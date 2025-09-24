ROUNDUP 2
BaFin prüft bei Gerresheimer Geschäftsbericht - Kurs sackt ab
- BaFin prüft Gerresheimer wegen Rechnungslegungsverstoß
- Aktienkurs fiel um 15%, fast 50% seit Jahresbeginn
- Gerresheimer kooperiert, sieht sich aber im Recht
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Verpackungshersteller Gerresheimer steht im Visier der BaFin. Die deutsche Finanzaufsicht hat am 18. September eine Prüfung des Konzernabschlusses 2023/24 (Ende November) und des Lageberichts eingeleitet, wie aus einer Erklärung der Behörde am Mittwoch hervorgeht. Es gebe konkrete Hinweise, dass Gerresheimer gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen habe. Der MDax -Konzern sagte seine Kooperation zu, um den Sachverhalt zu klären. Dabei vertrat Gerresheimer die Auffassung, korrekt bilanziert zu haben. An der Börse sorgten die Nachrichten für einen Kursrutsch.
Zunächst brachen die Aktien um mehr als ein Drittel ein. Nach der Stellungnahme des Unternehmens wurden die Verluste eingedämmt, und die Papiere gaben zuletzt noch um rund 15 Prozent nach. Damit hat der Kurs seit dem Jahreswechsel fast die Hälfte an Wert eingebüßt.
Konkret gehe es um Bestellungen, für die im letzten Drittel des vergangenen Geschäftsjahres mit den jeweiligen Kunden sogenannte "Bill-and-Hold"-Vereinbarungen abgeschlossen wurden, erläuterte Gerresheimer in einer Stellungnahme. Geprüft werde nun, ob diese Umsatzerlöse im Konzernabschluss des vergangenen Geschäftsjahres erfasst werden durften oder erst im laufenden Geschäftsjahr 2025.
Anders als die BaFin ist das Unternehmen der Auffassung, dass es diese Umsätze und Gewinne nach geltenden Rechnungslegungsvorschriften periodengerecht im vergangenen Geschäftsjahr bilanziert hat. Die Prüfung durch die Aufsichtsbehörde nehme Gerresheimer sehr ernst, betonte Finanzchef Wolf Lehmann. Das Unternehmen werde vollumfänglich mit der BaFin kooperieren, um eine vollständige und transparente Klärung zu ermöglichen.
Bei den sogenannten Bill-and-Hold-Vereinbarungen handelt es sich üblicherweise um Verkaufsverträge, bei dem der Verkäufer die bereits in Rechnung gestellte Ware vorerst noch zurückbehält, typischerweise auf Wunsch des Kunden. Unter bestimmten Umständen können diese Umsätze bereits vor Übergabe der Ware realisiert werden.
Die Experten von der britischen Investmentbank Barclays sehen zwar einen weiteren Vertrauensdämpfer, gehen aber von einer Kurserholung nach dem ersten Kurseinbruch aus - dessen Ausmaß sie zudem für übertrieben halten. Die Prüfung betreffe weniger als fünf Prozent der Umsätze und Profite.
Zuletzt verliefen die Geschäfte von Gerresheimer träge, vor allem im Kosmetikgeschäft verzeichnete der Verpackungshersteller eine sich abschwächende Nachfrage. Das Unternehmen musste zweimal seine Prognose für das bis Ende November laufende Geschäftsjahr senken. Im Juli kappten die Düsseldorfer auch die mittelfristigen Wachstumsziele.
Kurz danach platzten dann auch noch zuvor gehegte Übernahmeträume. Der Konzern beendete Gespräche mit Finanzinvestoren über ein mögliches Angebot, weil dies nicht im besten Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre sei. Analysten hatten daraufhin eine neue Langfristperspektive gefordert.
Anfang August kündigte Gerresheimer den Verkauf des Behälterglas-Geschäfts an, um sich auf Produkte für die Pharma- und Biotechbranche zu konzentrieren. Zudem verließ Ende August der bisherige Finanzchef Bernd Metzner das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Nachfolger wurde Wolf Lehmann, er war zuvor Operating Partner bei der Beteiligungsgesellschaft Triton und hatte als Finanzvorstand den Börsengang des Industrierecyclers Befesa begleitet. Angesichts des Wechsels verschob Gerresheimer den für den 15. Oktober geplanten Kapitalmarkttag./mne/tav/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 30.174 auf Ariva Indikation (24. September 2025, 13:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -0,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,26 Mrd..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von +29,69 %/+173,18 % bedeutet.
Ich denke, es sind sich alle einig, dass der Vertrauensschaden bei der Gerresheimer deutlich stärker ausgeprägt ist als der tatsächliche Schaden. Man hat ja offenbar "nur" Umsätze verschoben und nicht erfunden. Diese Bilanzmanipulation trifft insofern auf fruchtbaren Boden als der Vorstand davon unabhängig zuletzt auch schon keine gute Figur gemacht hat. Wer ein paar Tage vor der HV die Dividende streicht, wer ganz offensichtlich die Due Dilligence bei einer Unternehmensübernahme verpatzt, wer ständig seine eigenen Prognosen verfehlt, dem fehlt dann auch noch eine Untersuchung durch die BaFin.
⚠️⚠️⚠️ Offener Brief an die aktivistischen Aktionäre mit dem Appell, weiterhin Druck auf Gerresheimer auszuüben, so dass endlich wesentliche Veränderungen durchgeführt werden. Insbesondere neben dem bereits erfolgten CFO-Wechsel und dem angedachten Verkauf von Moulded Glass auch ein massives Kostensenkungsprogramm und weitere Portfoliooptimierungen. Für den letztgenannten Punkt hier ein konkreter Vorschlag: ⚠️⚠️⚠️
Centor würde sich meiner Ansicht nach dafür hervorragend anbieten.
Eine Separierung wäre quasi überflüssig, da das Tochter-Unternehmen bereits jetzt eigenständig mit seinen beiden Werken in Ohio (USA) agiert.
Es hat, so weit ich weiß, als einziges Gerresheimer Tochter-Unternehmen eine eigene Homepage und tritt auf Messen und Ausstellungen eigenständig als "Centor" auf. Klein darunter steht "A Gerresheimer Company".
Vor 10 Jahren hat man das Unternehmen für 725 Mio. Dollar übernommen. Und ich würde schätzen, da es unangefochtener Marktführer in den USA mit seinen orangefarbenen Pillendosen ist, dass es mittlerweile rund 1 Mrd. Euro wert ist und bei Private-Equity-Unternehmen sehr begehrt sein dürfte.
https://www.finance-magazin.de/deals/ma/behind-the-deal-gerr…
Es passt mit seinen "normalen" Pillendosen aber nicht mehr so ganz in die modernen Zukunftspläne der "neuen" Gerresheimer mit seinen High-Value-Lösungen mit Injektoren, Pens, Inhalatoren, Ampullen, Karpulen, Mikropumpen, Spritzen und Injektionsfläschchen.
Wobei auch bei Centor die Entwicklungen Richtung moderne Hightech-Anwendungen gehen, was den Wert noch mehr steigert. Seit kurzem gibt es Pillendosen mit Erinnerungsfunktion. Dh der Deckel enthält einen Chip, der registriert, wann die Dose geöffnet wurde und speichert dies für den Anwender bzw. Patienten.
https://www.gerresheimer.com/kunden/produkte-loesungen/pharm…
Sollte tatsächlich Moulded Glass als auch Centor verkauft werden, könnte Gerresheimer damit seine gesamte Nettofinanzverschuldung in Höhe von 2 Mrd. Euro vollständig tilgen.
Es verbliebe noch eine Gerresheimer mit weiterhin rund 30 Werken in 16 Ländern, einem Umsatz von rund 1,3 Mrd. Euro und einer deutlich gesteigerten EBITDA-Marge von 23-27 Prozent und mit der Marktführerschaft bzw. der Top3-Zugehörigkeit bei High-Value-Lösungen für Pharma und Biologika. Zudem komplett schuldenfrei.
Wie oft muss man eigentlich noch die Diskussion führen, dass das nicht „Goldman“ ist oder eine Strategie von Goldman, sondern dass diese Stimmrechtsmitteilungen sich in den allermeisten Fällen aus Kundentransaktionen von Goldmans Kunden ergeben?!
Da verleiht Blackrock seine Aktien an einen Hedge Funds und Goldman ist die Investmentbank/Prime Brokerage Abteilung dazwischen und muss aus regulatorischen Gründen die Stimmrechte melden. Und jedes Mal wird daraus in den Foren gemacht, dass Goldman einsteigt/erhöht/Strategien fährt.
Kann man da nicht mal ein wenig Logik walten lassen? Wenn es nach diesen Meldungen geht, dann hätten GS, JPM, BoA, BNP, SocGen, Citi, MS mind. zwei- bis dreistellige Milliardenbeträge in deutsche Einzelwerte gesteckt. Klingt das plausibel, dass Investmentbanken einen View auf deutsche Nebenwerte haben, die eigene Bilanz nutzen und dafür regulatorisches Kapital vorhalten müssen?
Auf der Covestro Homepage steht, dass ADNOC über 95% der Stimmrechte hält - und dennoch werden JPM, Goldman und MS weiterhin über 23% der Stimmrechte zugerechnet. Helfen solche Beispiel evtl.?