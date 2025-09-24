Outcrop Silver stärkt Kassenbestand mit 4,1 Millionen $ aus der Ausübung von Warrants

24. September 2025 / IRW-Press / Outcrop Silver & Gold Corporation (TSXV:OCG, OTCQX:OCGSF, DE:MRG) („Outcrop Silver“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Erlös von insgesamt 4.145.742 C$ aus der Ausübung von 18.774.099 Stammaktienkaufwarrants (die „Warrants“) zu einem Durchschnittspreis von 0,22 C$ pro Warrant eingenommen hat. Die meisten dieser Warrants waren ursprünglich in Verbindung mit einer Finanzierung begeben worden, die am 22. September 2022 abgeschlossen wurde.

Outcrop Silver freut sich ferner zu bestätigen, dass sein laufendes Bohrprogramm mit drei Bohrgeräten auf dem hochgradigen primären Silberprojekt Santa Ana in Kolumbien weiterhin Fortschritte macht. Bislang wurden 2025 Bohrungen über mehr als 21.000 Meter absolviert, und Outcrop Silver hat das geschätzte Bohrvolumen in diesem Jahr von 24.000 Meter auf 31.000 Meter angehoben. Das Programm ist weiterhin auf Kurs, um eine aktualisierte Ressourcenschätzung im 1. Quartal 2026 zu unterstützen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Herrn Guillermo Hernandez, CPG-AIPG, Vice-President Exploration bei Outcrop Silver, geprüft und genehmigt. Herr Hernandez ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 für das Unternehmen.

Über Outcrop Silver

Outcrop Silver ist ein führendes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines hochgradigen Vorzeigeprojekts Santa Ana in Kolumbien konzentriert. Es verfügt über ein diszipliniertes und erfahrenes Team von Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung in dieser Region. Outcrop Silver ist bestrebt, die aktuellen Mineralressourcen durch strategische Explorationsinitiativen zu erweitern.

Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht die Verpflichtung zu verantwortungsvollen Bergbaupraktiken und zum Engagement in den Gemeinden, was unseren Ansatz der nachhaltigen Erschließung unterstreicht. Dank unserer Expertise in der Bewältigung komplexer geologischer und marktbezogener Bedingungen sind wir in der Lage, Chancen zur Steigerung des Shareholder-Value zu identifizieren und zu nutzen. Mit einem tiefen Verständnis der kolumbianischen Bergbaulandschaft und einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Exploration ist Outcrop Silver gut positioniert, um das Projekt Santa Ana zu einem bedeutenden Silberproduzenten auszubauen, der einen positiven Beitrag zur lokalen Wirtschaft leistet und neue Maßstäbe in der Bergbauindustrie setzt.