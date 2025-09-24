Commerzbank: Aktienrückkauf über 1 Mrd. Euro – Jetzt profitieren!
Ein milliardenschwerer Aktienrückkauf der Commerzbank markiert den Beginn einer strategischen Kapitalrückgabe, die bis 2026 abgeschlossen sein soll.
Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
- Commerzbank startet einen Aktienrückkauf im Wert von 1 Mrd. Euro, der am 25. September beginnt und bis spätestens 10. Februar 2026 abgeschlossen sein soll.
- Der Rückkauf ist Teil der Kapitalrückgabe für das Geschäftsjahr 2025 und umfasst auch eine geplante Dividende.
- Vorstandsvorsitzende Bettina Orlopp betont, dass die Kapitalrückgabe an Aktionäre ein wesentlicher Bestandteil der Strategie zur Wertsteigerung ist.
- Finanzvorstand Carsten Schmitt plant, die Kapitalrückgabe bis 2028 kontinuierlich zu erhöhen, um den Investoren eine attraktive Rendite zu bieten.
- Zusätzlich plant die Commerzbank den Rückkauf eigener Aktien im Wert von bis zu 15,5 Mio. Euro für ein Mitarbeiteraktienprogramm.
- Der Aktienrückkauf ist der fünfte seit 2023 und wurde von der Europäischen Zentralbank und der Finanzagentur genehmigt.
Der nächste wichtige Termin, Ergebnis Q3 2025, bei Commerzbank ist am 06.11.2025.
Der Kurs von Commerzbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 31,42EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,40 % im
Plus.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 23.556,00PKT (+0,08 %).
+1,58 %
-3,20 %
-14,66 %
+8,61 %
+107,59 %
+298,20 %
+660,71 %
+225,64 %
-65,82 %
