CGM von SiBionics erfüllt die speziellen iCGM-Kontrollkriterien mit Fokus auf Diabetes-Lösungen bei der EASD 2025

Wien (ots/PRNewswire) - Auf der 61. Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft

für Diabetologie (EASD) in Wien erhielt die integrierte "CGM +

CKM"-Diabetes-Management-Lösung von SiBionics starke Anerkennung von führenden

Forschenden weltweit. Das Symposium des Unternehmens, das unter dem Motto " CGM

+ CKM für ein besseres Diabetesmanagement " stand, brachte internationale

Experten zusammen, um die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse mit dem

innovativen Ansatz von SiBionics zu teilen, was zu lebhaften Diskussionen und

breiter Unterstützung für dessen Potenzial zur Umgestaltung der

Diabetesversorgung führte.



Die Konferenz hatte die Ehre, Prof. Linong Ji vom Peking University People's

Hospital und Prof. Stefano Genovese aus Italien als Co-Vorsitzende begrüßen zu

dürfen. Außerdem wurden Prof. Andrej Janez (Slowenien), Prof. Nina Jendrike

(Deutschland) und Dr. Yifei Mo (China) als Referenten eingeladen, die den

anwesenden Wissenschaftlern die neuesten Forschungsergebnisse mitteilten.





Auf der Ausstellungsfläche standen die Geräte der nächsten Generation von

SiBionics - das GS3-System zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung (CGM) sowie

das KS3-Gerät zur kontinuierlichen Ketonüberwachung (CKM) - im Fokus und zogen

die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich. Besucher zeigten großes Interesse an

den technischen Stärken sowie der klinischen Relevanz der Produkte und führten

einen regen Dialog mit dem SiBionics-Team über deren Vorteile in der realen

Diabetesbehandlung.



Eine Machbarkeitsstudie hat bestätigt, dass das GS3-System bei mehreren

wichtigen Leistungsindikatoren die iCGM-Standards erfüllt und sogar übertroffen

hat. Es wurde für seine hohe Genauigkeit und klinische Zuverlässigkeit

anerkannt. Insbesondere im hypoglykämischen Bereich zeigte das GS3-System

außergewöhnliche Leistungen, die die iCGM-Anforderungen übertrafen und seinen

Wert für die klinische Entscheidungsfindung sowie das Selbstmanagement der

Patienten untermauerten.



Als aufstrebender Marktführer im Bereich der kontinuierlichen

Überwachungstechnologien - und derzeit das einzige Unternehmen weltweit, das CKM

vermarktet - hat SiBionics seine starken F&E-Fähigkeiten sowie seine

bahnbrechende Vision unter Beweis gestellt. Mit Blick auf die Zukunft wird das

Unternehmen sein CXM -Portfolio weiter ausbauen, Innovationen vorantreiben und

präzise, hochwertige Lösungen liefern, um die Ergebnisse für Menschen mit

Diabetes weltweit zu verbessern.



Informationen zu SIBIONICS



SIBIONICS wurde 2015 gegründet und ist ein führendes Medizintechnikunternehmen

mit Sitz in Shenzhen und Irvine. Das Unternehmen ist auf Innovationen im Bereich

Biosensoren spezialisiert und integriert kontinuierliche

Überwachungstechnologie, intelligente Algorithmen sowie benutzerfreundliche

Software, um das Gesundheitsmanagement zu verbessern. Mit über 500 Beschäftigten

- 25 % davon in der Forschung und Entwicklung - engagiert sich SIBIONICS für

eine personalisierte, datengesteuerte Versorgung.



