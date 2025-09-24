    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Konzern unter starkem Druck

    Milliarden-Geschäft: Heftige Vorwürfe gegen Google

    Das milliardenschwere Werbegeschäft Googles ist unter starkem Beschuss. Das US-Justizministerium und weitere zahlreiche US-Bundesstaaten wollen gegen die Geschäftspraktiken vorgehen.

    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Konzern unter starkem Druck - Milliarden-Geschäft: Heftige Vorwürfe gegen Google
    Foto: Brian Melley/AP/dpa

    Google sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Die Alphabet-Tochter missbrauche seine marktbeherrschende Stellung, um den Wettbewerb zu untergraben. Webseitenbetreiber und Online-Händler seien abhängig von Googles Werbegeschäft. Das milliardenschwere Werbegeschäft von Google soll geprüft und, wenn es nach dem US-Justizministerium und weiteren zahlreichen Bundesstaaten ginge, zerschlagen werden. Es ist für Google deshalb prekär, weil es den Hauptanteil des Unternehmensumsatzes ausmacht.

    In den nächsten zwei Wochen wird sich eine Richterin aus Virginia Zeugenaussagen von Verlagen, Technikexperten und Google-Mitarbeitern anhören. Das US-Justizministerium und zahlreiche Bundesstaaten wollen mit einer Zerschlagung den Wettbewerb stärken und die Chancengleichheit auf dem Markt wiederherstellen.

    Google weist die Vorwürfe zurück. Verlage und Webseitenbetreiber nutzen nach Aussage von Lee-Anne Mulholland, Vizepräsidentin für regulatorische Angelegenheiten bei Google, Googles Systeme weil sie "einfach, leistbar und effektiv" seien.

    Die Kritik an Googles Geschäftspraktiken wächst jedoch nicht nur in den USA. Auch in Europa gerät der Konzern zunehmend unter Druck. Die britische Wettbewerbsbehörde CMA prüft eine mögliche Milliardenstrafe, während hochrangige Vertreter der EU sogar eine Zerschlagung des Unternehmens ins Spiel bringen.

    Sollte die Entscheidung tatsächlich zugunsten einer Abspaltung ausfallen, könnte dies einen Präzedenzfall schaffen – sowohl für Google als auch für andere Technologieriesen. Das Werbegeschäft ist ein zentraler Pfeiler von Googles Einnahmen und eine Trennung würde das Unternehmen nachhaltig verändern. Gleichzeitig könnte ein solcher Schritt die digitale Werbelandschaft weltweit neu ordnen und kleineren Wettbewerbern neue Chancen eröffnen. Das könnte auch Webseiten- und Shopbetreibern Vorteile bringen. Größerer Wettbewerb sorgt in der Regel für bessere Preise.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 214,4EUR auf Tradegate (24. September 2025, 15:06 Uhr) gehandelt.


    Verfasst von Paul Späthling
