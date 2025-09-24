Europas Cyberabwehr in neuen Händen: Das steckt hinter dem Mega-Auftrag!

Der digitale Technologiekonzern Atos hat einen bedeutenden Auftrag der Europäischen Kommission gewonnen. Im Rahmen der "CLOUD II Dynamic Purchasing System Lot 1 Mini-Competition 17" für Cybersecurity wird Atos als Hauptauftragnehmer wesentliche Sicherheitsdienste für europäische Institutionen bereitstellen. Der Vertrag hat ein maximales Volumen von 326 Millionen Euro und gilt als einer der größten europäischen Aufträge im Bereich der Cybersicherheit.

Atos wird als erster Partner im sogenannten "Cascade"-Mechanismus die Bereitstellung von Cybersecurity-Diensten priorisieren. Dazu gehören Incident Response, digitale Forensik, Bedrohungsanalyse, Malware-Analyse sowie offensive Sicherheitsmaßnahmen wie Penetrationstests und Schwachstellenmanagement. Der Auftrag kann über einen Zeitraum von bis zu 48 Monaten laufen und richtet sich an EU-Institutionen, Agenturen und Organe.

"Diese Vergabe ist eine starke Anerkennung der vertrauensvollen Partnerschaft von Atos mit der Europäischen Kommission und unserer langjährigen Erfahrung in der Bereitstellung sicherer, widerstandsfähiger digitaler Dienste in ganz Europa", erklärte Punit Sehgal, Leiter von Atos. "Sie unterstreicht das Vertrauen der Institutionen in Atos, ihre kritischen Abläufe zu schützen und Innovationen in großem Maßstab zu liefern."

David Dewulf, Cybersecurity-Direktor bei Atos, ergänzte: "Dieser neue Vertrag ist eine Fortsetzung der Cybersicherheitsdienstleistungen, die wir seit vielen Jahren mit Stolz für europäische Institutionen erbringen. Dass wir erneut als führender Partner in diesem hochstrategischen Bereich betraut wurden, spiegelt sowohl die große Verantwortung wider, die wir tragen, als auch unsere erweiterten Fähigkeiten, die Cyber-Resilienz Europas in einer Zeit beispielloser Herausforderungen zu stärken."

Zusammenarbeit mit Leonardo

Der Auftrag wird im Konsortium mit dem italienischen Technologiekonzern Leonardo umgesetzt. Gemeinsam sollen Atos und Leonardo ihre Expertise bündeln, um höchste Standards bei Widerstandsfähigkeit und operativer Exzellenz zu gewährleisten. Dabei ergänzt Leonardos Know-how die anerkannte Führungsrolle von Atos im Bereich Cybersicherheit.

Atos: Europäischer Vorreiter in Digitalisierung und Sicherheit

Die Atos-Gruppe beschäftigt rund 70.000 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von etwa zehn Milliarden Euro in 67 Ländern. Unter den Marken Atos für Dienstleistungen und Eviden für Produkte gilt das Unternehmen als europäische Nummer eins in den Bereichen Cybersecurity, Cloud und Hochleistungsrechnen. Die Gesellschaft ist an der Euronext Paris notiert und verfolgt das Ziel, die Informationsräume der Zukunft sicher und nachhaltig zu gestalten. Zuletzt stieg die Atos-Aktie um mehr als fünf Prozent und notiert bei 51,99 Euro an der Tradegate (Stand 13:36 Uhr).

Mit dem neuen Auftrag stärkt Atos seine Position als vertrauenswürdiger Partner europäischer Institutionen und unterstreicht zugleich seine Rolle als führender Anbieter von End-to-End-Lösungen für digitale Sicherheit und Resilienz.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion