generation von
SiBionics - das GS3-System zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung (CGM) sowie
das KS3-Gerät zur kontinuierlichen Ketonüberwachung (CKM) - im Fokus und zogen
die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich. Besucher zeigten großes Interesse an
den technischen Stärken sowie der klinischen Relevanz der Produkte und führten
einen regen Dialog mit dem SiBionics-Team über deren Vorteile in der realen
Diabetesbehandlung.
Eine Machbarkeitsstudie hat bestätigt, dass das GS3-System bei mehreren
wichtigen Leistungsindikatoren die iCGM-Standards erfüllt und sogar übertroffen
hat. Es wurde für seine hohe Genauigkeit und klinische Zuverlässigkeit
anerkannt. Insbesondere im hypoglykämischen Bereich zeigte das GS3-System
außergewöhnliche Leistungen, die die iCGM-Anforderungen übertrafen und seinen
Wert für die klinische Entscheidungsfindung sowie das Selbstmanagement der
Patienten untermauerten.
Als aufstrebender Marktführer im Bereich der kontinuierlichen
Überwachungstechnologien - und derzeit das einzige Unternehmen weltweit, das CKM
vermarktet - hat SiBionics seine starken F&E-Fähigkeiten sowie seine
bahnbrechende Vision unter Beweis gestellt. Mit Blick auf die Zukunft wird das
Unternehmen sein CXM -Portfolio weiter ausbauen, Innovationen vorantreiben und
präzise, hochwertige Lösungen liefern, um die Ergebnisse für Menschen mit
Diabetes weltweit zu verbessern.
Informationen zu SIBIONICS
SIBIONICS wurde 2015 gegründet und ist ein führendes Medizintechnikunternehmen
mit Sitz in Shenzhen und Irvine. Das Unternehmen ist auf Innovationen im Bereich
Biosensoren spezialisiert und integriert kontinuierliche
Überwachungstechnologie, intelligente Algorithmen sowie benutzerfreundliche
Software, um das Gesundheitsmanagement zu verbessern. Mit über 500 Beschäftigten
- 25 % davon in der Forschung und Entwicklung - engagiert sich SIBIONICS für
eine personalisierte, datengesteuerte Versorgung.
E-Mail-Adresse: Ravian.luo@sibionics.com
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2778015/DSC_7152.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2650570/Sibionics_logo____02_Logo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cgm-von-sibionic
s-erfullt-die-speziellen-icgm-kontrollkriterien-mit-fokus-auf-diabetes-losungen-
bei-der-easd-2025-302565655.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181044/6124346
OTS: SIBIONICS
