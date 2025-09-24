Börsen-Beben
Goldman Sachs: Der Crash kommt, bleibt investiert!
Die Co-Leiterin der globalen Private-Wealth-Management-Einheit von Goldman Sachs, Meena Flynn, erklärt, dass die Bank dem Aktienmarkt gegenüber optimistisch eingestellt ist.
- Goldman Sachs optimistisch, trotz möglicher Korrektur.
- 80% Wahrscheinlichkeit für 10% Rückgang im Markt.
- Viel Kapital wartet auf Investitionen in Aktien.
Goldman erwartet zwar eine Marktkorrektur, sie würden ihre Kunden aber dennoch ermutigen, in Aktien investiert zu bleiben, so Analystin Flynn gegenüber CNBC.
"Wenn sich ein Markt wie derzeit in der obersten Bewertungsstufe befindet, ist ein Rücksetzer sehr wahrscheinlich. Tatsächlich besteht eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit für einen Rückgang von 10 Prozent, so die Expertin.
Dennoch seien solche Bewertungen nicht der beste Indikator dafür, wie sich der Markt zukünftig entwickeln werde. Sie spricht vom 10. Dezil, üblich im US-amerikanischen Fachjargon. Gemeint ist damit der oberste Bewertungsbereich, die obersten 10 Prozent.
"Wir befinden uns seit Dezember 2016 im zehnten Dezil. Seitdem hat der Markt tatsächlich 200 Prozent zugelegt. Deshalb konzentrieren wir uns wirklich auf die Gewinne."
Laut Flynn gibt es beträchtliches Kapital, das noch an der Seitenlinie wartet und in Aktien investiert werden könnte.
"Obwohl die Märkte auf Allzeithochs stehen, ist die Positionierung relativ gering. Hedgefonds befinden sich im 40. Zentil der Netto-Long-Positionen, und Investmentfonds halten 170 Milliarden US-Dollar in bar. Es gibt also noch Spielraum. Tatsächlich gibt es sowohl Chancen auf positive Ausreißer als auch klare Risiken auf der negativen Seite."
Flynn fügt hinzu, dass eine Lockerung der Geldpolitik durch die Federal Reserve ebenfalls zu mehr Kapitalzuflüssen in risikoreiche Anlagen führen könnte.
"7,3 Billionen US-Dollar parken derzeit in Geldmarktfonds. Wenn sich die Zinsen bewegen, dürfte dieses Kapital zunehmend in riskantere Investments fließen."
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion