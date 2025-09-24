Commerzbank: Aktienrückkauf im Wert von 1 Mrd. Euro beschlossen!
Die Commerzbank hat ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm angekündigt, das den Marktwert des Unternehmens stärken soll.
- Commerzbank hat ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 1 Milliarde Euro beschlossen.
- Der Aktienrückkauf beginnt am 25. September 2025 und soll bis spätestens 10. Februar 2026 abgeschlossen sein.
- Die zurückgekauften Aktien der Commerzbank AG sollen eingezogen werden.
- Die Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Planungen und Prognosen basieren und von verschiedenen Risiken und Unsicherheiten beeinflusst werden können.
- Kontaktperson für Investor Relations ist Christoph Wortig, erreichbar unter der Telefonnummer +49 69 9353 10080 und der E-Mail-Adresse ir@commerzbank.com.
- Die Commerzbank ist im regulierten Markt in Frankfurt (Prime Standard) sowie im Freiverkehr in mehreren deutschen Städten gelistet.
Der nächste wichtige Termin, Ergebnis Q3 2025, bei Commerzbank ist am 06.11.2025.
Der Kurs von Commerzbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 31,18EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,63 % im
Plus.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 23.555,00PKT (+0,07 %).
+1,32 %
-3,20 %
-14,66 %
+8,61 %
+107,59 %
+298,20 %
+660,71 %
+225,64 %
-65,90 %
