    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    CGM von SiBionics erfüllt die speziellen iCGM-Kontrollkriterien mit Fokus auf Diabetes-Lösungen bei der EASD 2025

    Wien (ots/PRNewswire) - Auf der 61. Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft
    für Diabetologie (EASD) in Wien erhielt die integrierte "CGM +
    CKM"-Diabetes-Management-Lösung von SiBionics starke Anerkennung von führenden
    Forschenden weltweit. Das Symposium des Unternehmens, das unter dem Motto " CGM
    + CKM für ein besseres Diabetesmanagement " stand, brachte internationale
    Experten zusammen, um die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse mit dem
    innovativen Ansatz von SiBionics zu teilen, was zu lebhaften Diskussionen und
    breiter Unterstützung für dessen Potenzial zur Umgestaltung der
    Diabetesversorgung führte.

    Die Konferenz hatte die Ehre, Prof. Linong Ji vom Peking University People's
    Hospital und Prof. Stefano Genovese aus Italien als Co-Vorsitzende begrüßen zu
    dürfen. Außerdem wurden Prof. Andrej Janez (Slowenien), Prof. Nina Jendrike
    (Deutschland) und Dr. Yifei Mo (China) als Referenten eingeladen, die den
    anwesenden Wissenschaftlern die neuesten Forschungsergebnisse mitteilten.

    Auf der Ausstellungsfläche standen die Geräte der nächsten Generation von
    SiBionics - das GS3-System zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung (CGM) sowie
    das KS3-Gerät zur kontinuierlichen Ketonüberwachung (CKM) - im Fokus und zogen
    die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich. Besucher zeigten großes Interesse an
    den technischen Stärken sowie der klinischen Relevanz der Produkte und führten
    einen regen Dialog mit dem SiBionics-Team über deren Vorteile in der realen
    Diabetesbehandlung.

    Eine Machbarkeitsstudie hat bestätigt, dass das GS3-System bei mehreren
    wichtigen Leistungsindikatoren die iCGM-Standards erfüllt und sogar übertroffen
    hat. Es wurde für seine hohe Genauigkeit und klinische Zuverlässigkeit
    anerkannt. Insbesondere im hypoglykämischen Bereich zeigte das GS3-System
    außergewöhnliche Leistungen, die die iCGM-Anforderungen übertrafen und seinen
    Wert für die klinische Entscheidungsfindung sowie das Selbstmanagement der
    Patienten untermauerten.

    Als aufstrebender Marktführer im Bereich der kontinuierlichen
    Überwachungstechnologien - und derzeit das einzige Unternehmen weltweit, das CKM
    vermarktet - hat SiBionics seine starken F&E-Fähigkeiten sowie seine
    bahnbrechende Vision unter Beweis gestellt. Mit Blick auf die Zukunft wird das
    Unternehmen sein CXM -Portfolio weiter ausbauen, Innovationen vorantreiben und
    präzise, hochwertige Lösungen liefern, um die Ergebnisse für Menschen mit
    Diabetes weltweit zu verbessern.

    Informationen zu SIBIONICS

    SIBIONICS wurde 2015 gegründet und ist ein führendes Medizintechnikunternehmen
    mit Sitz in Shenzhen und Irvine. Das Unternehmen ist auf Innovationen im Bereich
    Biosensoren spezialisiert und integriert kontinuierliche
    Überwachungstechnologie, intelligente Algorithmen sowie benutzerfreundliche
    Software, um das Gesundheitsmanagement zu verbessern. Mit über 500 Beschäftigten
    - 25 % davon in der Forschung und Entwicklung - engagiert sich SIBIONICS für
    eine personalisierte, datengesteuerte Versorgung.

    E-Mail-Adresse: mailto:Ravian.luo@sibionics.com

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2778015/DSC_7152.jpg

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2650570/Sibionics_logo____02_Logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cgm-von-sibionic
    s-erfullt-die-speziellen-icgm-kontrollkriterien-mit-fokus-auf-diabetes-losungen-
    bei-der-easd-2025-302565655.html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181044/6124346
    OTS: SIBIONICS




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    CGM von SiBionics erfüllt die speziellen iCGM-Kontrollkriterien mit Fokus auf Diabetes-Lösungen bei der EASD 2025 Auf der 61. Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft für Diabetologie (EASD) in Wien erhielt die integrierte "CGM + CKM"-Diabetes-Management-Lösung von SiBionics starke Anerkennung von führenden Forschenden weltweit. Das Symposium des …